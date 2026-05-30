সামনেই বর্ষার মরশুম, শহরের নিকাশি ও সুরক্ষা নিয়ে এখনও হল না কর্পোরেশনের সমন্বয় বৈঠক

সামনেই বর্ষার মরশুম, শহরের নিকাশি ও সুরক্ষা নিয়ে এখনও হল না কর্পোরেশনের সমন্বয় বৈঠক
সমন্বয় বৈঠক না-হলে নিকাশি ব্যবস্থা ভেঙে পড়ার আশঙ্কা ৷ পুর-কমিশনার স্মিতা পাণ্ডেকে সমন্বয় বৈঠক ডাকার অনুরোধ মেয়র ফিরহাদ হাকিমের ৷
Published : May 30, 2026 at 8:40 PM IST
কলকাতা, 30 মে: বর্ষার মোকাবিলায় কলকাতা পুরনিগমের একাধিক বিভাগ এবং রাজ্যের সরকারি ও বেসরকারি একাধিক সংস্থা সম্মিলিতভাবে প্রতিবছর একটি পরিকল্পনা তৈরি করে বৈঠকের মাধ্যমে ৷ তবে, রাজ্যের পালাবদলের জেরে পুর-বোর্ড ও প্রশাসনের ঠান্ডা লড়াইয়ে এই বছর সেই বৈঠক এখনও পর্যন্ত হয়নি বলে অভিযোগ ৷ আর সেই বৈঠক না-হওয়ার জেরে বর্ষায় কোন বিভাগ, কী কাজ করবে, কীভাবে কাজ করবে, এই নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে ৷
ফলে আশঙ্কা তৈরি হয়েছে যে, পরিকল্পনা করার পরেও বর্ষায় ভোগান্তি হয় সাধারণ মানুষের ৷ আর পরিকল্পনা না-থাকলে, সেই ভোগান্তি কোন পর্যায়ে পৌঁছাবে, সেটা ভেবেই আতঙ্কিত হচ্ছেন অনেকে ৷ কলকাতা কর্পোরেশন নিয়ম মাফিক প্রতি বছর বর্ষার প্রাক প্রস্তুতি বৈঠক ডেকে থাকে ৷ সেখানে বিল্ডিং বিভাগ, নিকাশি, ইঞ্জিনিয়ারিং, বিদ্যুৎ, পানীয় জল সরবরাহ বিভাগের পাশাপাশি কলকাতা পুলিশ, রেল, দমকল, সিইএসসি, ডব্লিউবিডিসিএল, কেএমডিএ-সহ আরও বেশ কয়েকটি সংস্থার আধিকারিকরা উপস্থিত থাকেন ৷
নিজেদের অংশে কে, কী কাজ করবে এই বৈঠকে তুলে ধরেন তাঁরা ৷ কার অংশে, কোথায় কী কাজ বাকি, সেগুলি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করতে পদক্ষেপ করা হয় ৷ জল জমলে নিকাশি বিভাগের কোন যন্ত্র, কীভাবে কাজ করবে, পাম্পিং স্টেশন কীভাবে কাজ করবে, কোথায় কত লোকবল বা পোর্টেবল পাম্প লাগবে, সেই সমস্ত পরিকল্পনা করা হয় ৷ চলে ব্যাপক পরিমাণে পলি তোলার কাজ ৷
বিদ্যুতের তার বা আলোক সংযোগের ক্ষেত্রে সতর্কতা অবলম্বন ও পরিস্থিতি বুঝে ব্যবস্থা নেওয়া আলোক বিভাগ ও সরকারি বেসরকারি বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার কাজ ৷ বিপজ্জনক বা ভেঙে পড়া বাড়ির কী হবে, বাসিন্দাদের কোথায় রাখা হবে, সবরকম ব্যবস্থা করা, সবটাই পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা হয় ৷ ফলে ঝড়-জল-বিপর্যয়ে শহরের ভুক্তভোগী নাগরিকদের রক্ষায় আগাম পরিকল্পনা তৈরি করা হয় ৷ গোটা বিষয়ে নজরদারি করা হয় পুরনিগমের তরফে ৷ তবে, সেই পরিকল্পনা এখনও হয়নি এবছর ৷
কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম সম্প্রতি সংবাদ মাধ্যমকে জানিয়েছেন, তিনি পুর-কমিশনার স্মিতা পাণ্ডেকে এই বর্ষায় ঝড়-জল মোকাবিলায় ব্যবস্থা নিতে বৈঠক করার বিষয়ে বলেছেন ৷ এ নিয়ে নিকাশি বিভাগের মেয়র পারিষদ তারক সিংহ বলেন, "আমি কমিশনারকে জানিয়েছি, আপনার উচ্চতর নেতৃত্ব সবুজ সংকেত দিলে আমি সহযোগিতা করব ৷ পুরকর্তার কথায়, প্রতি বছর যা যা ব্যবস্থা নেওয়া হয়, সেগুলি আমরা নিয়ম মাফিক নিতে শুরু করেছি ৷ শহরের জল যন্ত্রণা বা ঝড়-জল মোকাবিলায় যা করণীয় সেইগুলি চলছে ৷ আশা করা যায়, প্রতি বছরের মতো এবারেও কলকাতা পুরনিগম ও বাকিরা তৎপরতার সঙ্গে কাজ করবে ৷"
তবে, কলকাতা শহরের নাগরিকদের একাংশের মধ্যে থেকে চিন্তা যাচ্ছে না ৷ কারণ অতীতে এত বৈঠকের পরেও বর্ষায় ভোগান্তি পোহাতে হয়েছে শহরের একাধিক এলাকার মানুষজনকে ৷ এবার বর্ষায় নিকাশি ও সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে সেই বৈঠক শেষমেষ না-হলে, পরিকল্পনার অভাবে ভোগান্তি যে চরমে উঠবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না ৷ কাউন্সিলরদের একাংশ মনে করছেন, বৈঠকটি হওয়া কাঙ্খিত শহরের মানুষের কথা ভেবে ৷ আগে থেকে পরিকল্পনা না-থাকলে, গোটা শহর জলের তলায় থাকবে ৷ তাই নাগরিক স্বার্থে প্রয়োজন সমন্বয় বৈঠক ৷