ভোট ঘোষণা না-হতেই নির্দল প্রার্থী হিসাবে বহিষ্কৃত বিজেপি নেতার নামে দেওয়াল লিখন

ভোট ঘোষণা না-হতেই নির্দল প্রার্থী হিসাবে বহিষ্কৃত বিজেপি নেতার নামে দেওয়াল লিখন
বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহাকে খুনের চেষ্টার অভিযোগে বহিষ্কৃত ৷ স্বার্থপর বিজেপি নেতাদের সরাতেই নির্দল হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা, দাবি নিতাই মণ্ডলের ৷
Published : February 6, 2026 at 8:06 PM IST
মালদা, 6 ফেব্রুয়ারি: ভোট ঘোষণা হয়নি, তার আগেই পুরাতন মালদায় নির্দল প্রার্থী হিসাবে বহিষ্কৃত বিজেপি নেতার দেওয়াল লিখন ঘিরে শোরগোল পড়েছে ৷ বহিষ্কৃত বিজেপি নেতা নিতাই মণ্ডলের অভিযোগ, ধান্দাবাজ বিজেপি নেতাদের সরাতেই তিনি নির্দল হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন ৷ যদিও, বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ গেরুয়া শিবির ৷ যদিও, এই ঘটনাকে ঘিরে বিজেপিকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি শাসকদলও ৷
উল্লেখ্য, গত বিধানসভা নির্বাচনে মালদা বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির প্রার্থী তথা বর্তমান বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহাকে খুনের চেষ্টার অভিযোগ রয়েছে নিতাই মণ্ডলের বিরুদ্ধে ৷ অভিযোগ, বিজেপির হয়ে টিকিট না-পাওয়ায় ক্ষোভ থেকে সেই কাজ করিয়েছিলেন নিতাই ৷
বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে বেরিয়ে গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন গোপাল সাহা ৷ সেই ঘটনায় পুলিশি তদন্তে নিতাই মণ্ডলের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে খুনের চেষ্টার অভিযোগ ওঠে ৷ সেই মামলা এখনও বিচারাধীন ৷ সেই সময় থেকেই নিতাই মণ্ডলকে বহিষ্কার করেছে বিজেপি ৷ কিন্তু, এবার বিধানসভা নির্বাচন ঘোষণার আগেই নির্দল প্রার্থী হিসাবে নিজের নামে দেওয়াল লিখন শুরু করেছেন নিতাই মণ্ডল ৷
এ নিয়ে নিতাই মণ্ডল বলেন, "আমি বিজেপি, আরএসএসের আদর্শে বিশ্বাসী ৷ আমি এখনও মনে প্রাণে বিজেপির কর্মী ৷ অন্যান্য রাজনৈতিক দলে যেমন লুটে খাওয়া চলে, সেই রকম নেতৃত্ব বিজেপিতেও চলে এসেছে ৷ এখানেও আগাছায় ভরে গিয়েছে ৷ স্থানীয় বিধায়ক-সহ আরও কয়েকজন মিলে চক্রান্ত করে আমাকে বিজেপি থেকে বহিষ্কার করেছে ৷ কোনরকম কারণ না-দেখিয়ে, শোকজ না-করেই আমাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে ৷ রাজনৈতিক নেতাদের বিরুদ্ধে নানারকম ষড়যন্ত্র করে কেস দেওয়া হয় ৷ আমার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে ৷"
তিনি বলেন, "আমাকে দল থেকে বহিষ্কার করা হলেও, বিজেপির আদর্শে আদর্শিত হওয়ায় আমি অন্য দলে যাইনি ৷ তাই আমি নির্দল প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি ৷ ইতিমধ্যে, আমার দেওয়াল লিখন শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ বর্তমান বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা বিজেপির টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে আমি দেখাতে পারব ৷ আসল বিজেপি আর ধান্ধাবাজ বিজেপির লড়াই কী হতে পারে !"
বিজেপি বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা বলেন, "যে কেউ নির্বাচনে প্রার্থী হতেই পারেন ৷ সেই অধিকার সকলের রয়েছে ৷ নিতাই মণ্ডল দেওয়াল লিখন শুরু করেছেন, সেটা দেখেছি ৷ মালদা বিধানসভার মাটি পুরোপুরি গেরুয়া ৷ গত লোকসভা নির্বাচনে এই বিধানসভা এলাকায় বিজেপির 64 হাজার লিড ছিল ৷ আমাদের কাছে যতদূর খবর আছে, উনি শাসকদলের সঙ্গে গোপনে যুক্ত রয়েছেন ৷ ওনার কিছু ব্যক্তি সরাসরি আইপ্যাকের সঙ্গে যুক্ত ৷ গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে আমাকে গুলি মারা হয়েছিল ৷ সেই ঘটনায় পুলিশি তদন্তে ওনার নাম উঠে এসেছে ৷ সেই ঘটনা এখনও বিচারাধীন ৷ গত বিধানসভা নির্বাচনেও উনি প্রার্থী হতে চেয়েছিলেন ৷ তবে, কাউকে গুলি মেরে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রার্থী হওয়া যায় না ৷"
যুব তৃণমূলের জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ দাস বলেন, "নিতাই মণ্ডল বিজেপির লোক ৷ গত বিধানসভা নির্বাচনের ওনার সঙ্গে বর্তমান বিজেপি বিধায়কের কী সমস্যা ছিল, সেটা আমাদের জানা নেই ৷ এটা বিজেপির অভ্যন্তরীণ বিষয় ৷ সেই ঘটনায় বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে এসেছে ৷ গত বিধানসভায় এক সহানুভূতির জেরে গোপালবাবু বিধায়ক হয়েছিলেন ৷ বর্তমান যিনি বিধায়ক আছেন উনি খুব তাড়াতাড়ি প্রাক্তন হতে চলেছেন, এটা আমরা বলতে পারি ৷"