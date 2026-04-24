অসুস্থ সরস্বতীকে রক্ত দিলেন বসিরউদ্দিন, ভোটবঙ্গের 'ধর্মযুদ্ধে' সম্প্রীতির নজির
Published : April 24, 2026 at 6:48 PM IST
বনগাঁ, 24 এপ্রিল: ভোটের উত্তাপের মধ্যেও মানবতার এক অনন্য নজির গড়ে উঠল উত্তর 24 পরগানার বনগাঁয় । অসুস্থ প্রতিবেশী সরস্বতী দাসের জীবন বাঁচাতে রক্ত দিলেন বসিরউদ্দিন মোল্লা । ধর্ম-বর্ণের ঊর্ধ্বে উঠে এই মানবিক উদ্যোগ যেন এক অন্য বার্তা দিল এলাকায় ।
হাসপাতাল ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বনগাঁর জয়পুরের বাসিন্দা সরস্বতী দাস দীর্ঘদিন ধরে টিবি রোগে আক্রান্ত । গত সোমবার অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে ভর্তি করা হয় বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে । চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন হয় এ পজিটিভ রক্ত । হাসপাতালের তরফে এক বোতল রক্ত দেওয়া হলেও পরিস্থিতির অবনতিতে আরও রক্তের প্রয়োজন পড়ে । এদিকে ভোটের আবহে চারিদিকে খোঁজ করেও মিলছিল না রক্ত ৷
সরস্বতীর দেওর গোবিন্দ দাস জানান, বহু জায়গায় খোঁজ করেও মিলছিল না রক্ত । ঠিক সেই সময় প্রতিবেশী বসিরউদ্দিন মোল্লার কানে পৌঁছয় খবরটি । তাঁরও রক্তের গ্রুপ এ পজিটিভ হওয়ায় এক মুহূর্ত দেরি না করে এগিয়ে আসেন তিনি । শুক্রবার দুপুরে হাসপাতালে এসে রক্ত দেন বসির । গোবিন্দর কথায়, "একে প্রচন্ড তাপদাহ তার মধ্যে আবার ভোট চলছে ৷ রক্তের খোঁজ করতে গিয়ে কালঘাম ছুটছিল ৷ বসির আমার ভাইয়ের মতো ৷ ও যেভাবে উপকার করল, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না ৷"
রক্তদানের পর বসির বলেন, "সরস্বতী আমার প্রতিবেশী, কাকিমা বলে ডাকি । ওঁর রক্তের প্রয়োজন শুনে আর চুপ করে থাকতে পারিনি । আমাদের কাছে মানবতাই সবচেয়ে বড় ধর্ম ।" তাঁর কথায়, "আমাদের এলাকায় কোনও ধর্মীয় বিভেদ নেই । সবাই মিলে একসঙ্গে থাকি, একে অপরের বিপদে পাশে দাঁড়াই । এর চেয়ে বড় আর কী বা রয়েছে !"
গোবিন্দ দাসের কথায়, "আমরা সবাই একই পাড়ার মানুষ । কোনও ভেদাভেদ নেই । বিপদের সময় ডাকলেই পাশে পাই । এখনও রক্তের প্রয়োজন রয়েছে, তবে জানি, এই মানুষগুলো পাশে থাকবে ।"
অনেকের মতে, বর্তমান রাজনীতিতে যখন ধর্মীয় মেরুকরণ বড্ড প্রকট হয়ে ধরা দিচ্ছে তখন বনগাঁর এই ঘটনা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ ৷ সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, সরস্বতীদেবীকে বসিরের রক্তদান করার এই ঘটনা ফের মনে করিয়ে দিল, মানুষের পাশে দাঁড়ানোর নামই আসল ধর্ম ।