সংখ্যালঘুদের আপত্তিতেই দুর্গাঙ্গনের জায়গা বদল ! শিলান্যাসের আগে বিতর্ক উস্কে মমতাকে খোঁচা শুভেন্দুর

সংখ্যালঘুদের আপত্তিতেই দুর্গাঙ্গনের জায়গা বদল ! শিলান্যাসের আগে বিতর্ক উস্কে মমতাকে খোঁচা শুভেন্দুর
সোমবার নিউটাউনে 'দুর্গাঙ্গন'-এর শিলান্যাস করবেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, দুর্গাঙ্গনের স্থান বদলে শিল্পের জন্য বরাদ্দ জমি দেওয়া হয়েছে ৷
Published : December 28, 2025 at 7:47 PM IST
কলকাতা, 28 ডিসেম্বর: 29 ডিসেম্বর, সোমবার নিউটাউনে 'দুর্গাঙ্গন'-এর শিলান্যাস করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তার আগে 'দুর্গাঙ্গন'-এর জমি সংক্রান্ত বিতর্কের অভিযোগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে খোঁচা দিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ সোশাল মিডিয়ায় ভিডিয়ো ও নথির ছবি পোস্ট করে মমতাকে বিঁধলেন তিনি ৷ অভিযোগ করলেন, ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করতে গিয়ে মুখ পুড়েছে মমতার ৷
মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে শুভেন্দু ধর্মীয় ভাবাবেগকে কাজে লাগানোর অভিযোগ তুলে বলেছেন, "হিন্দু ভাবাবেগকে কাজে লাগাতে গিয়ে এবং নিজেকে হিন্দু প্রমাণ করতে গিয়ে এখন চূড়ান্ত বিড়ম্বনায় পড়েছেন মাননীয়া ৷" শুভেন্দুর অভিযোগ, ভোট ব্যাংক বাঁচাতে এবং সংখ্যালঘু তোষণের জেরে শিলান্যাসের মঞ্চ তৈরি হওয়ার পরেও শেষ মুহূর্তে দুর্গাঙ্গনের স্থান পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে রাজ্য সরকার ৷ বিরোধী দলনেতার এই অভিযোগ এবং সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করা সরকারি নথির ছবি ঘিরে এখন বিড়ম্বনায় শাসকদল ৷
শুভেন্দু অধিকারী এক্স হ্যান্ডেলে 'ঠেলার নাম বাবাজি' বলে কটাক্ষ করে লিখেছেন, "পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী নিউটাউনের বিশ্ব বাংলা সরণিতে অবস্থিত ‘ওয়েস্ট-ইন’ হোটেলের ঠিক উলটো দিকে এবং ইকো পার্কের কাছে স্বাস্থ্য বিভাগের অধীনস্থ একটি জমিতে এই দুর্গাঙ্গন তৈরি হওয়ার কথা ছিল ৷ সেই মতো বিগত দুই মাস ধরে তোড়জোড়ও শুরু হয়েছিল ৷ টেন্ডার ডেকে রীতিমতো 'তোলামূলী সিন্ডিকেট চক্র' ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের সংস্থাকে দিয়ে মাটি ভরাটের কাজও করানো হয়ে গিয়েছিল ৷"
নিজের দাবির স্বপক্ষে শুভেন্দু হিডকোর (HIDCO) ওয়ার্ক অর্ডারের ছবিও প্রকাশ করেছেন ৷ শুভেন্দুর পোস্ট করা নথিতে দেখা যাচ্ছে, 2025 সালের 17 অক্টোবর নিউটাউনের বন্দের মোড়ের কাছে মাটি ভরাটের জন্য 'মুসকান এন্টারপ্রাইজ' এবং 'এমএম এন্টারপ্রাইজ' নামক সংস্থাকে লক্ষ-লক্ষ টাকার বরাত দেওয়া হয়েছিল ৷ সরকারি নথিতে স্পষ্ট উল্লেখ রয়েছে যে, টেন্ডারের মাধ্যমে 'জোন-4' এবং 'জোন-5' এর গ্রাউন্ড লেভেল উঁচু করার কাজ অনুমোদিত হয়েছিল ৷ শিলান্যাসের জন্য বিশাল মঞ্চ তৈরির প্রস্তুতিও ছিল ওই নির্দিষ্ট স্থানেই ৷ কিন্তু, হঠাৎ করেই সেই স্থান বাতিল করে নতুন জায়গায় শিলান্যাস করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে ৷
এর নেপথ্যে এক বড়সড় ধর্মীয় ও রাজনৈতিক সমীকরণ কাজ করছে বলে দাবি করেছেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক ৷ শুভেন্দুর দাবি অনুযায়ী, যে জমিটি প্রথমে দুর্গাঙ্গনের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছিল এবং যেখানে সরকারি অর্থ ব্যয় করে মাটি ভরাটের কাজ হয়েছে, সেই জমি অধিগ্রহণের সময় তার মালিকানা বেশ কিছু সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের নামে ছিল ৷
শুভেন্দুর পোস্টের দাবি অনুযায়ী, "তাদের পরিবারের ও স্থানীয় বসবাসকারী সংখ্যালঘু সমাজের আপত্তি, কেন তাদের অধিকৃত জমিতে সরকারি অর্থে হিন্দু ধর্মস্থল নির্মাণ করবে সরকার ৷ এবার ছুঁচো গেলার অবস্থা হয় মাননীয়ার !"
নিজেকে হিন্দু প্রমাণ করতে গিয়ে বিপাকে মাননীয়া...
পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ি আগামীকাল ২৯ ডিসেম্বর নিউটাউনে 'দুর্গাঙ্গনের' শিলান্যাস করার কথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।
বিগত দু'মাস ধরে রীতিমতো টেন্ডার ডেকে তোলামূলী 'সিন্ডিকেট চক্র' ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ীদের… pic.twitter.com/uoJc1GuB1m
শুভেন্দুর কটাক্ষ, "নিজেকে হিন্দু প্রমাণ করতে গিয়ে দুর্গাঙ্গন, মহাকাল মন্দির ইত্যাদি বানানোর ঘোষণা করা হয়ে গেছে, আবার সংখ্যালঘু ভোট ব্যাংককে চটালে সাড়ে সর্বনাশ ! অগত্যা ভোট ব্যাংকের ওজনের ভারের তুলনায় হিন্দুদের ভাবাবেগ হালকা, তাই তাড়াতাড়ি স্থান পরিবর্তন করে বর্তমানে দুর্গাঙ্গনের স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে নিউটাউনের বাস স্ট্যান্ডের পাশে ৷ এবারের চিহ্নিত জমি শিল্পের জন্যে নির্ধারিত ছিল !"
সোশাল মিডিয়ায় বিরোধী দলনেতা আরও লিখেছেন, "মাননীয়ার সময় খারাপ, এবারও ‘মেসি ম্যাজিক’ দেখাতে গিয়ে ‘মেসি ম্যাসাকার’ হওয়ার মতো পরিস্থিতি হয়ে গেছে ৷ মা দুর্গাকে নিয়ে রাজনীতি করতে গিয়ে এই অবস্থা হল ৷" এমনকি আগামী দিনে মুখ্যমন্ত্রীর জন্য আরও খারাপ সময় অপেক্ষা করছে বলেও কটাক্ষ করেছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ৷