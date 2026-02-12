ETV Bharat / politics

এক দফা হোক বা দশ, বাংলায় আবার মমতাই! চন্দননগরের মঞ্চে হুঙ্কার রচনার

স্টেডিয়াম উদ্বোধনে ভোটের বার্তা, মন্ত্রী ইন্দ্রনীলের কথাতেও 'খেলা হবে' স্লোগান, পাল্টা কটাক্ষ সিপিএমের৷

BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
চন্দননগরে ইনডোর স্টেডিয়ামের উদ্বোধন রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও ইন্দ্রনীল সেন৷ (নিজস্ব চিত্র৷)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 12, 2026 at 6:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

চন্দননগর, 12 ফেব্রুয়ারি: বাংলায় ক’দফায় ভোট হবে, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে জল্পনা তুঙ্গে। এক দফা, তিন দফা নাকি তারও বেশি, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কমিশনের। তবে দফা নিয়ে সংশয় থাকলেও ফল নিয়ে কোনও দ্বিধা নেই তৃণমূল নেতৃত্বের। চন্দননগরে ইনডোর স্টেডিয়ামের উদ্বোধনী মঞ্চ থেকেই সেই আত্মবিশ্বাসের সুর শোনা গেল হুগলির তৃণমূল সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজ্যের মন্ত্রী তথা স্থানীয় বিধায়ক ইন্দ্রনীল সেনের কণ্ঠে।

রচনা স্পষ্ট ভাষায় বলেন, “নির্বাচন এক দফায় হোক বা তিন দফায়, বা দশ দফায়, যত দফাতেই হোক না কেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই আবার ক্ষমতায় আসবেন। উনিই মুখ্যমন্ত্রী হবেন। উনি ছাড়া বাংলায় আর কেউ নেই।” সেই সূত্রে আত্মবিশ্বাসী রচনার কণ্ঠে শোনা গেল 2021 সালের ভোটে তৃণমূলের নির্বাচনী স্লোগান, 'খেলা হবে'৷ ইন্দ্রনীল সেনও একই সুরে জানান, দফা যাই হোক, বাংলায় ফের তৃণমূলই সরকার গড়বে। তবে আত্মবিশ্বাসের উচ্চারণে মঞ্চে ইন্দ্রনীলকে যেন ছাপিয়ে যান রচনা।

BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
চন্দননগর স্টেডিয়ামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন৷ (নিজস্ব চিত্র৷)

বুধবার সন্ধ্যায় উত্তর চন্দননগরের রথতলায় দীর্ঘ প্রতীক্ষিত ইনডোর স্টেডিয়ামের উদ্বোধন ঘিরে রাজনৈতিক আবহ তুঙ্গে ওঠে। 1988 সালে তৎকালীন ক্রীড়ামন্ত্রী প্রয়াত সুভাষ চক্রবর্তী এই স্টেডিয়ামের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। অধিকাংশ কাজ এগোলেও তা সম্পূর্ণ হয়নি। ধীরে ধীরে পরিত্যক্ত, জঙ্গলাকীর্ণ ও অসামাজিক কার্যকলাপের আখড়ায় পরিণত হয়েছিল চত্বরটি।

2016 সালে চন্দননগরে প্রার্থী হয়ে আসার পর নির্বাচনী প্রচারমঞ্চ থেকেই স্টেডিয়াম সংস্কারের আশ্বাস দিয়েছিলেন গায়ক ইন্দ্রনীল সেন। তাঁর দাবি, “প্রায় 25-32 বছর ভগ্নপ্রায় অবস্থায় পড়ে ছিল স্টেডিয়ামটি। আমি কথা দিয়েছিলাম, জয়ী হলে এই কাজ করব। আজ সেই প্রতিশ্রুতি পূরণ হল।” তিনি জানান, বিধায়ক ও সাংসদ তহবিলের অর্থে প্রায় 1 কোটি 30 লক্ষ টাকা ব্যয়ে নতুন রূপে সাজানো হয়েছে স্টেডিয়াম। এ ক্ষেত্রে সাংসদ হিসেবে রচনার সহযোগিতার কথাও উল্লেখ করেন তিনি। মন্ত্রী বলেন, “স্টেডিয়ামটা দরকার ছিল। সেটা হয়ে গিয়েছে। আমরা যে স্লোগান দিই—‘খেলা হবে’, এবার সত্যিই হবে। চন্দননগরের 55টি ওয়ার্ডে খেলা হবে।” স্টেডিয়ামে কবাডি, ভলিবল-সহ একাধিক ইনডোর খেলাধুলার সুযোগ মিলবে বলে জানান তিনি।

যদিও উদ্বোধন ঘিরে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে। সিপিএম নেতা ঐক্যতান দাশগুপ্তের দাবি, বাম আমলেই অধিকাংশ কাজ সম্পূর্ণ হয়েছিল। তাঁর অভিযোগ, পালাবদলের পর তৃণমূল জমানায় স্টেডিয়ামের সামগ্রী চুরি হয়ে যায়। কটাক্ষের সুরে বলেন, “2016 সালে জয়ী হওয়ার পরেও এই কাজ শেষ হতে দশ বছর লেগে গেল। নির্বাচনের আগে উদ্বোধন করে রাজনৈতিক ফায়দা তুলছে তৃণমূল৷”

BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
চন্দননগর স্টেডিয়ামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠান৷ (নিজস্ব চিত্র৷)

তবে স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের মুখে শোনা গেল স্বস্তির সুর। বিশ্বজিৎ দত্ত নামে এক বাসিন্দা বলেন, “সুভাষ চক্রবর্তী 1988 সালে শিলান্যাস করেছিলেন। তারপর জায়গাটা অসামাজিক কাজের কেন্দ্র হয়ে গিয়েছিল। ভাবিনি জীবদ্দশায় স্টেডিয়ামটা তৈরি হতে দেখব। এখন চন্দননগরের ভোল বদলে যাবে, আগামী প্রজন্ম উপকৃত হবে।”

ভোটের আগে উন্নয়ন বনাম রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, এই বিতর্কের মধ্যেই নতুন সাজে চন্দননগরের ইনডোর স্টেডিয়াম এখন শহরের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। আর সেই মঞ্চ থেকেই রচনা-ইন্দ্রনীলদের স্পষ্ট বার্তা, দফা যতই হোক, ‘খেলা’ নিয়ে তাঁরা আত্মবিশ্বাসী।

আরও পড়ুন:

'কন্ট্রোভার্সির প্রশ্নই আসবে না !' 'পদ্মশ্রী' প্রসেনজিৎকে ঘিরে আবেগতাড়িত রচনা

'দু-কান কাটার দল' বিজেপি, কমিশন আমাকে 'ঘেঁচু' করবে ! মিছিলের পর SIR-বাণ মমতার

মুখ্যমন্ত্রীর হাতেই খাঁড়া মানায়...মন্তব্য রচনার; মানুষকে কাটছেন মমতা, কটাক্ষ অর্জুনের

TAGGED:

MAMATA BANERJEE
RACHANA BANERJEE
INDRANIL SEN
খেলা হবে
BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.