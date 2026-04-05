বিজেপিতে ভাঙন ! টিকিট না পেয়ে দল ছাড়লেন তাপস মিত্র, নিশানায় রাজ্য সভাপতি

বিজেপিতে ভাঙন ! টিকিট না পেয়ে দল ছাড়লেন তাপস মিত্র, নিশানায় রাজ্য সভাপতি
Published : April 5, 2026 at 7:35 PM IST
বারাসত, 5 এপ্রিল: প্রার্থী নির্বাচন ঘিরে ক্ষোভ ছিলই । শেষ পর্যন্ত তা রূপ নিল প্রকাশ্য বিদ্রোহে ! বিজেপির রাজ্য কমিটির সদস্য তথা বারাসত সাংগঠনিক জেলার প্রাক্তন সভাপতি তাপস মিত্র রবিবার দল ছাড়ার ঘোষণা করলেন । শুধু পদত্যাগই নয়, রাজ্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধে একাধিক গুরুতর অভিযোগও তুললেন তিনি ।
দীর্ঘদিন ধরেই বারাসত কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হওয়ার দাবি জানিয়ে আসছিলেন তাপস । সেই দাবিতে দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ও কেন্দ্রীয় নেতৃত্বকেও চিঠি দেন। কিন্তু পঞ্চম দফার প্রার্থী তালিকায় তাঁর নাম না থাকায় ক্ষোভ চরমে ওঠে । শেষ পর্যন্ত সাংবাদিক বৈঠক ডেকে বিজেপির সঙ্গে যাবতীয় সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা জানান তিনি ।
দল ছাড়ার পরই সুর আরও চড়া হয় তাপসের । তাঁর অভিযোগ, "বর্তমান রাজ্য সভাপতির আমলে দল সঠিক পথে চলছে না । আগে দল, তার পর ব্যক্তি, এই নীতি এখন উলটে গিয়েছে । এখন ব্যক্তি আগে, দল পরে । পুরনো কর্মীদের কোনও মর্যাদা নেই, বরং দুর্নীতিগ্রস্তদের গুরুত্ব বাড়ছে ।"
এখানেই থামেননি তিনি । রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের ঘনিষ্ঠ হিসেবে পরিচিত সুবীর শীলের বিরুদ্ধে সরাসরি আঙুল তোলেন তাপস । তাঁর দাবি, বারাসতে প্রার্থী নির্বাচন থেকে শুরু করে বিভিন্ন সিদ্ধান্তে সুবীরের প্রভাবই নাকি নির্ণায়ক হয়ে উঠেছে । এমনকী প্রার্থী ঘোষণার আগেই নাম 'ফাঁস' হয়ে যাওয়ার ঘটনাও তুলে ধরেন তিনি । তাপসের প্রশ্ন, "একজন সংগঠনের বাইরে থাকা ব্যক্তি কীভাবে প্রার্থী নির্ধারণে এতটা প্রভাব খাটান ?"
সুবীর শীলের বিরুদ্ধে বেহিসেবি সম্পত্তি বৃদ্ধির অভিযোগও করেন তিনি । তাপসের কথায়, "দু’বছর আগেও তাঁর তেমন কিছু ছিল না । এখন কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি । এত দ্রুত এই সম্পত্তি এল কোথা থেকে ? আমি মনে করি, সিবিআই-ইডি তদন্ত হওয়া উচিত ।" যদিও এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন সুবীর শীল । তাঁর পালটা দাবি, "তাপস মিত্র দলে থেকেই দলবিরোধী কাজ করছিলেন । একবার সাসপেন্ডও হয়েছিলেন । সেই কারণেই তাঁকে টিকিট দেওয়া হয়নি ।"
প্রসঙ্গত, তাপস মিত্র দীর্ঘদিন আরএসএসের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং পরে বারাসত সাংগঠনিক জেলার সভাপতির দায়িত্ব পান । সংগঠন গড়ে তোলায় তাঁর ভূমিকা ছিল বলেই দাবি সমর্থকদের একাংশের । আসন্ন নির্বাচনে বারাসত কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হওয়ার ব্যাপারে তিনি নিজেকে অন্যতম দাবিদার মনে করছিলেন ।
কিন্তু দলের তরফে সেই আসনে ফের প্রার্থী করা হয় গতবারের পরাজিত প্রার্থী শঙ্কর চট্টোপাধ্যায়কে । পাশাপাশি মধ্যমগ্রামে প্রার্থী করা হয় রাজু বন্দ্যোপাধ্যায়কে । এই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি তাপস । দল ছাড়ার পর তাঁর পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে । নির্দল প্রার্থী হিসেবে লড়াই করার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেননি তিনি । যদিও আপাতত তাঁর বক্তব্য, "মানুষের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত নেব ।" তবে বিজেপি ছাড়লেও আপাতত অন্য কোনও দলে যোগ দিচ্ছেন না বলেই জানিয়েছেন তাপস । বারাসতের রাজনৈতিক অঙ্কে তাঁর এই সিদ্ধান্ত কতটা প্রভাব ফেলবে, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে জোর চর্চা ।