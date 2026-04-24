বর্ধমান দক্ষিণ দেখবে অন্য লড়াই, অকপট কংগ্রেস প্রার্থী গৌরব সমাদ্দার

বর্ধমান দক্ষিণ দেখবে অন্য লড়াই, অকপট কংগ্রেস প্রার্থী গৌরব সমাদ্দার
বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভায় হাড্ডাহাড্ডি লড়াই । ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি পুলক যশের মুখোমুখি কংগ্রেসের প্রার্থী গৌরব সমাদ্দার ৷
Published : April 24, 2026 at 8:40 PM IST
বর্ধমান, 24 এপ্রিল: বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে মূল লড়াই হতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে বিজেপির । 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী 44.32 শতাংশ ভোট পেয়ে জয়লাভ করেন, বিজেপি প্রার্থী পান 40.38 শতাংশ ভোট । সিপিএমের জোট প্রার্থী পেয়েছিলেন 11.37 শতাংশ ভোট । ফলে মাত্র 4 শতাংশ ভোট কাটাকাটিতেই জয় পরাজয় নির্ধারণ হয়ে যায় ।
রাজনৈতিক মহলের মতে, এবারে লড়াইয়ে তৃণমূল বিজেপি থাকলেও জয় পরাজয়ের ক্ষেত্রে অন্যতম ভূমিকা নেবেন কংগ্রেস ও সিপিআইএমের প্রার্থী । ফলে দক্ষিণ বিধানসভায় হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হতে চলেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা । সেখানে বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের কংগ্রেসের প্রার্থী গৌরব সমাদ্দার কতখানি লড়াই দিতে পারেন ৷ চেনা মাটিতে অচেনা লড়াই কীভাবে সামলাবেন তিনি ৷ ইটিভি ভারতের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানালেন সেইসব কথা ।
ইটিভি ভারত: বর্ধমান শহরের ছেলে আপনি, চেনা জমিতে নির্বাচনে লড়ছেন কতখানি অচেনা লাগছে?
গৌরব সমাদ্দার: চেনা জমি, চেনা শহর চেনা মাটির গন্ধ । যেভাবে বিগত 10 বছর ধরে রাজনীতি করে গিয়েছি এখানকার মাটির গন্ধ, মাটির রং সবকিছুই আমার নখদর্পণে । এখানকার মানুষের সঙ্গে পরিচয় বন্ধুত্ব, ভাতৃত্ব, সমস্ত কিছুই আমার কাছে অটুট আছে । কোনও কিছুই নতুন নয় । যারা প্রার্থী হয়ে ফানুসে করে প্রচার করতে আসছে তাদের কাছে বর্ধমান দক্ষিণের মাটি নতুন ।
ইটিভি ভারত: বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র এককালে ছিল সিপিএমের গড় ৷ পরবর্তীকালে তৃণমূল কংগ্রেসের দখলে চলে যায় ৷ সেখানে দাঁড়িয়ে লড়াই কতখানি কঠিন?
গৌরব সমাদ্দার: লড়াই তো অবশ্যই কঠিন ৷ কারণ এখানে অপশক্তির বিরুদ্ধে লড়াই । বিভিন্ন সময় দেখা গিয়েছে সন্ত্রাস করে, প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে পুলিশকে কাজে লাগিয়ে এই নির্বাচনী বৈতরণী তারা পার করেছে । সেইদিন থেকে লড়াই কঠিন । কিন্তু মানুষকে সঙ্গে নিয়ে মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার যদি ভোট বাক্সে প্রয়োগ করতে পারা যায়, তাহলে আমাদের কাছে এই বিধানসভা ক্লিন সুইপ ।
ইটিভি ভারত: মানুষ কেন কংগ্রেসকে ভোট দেবে?
গৌরব সমাদ্দার: বিগত 20 বছর বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে হাতের সিম্বল ছিল না । এই মাটি কংগ্রেসের মাটি । এখানে যারা একদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাজ দেখে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগ দিয়েছিল, পরবর্তীকালে তারা দেখল তৃণমূল কংগ্রেস আসলে দুর্নীতিগ্রস্ত দল, তোলাবাজদের দল, একটা চোরেদের দল ৷ তখন বেশ কিছু নেতা নিজেরা সরে দাঁড়ালো । আর কিছু তাবড় তাবড় কংগ্রেসের নেতাকে তৃণমূল কংগ্রেস সাইড করে দিল । এইসব পুরনো মানুষদের আবার ফিরিয়ে আনা তাদের যে আবেগ হাত চিহ্ন সেটা তাদের সামনে এনে কংগ্রেসের হাতকে শক্ত করা হবে এবং আমি নিশ্চিত সেই সমস্ত মানুষেরা কংগ্রেসের বাইরে অন্তত বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে অন্য কোনও দলকে সমর্থন করবে না ।
ইটিভি ভারত: একদিকে কংগ্রেসের নিজের ঘরেই প্রার্থী নিয়ে অসন্তোষ, আবার ময়দানে তৃণমূল ও বিজেপির সঙ্গে লড়াই । এই লড়াই কি কঠিন নয়?
গৌরব সমাদ্দার: যারা কংগ্রেসের কর্মী তারা ভালোবেসে আবেগ দিয়ে দল করে । প্রত্যেকেই কংগ্রেসের সম্পদ । যেখানে তারা ভালোবাসা দিয়ে মন দিয়ে কংগ্রেস করে থাকে । যেখানে এই ভালোবাসা থাকবে সেখানে তো একটা এক্সপেকটেশন থাকবেই । ঠিক একটা পরিবারের মতো । এখানে লড়াইয়ের কিছু নেই । যাদের মন খারাপ দু'দিন পরে সবাই একসঙ্গে মিছিলে ঝাঁপিয়ে পড়বে ।
ইটিভি ভারত: কী কী ইস্যু নিয়ে নির্বাচনের ময়দানে যাচ্ছেন?
গৌরব সমাদ্দার: বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভার অন্যতম ইস্যু হচ্ছে অনুন্নয়ন । কারণ এখানে রাস্তাঘাট খারাপ, পানীয় জলের পরিষেবা নেই, আজ শহরের ড্রেনের অবস্থা খুব খারাপ, যেখানে সেখানে চলছে অবৈধ পুকুর ভরাট, চলছে অবৈধভাবে নির্মাণ । সবকিছু নিয়ে মানুষ আজ বীতশ্রদ্ধ । বড়ো বড়ো পুকুর বুজিয়ে দিয়ে অবৈধভাবে ফ্ল্যাট নির্মাণ করা হচ্ছে । ওরা বলছে না পাড়ায় পাড়ায় সমাধান সেটা কিন্তু নয়, আসলে পাড়ায় পাড়ায় অবৈধ নির্মাণ । প্ল্যান না থাকলে চিন্তা নেই ৷ তৃণমূল কাউন্সিলারের কাছে যাও তাকে টাকা দিলেই প্ল্যান পাস হয়ে যাবে । এই দুর্নীতি দেখতে দেখতে আজ মানুষের ঘেন্না ধরে গিয়েছে । পাঁচ বছরের মধ্যে 4 বছর 11 মাস বর্ধমানের বুকে রাস্তা থাকে না । আর এখন একমাস শুধু কাজের নামে রাস্তায় রাস্তায় চলছে প্রলেপ দেওয়া । অম্রুত প্রকল্পের নামে জল বাড়ি বাড়ি যায়নি, ড্রেনগুলির অবস্থা খুব খারাপ । শহরের বিভিন্ন এলাকায় সন্ধে নামলেই অন্ধকারে ঢেকে যায় ।
ইটিভি ভারত: ধর্ম কি রাজনীতির সঙ্গে মিশে গিয়েছে?
গৌরব সমাদ্দার: তৃণমূল ও বিজেপির কাছে ধর্মই হচ্ছে রাজনীতি । আজ বিজেপির প্রার্থী যত না সাধারণ মানুষের বাড়ি যাচ্ছে তার থেকে বেশি মন্দির মসজিদে যাচ্ছেন । দু'দিন মন্দিরে গিয়ে কী হবে । গণতন্ত্রের ভগবান হচ্ছে মানুষ । সেই মানুষের কাছে যারা যেতে ব্যর্থ কারণ গেলেই তাদের ক্ষোভ উগরে দেবে । তাই তারা পাথরের মূর্তির কাছে যাচ্ছে । মন্দির মসজিদ আমার মনে আছে । আমরা সেকুলার দল ।
ইটিভি ভারত: কংগ্রেসের সেভাবে কোনও সংগঠন নেই । মানুষ কেন ভরসা করবে?
গৌরব সমাদ্দার: আমাদের সংগঠন দুর্বল হওয়ার অনেক কারণ আছে । সাংগঠনিকভাবে আমরা দুর্বল । কিন্তু আমাদের দশটা সাংগঠনিক ছেলের যে দম আছে তৃণমূল কংগ্রেসের দুশো ছেলের থেকে অনেক বেশি । তারা কিছু পাওয়ার জন্য কংগ্রেস করে না ।
ইটিভি ভারত: জেতার ব্যাপারে কতখানি আশাবাদী?
গৌরব সমাদ্দার: 200 শতাংশ আশাবাদী । বর্ধমান দক্ষিণ এবার কংগ্রেসের দখলে যাবে ।
ইটিভি ভারত: রাজনৈতিকমহলের মতে ভোট কাটাকাটির জন্য কংগ্রেস নির্বাচনে দাঁড়িয়েছে?
গৌরব সমাদ্দার: জাতীয় কংগ্রেস সবচেয়ে পুরনো দল । আসলে তৃণমূল বিজেপির কাছে জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কিছু বলবার নেই ৷ তাই একটা বলার কথা বলে দিচ্ছে । বর্ধমান দক্ষিণের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কংগ্রেস থেকে উঠে আসা ব্যক্তি । আর বিজেপির প্রার্থী তো কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে গিয়ে আবার ফিরে আসার চেষ্টা করছিলেন ।
ইটিভি ভারত: সংখ্যালঘু ভোট কতটা গুরুত্বপূর্ণ?
গৌরব সমাদ্দার: বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক সংখ্যালঘু ভোটারদের হাত ধরে 2021 সালে জয় পেয়েছিলেন । কিন্তু সংখ্যালঘুরা কী পেলেন । তাদের শুধু রাজনৈতিক ময়দানে ব্যবহার করা হলো । তাদের দিকে কেউ ঘুরে তাকিয়েছে । তারা এবার বুঝেছে । ফলে তার প্রতিফলন এবার ইভিএমের বোতামে তারা দেবে ।
ইটিভি ভারত: মহিলা ভোট কতটা গুরুত্বপূর্ণ?
গৌরব সমাদ্দার: আমাদের কাছে সব ভোটই গুরুত্বপূর্ণ । আমাদের কাছে প্রতিটা ভোটার সমান । আমরা প্রত্যেকের অধিকার ফিরিয়ে দিতে চাই ।
ইটিভি ভারত: লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, যুবসাথী সমর্থন করেন?
গৌরব সমাদ্দার: সরকারি অনুদান রাজ্য সরকার পকেট থেকে দিচ্ছে না । সরকারি টাকা কেটে দিচ্ছে । আমরা মনে করি তার একটা সঠিক পদ্ধতি থাকা উচিত ।
ইটিভি ভারত: ভোটারদের কী বার্তা দিচ্ছেন?
গৌরব সমাদ্দার: বর্ধমান শহরের মানুষ পানীয় জল, বিদ্যুৎ, রাস্তাঘাট, তোলাবাজি সমস্ত কিছু নিয়েই তিতিবিরক্ত । তারা তাদের অধিকার চায় । আমি জিতে আসতে পারলে সাধারণ মানুষের পাশে থাকবো । আর আমি যে পাশে থাকি বর্ধমানবাসী সেটা জানে ।