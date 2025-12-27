আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে নওশাদ, বৈঠক শুরু সেলিম-বিমানের সঙ্গে, নেপথ্যে কি আসন সমঝোতা
আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের ঘরে আলোচনায় নওশাদ-বিমান-সেলিম ৷ তৃণমূল-বিজেপি বিরোধী শক্তিকে একছাতার তলায় আনার প্রচেষ্টার বামেদের !
Published : December 27, 2025 at 5:55 PM IST
কলকাতা, 27 ডিসেম্বর: ইংরেজি বছর 2025-এর ক্যালেন্ডার বদল হতে হাতেগোনা আর কয়েকটা দিন ৷ আর তারপরেই 2026 সাল আগমনের সঙ্গেই পশ্চিমবঙ্গে বাজবে ভোটের দামামা ৷ যা নিয়ে ইতিমধ্যে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে রাজনৈতিক দলগুলি ৷ শাসকদল তৃণমূল থেকে বিরোধী দল বিজেপি, সকলেই নিজেদের সংগঠনকে গুছিয়ে নিয়ে ময়দানে নামতে প্রস্তুত ৷ এই আবহে এবার নয়া জোট-জল্পনা বাম শিবিরে ৷ শনিবার বিকেলে আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে ঢুকতে দেখা গেল আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকীকে ৷
আর নওশাদের আলিমুদ্দিনে আসায় শুরু হয়েছে জোট-জল্পনা ৷ তবে, কী আসন্ন 2026 বিধানসভা নির্বাচনে বামেদের সঙ্গে আসন ভাগাভাগি করে ভোট-ময়দানে নামবেন নওশাদ ! সেই চর্চাই এখন তুঙ্গে ৷ উল্লেখ্য, বিজেপি ও তৃণমূল বিরোধী শক্তিকে একত্র করার চেষ্টা করছে বামেরা ৷ সেই তালিকায় আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী থাকবেন কি না, তা নিয়ে চর্চা চলছে ৷ এসবের মাঝেই শনিবার বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে আসেন আইএসএফ বিধায়ক ৷ জানা গিয়েছে, সেখানে নওশাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু এবং সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ৷
