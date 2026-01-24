ETV Bharat / politics

‘হিম্মত’ রেজিনগর-বেলডাঙা থেকে প্রার্থী হোক মমতা-অভিষেক, 30 হাজার ভোটে হারাব: হুমায়ুন

ঝাড়খণ্ডে বেলডাঙার পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুর যে কারণ ময়নাতদন্তে রিপোর্টে উঠে এসেছে, তা মানতে চান না বলেও জানিয়েছেন হুমায়ুন কবীর৷

হুমায়ুন কবীর (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 24, 2026 at 9:40 PM IST

4 Min Read
বসিরহাট (উত্তর 24 পরগনা), 24 জানুয়ারি: এবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্দেশ্যে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়লেন তৃণমূলের বহিষ্কৃত নেতা তথা জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান ও বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। শনিবার উত্তর 24 পরগনার বসিরহাটে এসে তিনি বলেন, "ছাব্বিশের ভোটে রেজিনগর এবং বেলডাঙা বিধানসভা থেকে পার্টির তরফে লড়াই করব আমি। মমতা-অভিষেকের হিম্মত থাকলে তাঁরা এই দুই কেন্দ্র থেকে লড়াই করে দেখাক। দু'জনকেই যদি 30 হাজার ভোটের ব‍্যবধানে হারাতে না-পারি তাহলে রাজনীতি করাই ছেড়ে দেব!"

এই নিয়ে বলতে গিয়ে এদিন নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে মুখ্যমন্ত্রীর হারার প্রসঙ্গও টেনে এনেছেন ভরতপুরের বিতর্কিত বিধায়ক। এই বিষয়ে হুমায়ুন বলেন, "নন্দীগ্রাম বিধানসভায় শুভেন্দু অধিকারীর কাছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় 1 হাজার 956 ভোটে হেরেছেন। তাই, আমি বলেছি পিসি-ভাইপোর যদি এতই ক্ষমতা, সাংগঠনিক শক্তি থাকে, তাহলে বলব রেজিনগর কেন্দ্র থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বেলডাঙা কেন্দ্র থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দেখাক। দু'জনকেই 30 হাজার ভোটে হারিয়ে দেখাব। যদি তা না-করতে পারি তাহলে রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়াব।"

‘হিম্মত’ রেজিনগর-বেলডাঙা থেকে প্রার্থী হোক মমতা-অভিষেক, 30 হাজার ভোটে হারাব: হুমায়ুন (ইটিভি ভারত)

শুধু মুর্শিদাবাদের দুই কেন্দ্র থেকে ভোটে দাঁড়ানোর পরামর্শ দেওয়াই নয়! এদিন মমতা-অভিষেককে 'গদ্দার' প্রসঙ্গেও নিশানা করতে ভোলেননি বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। তাঁর কথায়, "তৃণমূল দল থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুর্শিদাবাদে সভা করতে এসে আমাকে গদ্দার, পোকামাকড় আরও কত কী বলেছিল। ওঁর ভাইপো অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও মুর্শিদাবাদ জেলায় এসে রাজনৈতিক কর্মসূচি থেকে আমাকে 'গদ্দার' অ্যাখা দিয়েছিল। আমি 'গদ্দার' নাকি তোমরা (মমতা ও অভিষেক) কংগ্রেসের সঙ্গে 'গদ্দারি' করেছ। বিজেপির সঙ্গে তোমাদের কী সম্পর্ক হিম্মত থাকলে, তা সামনে এনে দেখাও!"

এদিকে, বেলডাঙার পরিযায়ী শ্রমিক খুন হননি বলে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট দিয়ে জানিয়ে দিয়েছে ঝাড়খণ্ড পুলিশ। রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে আলাউদ্দিন শেখ নামে বেলডাঙার ওই পরিযায়ী শ্রমিক নিজেই নিজের জীবন শেষ করেছেন। যদিও পুলিশের এই রিপোর্ট মানতে চাননি ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "এটা পুলিশের মনগড়া 'রিপোর্ট'! এই রিপোর্ট আমি মানি না। আলাউদ্দিন শেখ ও তাঁর পরিবারকে আমি ভালো করে চিনি। তাই, আত্মহত্যার গল্প দিয়ে কোনও লাভ হবে না। আমি নিশ্চিত আলাউদ্দিনকে খুনই করা হয়েছে। কাগজে-কলমে যতই এসব দেখানো হোক এসব আমরা বুঝি।"

হুমায়ুন কবীর (নিজস্ব ছবি)

এর পরেই তৃণমূল সরকারের উদ্দেশ্যে হুমায়ুন কবীর বলেন, "ঘটনার পর যখন বেলডাঙা উত্তাল হল। মানুষ পথে নেমে প্রতিবাদ করল তখন কেন বলা হল না ওই পরিযায়ী শ্রমিককে খুন করা হয়নি, সে আত্মহত্যা করেছে। ঘটনার সাতদিন পর ময়নাতদন্তের রিপোর্ট সামনে আনা হচ্ছে। এসব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও হেমন্ত সোরেনের গট-আপ গেম।"

কেন এসব করছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার? এই প্রশ্নের জবাবে ভরতপুরের বিতর্কিত এই বিধায়ক বলেন, "মুসলিম সম্প্রদায়কে বোঝাতে হবে তো! তাই, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন তাঁদের 'মসিহা' হওয়ার চেষ্টা করছেন। আসলে তিনি বুঝতে পারছেন সংখ্যালঘুরা তৃণমূল দলকে আর ভোট দেবে না। গত 14 বছর ধরে তৃণমূল সরকার সংখ্যালঘুদের নিয়ে শুধু খেলেছে। উন্নয়নের নামে মিথ্যাচার করা হয়েছে। খেলছে, খেলতে দিন। সঠিক সময়ে বুঝিয়ে দেওয়া হবে।"

হুমায়ুন কবীর (নিজস্ব ছবি)

হুমায়ুনের দাবি, "মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষ আমাদের পার্টির দিকে ক্রমশ ঝুঁকছে। দলে দলে জনতা উন্নয়ন পার্টিতে যোগদান করছে মানুষ। সভায় মানুষের ভিড় দেখে আতঙ্কিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন-কে যা বলে দিয়েছে, সেভাবেই রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে। তা না-হলে অনেক আগেই ময়নাতদন্তের রিপোর্ট প্রকাশ্যে আনা হতো!"

অন‍্যদিকে, ছাব্বিশের ভোটে কোন কোন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে তাঁর দলের জোট হবে, সেই প্রসঙ্গে জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান তথা বিধায়ক হুমায়ুন কবীর বলেন, "রাজ‍্যে মোট 294টি আসন রয়েছে। ছাব্বিশের ভোট কোন কোন দলের সঙ্গে জোট করব আমরা। তা খুব বেশি হলে 10 দিনের মধ্যে, অর্থাৎ ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে গোটা চিত্র-টা স্পষ্ট হয়ে যাবে।"

