বিধানসভা ভোটে কেন একলা চলোর সিদ্ধান্ত, স্পষ্ট করল কংগ্রেস
শুক্রবার হুগলির চন্দনগরে ভোটে একা লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে জানান কংগ্রেস নেতা গুলাম আহমেদ মীর৷
Published : February 14, 2026 at 3:38 PM IST
চন্দননগর (হুগলি), 13 ফ্রেব্রুয়ারি: কুড়ি বছর পর আবার পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভোটের ময়দানে একা নামছে কংগ্রেস৷ দু’দশক আবার কেন একা লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিল রাহুল গান্ধির দল, সেই বিষয়টি শুক্রবার স্পষ্ট করলেন কংগ্রেস নেতা গুলাম আহমেদ মীর৷ তাঁর দাবি, সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেই এই সিদ্ধান্ত কংগ্রেসের তরফে নেওয়া হয়েছে৷
উল্লেখ্য, 2006 সালের বিধানসভা ভোটে শেষবার কংগ্রেস একা লড়াই করেছিল৷ 2011 সালের বিধানসভা ভোটে তৃণমূল কংগ্রেসের জোটসঙ্গী ছিল কংগ্রেস৷ 2016 ও 2021 সালে তারা বামেদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভোটের ময়দানে নেমেছিল৷ এবার অবশ্য কংগ্রেস কোনও জোটে নেই৷ প্রদেশের কংগ্রেসের সভাপতি শুভঙ্কর সরকার জানিয়ে দিয়েছেন যে 2026 সালের বিধানসভা ভোটে কংগ্রেস একাই লড়বে৷
কেন এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল? শুক্রবার এই প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের পর্যবেক্ষক তথা জম্মু ও কাশ্মীরের বিধায়ক গুলাম আহমেদ মীর বলেন, ‘‘আমরা গত দেড় বছর ধরে সমাজের বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি। কংগ্রেস কর্মীদের সঙ্গেও কথা বলেছি। তার পরই এই একলা চলো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।’’ একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, এবার রাজ্যে রাজনৈতিক পরিবর্তন চায় কংগ্রেস৷ সেই কারণেই তারা 294টি আসনে প্রার্থী দিতে চলেছে৷
শুক্রবার হুগলির চন্দননগরে কংগ্রেসের বিএলএ-2 (বুথ লেভেল এজেন্ট) সম্মেলন হয়৷ সেখানেই হাজির হয়ে বিধানসভা ভোটে কারও সঙ্গে জোট না-করা নিয়ে এই মন্তব্য করেন তিনি৷ সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারও৷ তিনি জোট না-করা প্রসঙ্গে বলেন, ‘‘সময়ের জন্যই আমরা এই নীতি নিয়েছি। তাই প্রচারে কংগ্রেস সরকারের সময়কাল এবং অন্য রাজনৈতিক দলগুলির সময়কাল বক্তব্য তুলে ধরা হবে। কংগ্রেসের বক্তব্য থাকবে উন্নয়ন। এখনও পশ্চিমবঙ্গে যত উন্নয়নের নিশান দেখা যাবে, সবক’টি কংগ্রেসের। তারপর থেকে আর কোনও উন্নয়ন দেখা যায়নি। পশ্চিমবঙ্গে যা কিছু হয়েছে কংগ্রেসের সময়ে।’’
এদিকে বিএলএ নিয়োগ নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ করেন গুলাম আহমেদ মীর৷ তাঁর দাবি, ‘‘বিজেপি ও তৃণমূল টাকা দিয়ে বিএলএ কিনেছে। কংগ্রেসের কাছে এত পয়সা নেই যে এজেন্ট কিনতে পারবে। 85 হাজার বুথের মধ্যে 46 হাজারে বিএলএ-র নাম দিয়েছে কংগ্রেস৷ তার মধ্যে 19 হাজারের নাম রেজিস্টার্ড হয়েছে। বাকিদের নাম সাবমিট করা হয়েছে।’’
তাঁর আরও বক্তব্য, ‘‘আমরা মাটিতে থেকে লড়াই করছি। মানুষকে সঙ্গে নিয়ে লড়াই লড়ব৷ কংগ্রেস এমন একটা দল, যারা সবাইকে নিয়ে চলতে পারে৷’’ তিনি একাধিক ইস্যু নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের সমালোচনা করেন৷ পাশাপাশি বিজেপির বিরুদ্ধে বিভাজনের রাজনীতি করার অভিযোগ তোলেন৷ আগামী 15 দিনের মধ্যে কংগ্রেস এবারের ভোটের ইস্তাহারও প্রকাশ করবে বলে জানান গুলাম আহমেদ মীর৷ একই সঙ্গে তাঁর অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গের একাধিক রাজনৈতিক দলকে বিজেপি টাকা দেয়৷
চন্দননগরের অনুষ্ঠানে গুলাম আহমেদ মীর ও প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের আরও অনেক নেতা৷ তবে উল্লেখযোগ্য অনুপস্থিতি ছিল আব্দুল মান্নানের৷ বর্ষীয়ান এই কংগ্রেস নেতা, যিনি 2016-2021 পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা ছিলেন, তিনি অনুপস্থিত রইলেন৷ বিশেষ করে হুগলিতে যখন কংগ্রেস কর্মসূচি করছে, সেই জেলার নেতা কেন নেই, এই প্রশ্ন উঠেছে৷
এই নিয়ে গুলাম আহমেদ মীর বলেন, ‘‘আব্দুল মান্নান কংগ্রেসের স্তম্ভ। আমি বেশ কিছুদিন ধরেই তার সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। আহ্বান করেছি তাঁকে কর্মসূচিতে আসার আহ্বান করেছি। সারা রাজ্যে ঘোরার জন্যও বলেছি। কিন্তু কোথাও না কোথাও তিনি তার শরীর খারাপ অথবা অন্য কোনও কারণ দেখিয়ে অনুপস্থিত থাকছেন। আজকে ওঁর নিজের জেলায় কর্মসূচি ছিল। ওঁর উপস্থিত থাকার দরকার ছিল। ওঁর বয়স হয়েছে। উনি বলছেন, ‘আমি রাজনীতিতে আগ্রহ নই’।’’
কাশ্মীরের এই কংগ্রেস নেতা আরও বলেন, ‘‘ওঁকে ভোটে দাঁড়ানোর জন্য বলেছি৷ কিন্তু উনি বলছেন তিনি এখনও সেই বিষয়ে মানসিক প্রস্তুতি নেই। যিনি মন থেকে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না, তাঁকে নিয়ে আমরা কী করতে পারি। কিন্তু পরিস্থিতি যাই হোক, উনি যে অবস্থাতেই থাকুক, উনি একজন কংগ্রেসের নিবেদিত নেতা। আমরা সবাই ওঁকে সম্মান করি। যেখানে ওঁর প্রয়োজন হবে, সেখানে আমরা ওঁকে আবেদন করব।’’
আব্দুল মান্নানের অনুপস্থিতি নিয়ে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারকেও৷ তিনি বলেন, ‘‘ওঁর ডিএনএ-তে কংগ্রেস আছে। কংগ্রেসের যাতে উন্নতি হয়, সেটাই তার লক্ষ্য। একটা দুটো মিটিংয়ে না-আসতে পারলে, তাঁকে নিয়ে চর্চার কিছু নেই। উনি কংগ্রেসের সম্বন্ধে বলছেন মানে কংগ্রেসের ভালোর জন্যই বলছেন৷’’