রাতে স্ট্রং রুমের ক্যামেরা দফায় দফায় বন্ধ, 'দিল্লির চক্রান্ত, আমি হারছি !' তোপ বাইরনের

রাতে স্ট্রং রুমের ক্যামেরা দফায় দফায় বন্ধ, 'দিল্লির চক্রান্ত, আমি হারছি !' তোপ বাইরনের
তিনি ক্ষোভের সুরে বলেন, 'বাংলায় আর ভোটের দরকার নেই । আমি হারছি, জঙ্গিপুর, সামশেরগঞ্জ, ফরাক্কার তৃণমূল প্রার্থীরা হারছে ।'
Published : April 25, 2026 at 3:03 PM IST
জঙ্গিপুর, 25 এপ্রিল: শুক্রবার রাতে দফায় দফায় বন্ধ থাকল জঙ্গিপুর পলিটেকনিক কলেজের স্ট্রং রুমের ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরা । টেকনিক্যাল ফল্ট নয় । এটা দিল্লির ফল্ট ৷ এই অভিযোগে ক্ষোভে ফেটে পড়লেন সাগিরদিঘির তৃণমূল প্রার্থী বাইরন বিশ্বাস । তিনি বলেন, "কীসের ফল্ট সব জানি । বাংলায় আর ভোটের দরকার নেই । আমি হারছি, জঙ্গিপুর, সামশেরগঞ্জ, ফরাক্কার তৃণমূল প্রার্থীরা হারছে । বাংলার খবর আমি জানি না ।" বাইরনের অভিযোগ, শুক্রবার রাতে বেশ কয়েকবার স্ট্রং রুমের ক্যামেরা পরিকল্পিতভাবে বন্ধ করা হয়েছিল ।
ভোটের দিন সাগরদিঘিতে নিজের কেন্দ্রে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে তর্কবিতর্কে জড়িয়ে পড়েছিলেন সাগরদিঘির বিদায়ী বিধায়ক বাইরন বিশ্বাস । ওইদিন সামশেরগঞ্জে নিজের বুথে ভোট দিতে গেলে বাইরনকে পাঁচবার তল্লাশি করা হয় । তাতে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েন তিনি । তিনি তীব্র বাক-বিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়েন কেন্দ্র বাহিনীর সঙ্গে । চবে উত্তপ্ত বাক্য-বিনিময় ।
এরপর ফের শুক্রবার রাতে স্ট্রং রুমের সামনে এসে কেন্দ্র বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে তিনি বচসায় জড়ান । গভীর রাতে জঙ্গিপুর পলিটেকনিক কলেজের স্ট্রং রুমের ক্যামেরা দফায় দফায় বন্ধের অভিযোগ তোলেন তৃণমূল প্রার্থী । খবর পেয়ে তিনি ভোররাতেই স্ট্রং রুমে ছুটে যান ৷ স্ট্রং রুমে গিয়ে তিনি সিসিটিভি এবং বাইরের ক্যামেরা বন্ধ রয়েছে বলে অভিযোগ করে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন । বাইরন বিশ্বাসের দাবি, গভীর রাতে দীর্ঘক্ষণ ধরে লাইট বন্ধ ছিল । বিষয়টি নিয়ে স্থানীয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান থেকে শুরু করে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের বলার পরও কোনও সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ জানান বিদায়ী বিধায়ক ।
তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের হারানোর জন্যই এই চক্রান্ত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তোলেন বাইরন । স্ট্রং রুমের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারদের ভূমিকা নিয়েও ফের প্রশ্ন তোলেন তিনি ৷ রাতেই তিনি এ বিষয়ে মহকুমা শাসকের সঙ্গে কথা বলেন । বাইরনের দাবি, কেন্দ্রীয় বাহিনী ও মহকুমা শাসক প্রথমে তাঁকে 'সকালে ঠিক করে দেওয়া হবে' বলে ফিরে যেতে বলেন । তবে রাতেই এই সমস্যার সমাধানের দাবিতে অনড় ছিলেন বাইরন ৷ এরপর আধঘণ্টার মধ্যে স্ট্রং রুমের সমস্ত সিসিটিভি চালু করা হয় ।
বাইরন বিশ্বাস বলেন, "টেকনিক্যাল ফল্ট বলা হয়েছিল । কিন্তু আমরা জানি টেকনিক্যাল ফল্ট নয় । এটা দিল্লির ফল্ট । আমি নয়, সবাই জানে ।" এই চক্রান্তের শিকার হওয়ায় তিনি নিজে এবং জঙ্গিপুর, সামশেরগঞ্জ, ফরাক্কার তৃণমূল প্রার্থীরা হারছেন বলেই দাবি করেছেন বাইরন ।
এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার সকাল থেকে ঘাসফুল শিবিরে তোলপাড় শুরু হয়েছে । জঙ্গিপুর সাংগঠনিক তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি খলিপুর রফমান বলেন, "খুবই উদ্বেগের বিষয় । দিল্লির ইশারায় এবার কেন্দ্রীয় বাহিনী কাজ করছে, এটা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে । স্ট্রং রুমেও কারসাজি চলছে ।" গোটা বিষয়টি নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ আকারে জানানো হবে বলে জানিয়েছেন তৃণমূল নেতৃত্ব ।