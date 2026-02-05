ETV Bharat / politics

প্রার্থী ঘোষণা দূরঅস্ত, বারাবনিতে বিধান উপাধ্যায়ের নামে দেওয়াল লিখন শুরু

বারাবনি থেকে তিনবার জয়ী হয়েছেন তৃণমূলের বিধান উপাধ্যায়৷ তাই কর্মীদের আশা, এবারও তাঁকেই প্রার্থী করা হবে৷

Bidhan Upadhyay
বারাবনিতে বিধান উপাধ্যায়ের নামে দেওয়াল লিখন (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 5, 2026 at 9:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

সালানপুর (পশ্চিম মেদিনীপুর), 5 ফেব্রুয়ারি: বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ এখনও ঘোষণা হয়নি। কোনও দলই প্রার্থী তালিকা নিয়ে আগাম আঁচও দেয়নি। কিন্তু সবাইকে অবাক করে আসানসোলের বারাবনি বিধানসভায় প্রার্থীর নাম দেওয়ালে লিখেই শুরু হয়েছে প্রচার। বারবনির তৃণমূল বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়ের স্বপক্ষেই দেওয়াল লিখন চলছে পুরোদমে। কর্মীদের দাবি, তাঁরা নিশ্চিত বিধানসভা ভোটে বারাবনি বিধানসভায় প্রার্থী হচ্ছেন বিধান উপাধ্যায়। আর সেই কারণেই তাঁরা কাজ এগিয়ে রাখছেন। যদিও বিজেপির পক্ষ থেকে বিষয়টাকে কটাক্ষ করা হয়েছে।

স্থানীয় এলাকায় প্রবচন ঘুরে বেড়ায় 'বারাবনির মাটি মানিক উপাধ্যায়ের ঘাঁটি'। একসময়ের দোর্দণ্ডপ্রতাপ দক্ষিণপন্থী নেতা ছিলেন মানিক উপাধ্যায়। বাম আমলে কাঁটায় কাঁটায় টেক্কা দিতেন। তাঁরই ছেলে বিধান উপাধ্যায় বর্তমানে বারাবনির তৃণমূল বিধায়ক ও আসানসোলের মেয়র। বারাবনিতে তিনবারের জয়ী বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়। এলাকার তৃণমূল কর্মীদের দাবি, এবারেও তৃণমূলের জয় নিশ্চিত। কারণ, বারাবনিতে বিজেপির কোনও সংগঠনই এখনও সেভাবে তৈরি হয়নি। তাই কর্মীদের দাবি, তিনবারের জয়ী বিধান উপাধ্যায়কেই প্রার্থী করবেই তৃণমূল৷

প্রার্থী ঘোষণা দূরঅস্ত, বারাবনিতে বিধান উপাধ্যায়ের নামে দেওয়াল লিখন শুরু (ইটিভি ভারত)

কিন্তু দলের পক্ষ থেকে কোনও নির্দেশিকা না এলেও অতি উৎসাহী কিছু কর্মী বারাবনির সালানপুর এলাকায় বিধান উপাধ্যায়ের সমর্থনে দেওয়াল লিখন করতে শুরু করেছেন। বারাবনি বিধানসভার সালানপুরে নিমতলা খুদিকা রোডে বেশ কিছু জায়গায় দেওয়াল লিখন শুরু করেছে তৃণমূল কর্মীরা।

Bidhan Upadhyay
বারাবনিতে বিধান উপাধ্যায়ের নামে দেওয়াল লিখন (নিজস্ব ছবি)

স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা বলেন, "তিনবারের বিধায়ক বিধান উপাধ্যায়ই আমাদের প্রার্থী। এটাই আমরা নিশ্চিত। তিনি বারাবনির সাধারণ মানুষের আবেগের প্রতীক। তিনি সবসময় মানুষের পাশে থেকেছেন, তাঁর হাত ধরে প্রচুর উন্নয়ন হয়েছে। এলাকার লোকেরাও চান আগামী নির্বাচনেও তিনিই প্রার্থী হোন। আমরা কাজ এগিয়ে রাখছি।"

Bidhan Upadhyay
বারাবনিতে বিধান উপাধ্যায়ের নামে দেওয়াল লিখন (নিজস্ব ছবি)

যদিও দলের নেতৃত্বও বিষয়টিকে খারাপ কিছু ভাবছেন না। সালানপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সহ-সভাপতি ভোলা সিং বলেন, "দলের তরফে কোনও নির্দেশ দেওয়া হয়নি। বিধান উপাধ্যায় কর্মীদের কাছে আবেগ। সেই উচ্ছ্বাসের বহিঃপ্রকাশ এটা।" তবে এই নিয়ে বিধান উপাধ্যায়ের কোনও বক্তব্য মেলেনি৷

Bidhan Upadhyay
বারাবনিতে বিধান উপাধ্যায়ের নামে দেওয়াল লিখন (নিজস্ব ছবি)

বিষয়টি নিয়ে সমালোচনায় মেতেছেন বিজেপি নেতারা। বিজেপির জেলার নেতা অভিজিৎ রায় বলেন, "ভোটের দিনক্ষণ এখনও পর্যন্ত ঘোষণা হয়নি। প্রার্থীর নাম ঘোষণা হয়নি। এরই মধ্যে তৃণমূল তাদের নিজেদের প্রার্থীর নাম দিয়ে দেওয়াল লিখন শুরু করেছে। এটা বিজেপির কর্মীরা করলে, দলের কাছে তা অপরাধ বলে গণ্য হতো। কারণ, আমাদের দলের একটি অনুশাসন আছে। তৃণমূলের কোনও অনুশাসনই নেই। এটাই তার প্রমাণ।"

আরও পড়ুন -

TAGGED:

TRINAMOOL
বারাবনি
বিধান উপাধ্যায়
BENGAL ASSEMBLY ELECTIONS 2026
BIDHAN UPADHYAY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.