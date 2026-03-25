রাজ্যে বিজেপির 'ফেস' কোথায় ? ছাব্বিশেও মমতার নেতৃত্বে তৃণমূলের স্থায়ী সরকার, দাবি সব্যসাচীর

রাজ্যে বিজেপির 'ফেস' কোথায় ? ছাব্বিশেও মমতার নেতৃত্বে তৃণমূলের স্থায়ী সরকার, দাবি সব্যসাচীর
ইটিভি ভারত-এর মুখোমুখি বারাসত বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী সব্যসাচী দত্ত ৷ নির্বাচন নিয়ে কী বলছেন প্রার্থী ? লিখেছেন রাজু বিশ্বাস ৷
Published : March 25, 2026 at 9:22 PM IST|
Updated : March 25, 2026 at 9:32 PM IST
বারাসত (উত্তর 24 পরগনা), 25 মার্চ: 2011 থেকে 2021 সাল পর্যন্ত ছিলেন রাজারহাট-নিউটাউন বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক ৷ এমনকি বিধাননগর পুরনিগমের মেয়রের দায়িত্বও সামলেছেন ৷ মাঝে 2019-এর লোকসভা ভোটের পর প্রয়াত রাজনীতিক মুকুল রায়ের হাত ধরে তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান ৷ আর একুশের বিধানসভা ভোটের পর ফের তৃণমূলে প্রত্যাবর্তন ৷ কথা হচ্ছে তৃণমূল নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক সব্যসাচী দত্তকে নিয়ে ৷
তৃণমূলে প্রত্যাবর্তনের পর ফের ঘাসফুল প্রতীকে টিকিট পেয়েছেন সব্যসাচী দত্ত ৷ তবে, এবার রাজারহাট-নিউটাউনের চেনা মাটি নয় ৷ সব্যসাচীর লড়াইটা হবে পাশের বারাসত বিধানসভা কেন্দ্রে ৷ এই কেন্দ্রটিও 2011 সাল থেকে তৃণমূলের দখলে রয়েছে ৷ টালিগঞ্জের তারকা অভিনেতা চিরঞ্জিত চক্রবর্তী এই কেন্দ্র থেকে তিনবারের বিধায়ক ৷ এবার তিনি ভোটে লড়তে চাননি বলে দাবি তৃণমূলের ৷ তাই তাঁর জায়গায় টিকিট পেয়েছেন সব্যসাচী ৷ যেখানে তাঁর মূল প্রতিপক্ষ বিজেপির বারাসত সাংগঠনিক জেলার প্রাক্তন সভাপতি শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ৷ আরেক প্রতিপক্ষ বামফ্রন্ট প্রার্থী ফরওর্য়াড ব্লকের হেমন্ত দাস ৷
তবে, সব্যসাচীর কাছে বারাসত বিধানসভার চ্যালেঞ্জটা অন্য ৷ তা হল, 'বহিরাগত' তকমা ৷ যা দিয়েছেন খোদ বিজেপির প্রার্থী শঙ্কর চট্টোপাধ্যায় ৷ যেখান তাঁর প্রধান দুই প্রতিপক্ষই 'ভূমিপুত্র' ৷ ফলে এই 'বহিরাগত' তকমা কতটা প্রভাব ফেলবে সব্যসাচীর লড়াইয়ে ! সেই প্রশ্ন থাকছে ৷ সেই সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে 'দলবদলু'-র তকমাও ৷ সঙ্গে এসআইআরে ভোটারদের একটা বড় অংশের নাম বাদ পড়েছে ৷ সেই সব নিয়ে ইটিভি ভারতের স্পষ্টকথায় মুখোমুখি বারাসত বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী সব্যসাচী দত্ত ৷
ইটিভি ভারত: এতদিন রাজারহাট-নিউটাউন অঞ্চলে রাজনীতি করে এসেছেন ৷ ওই এলাকার বিধায়কও ছিলেন এক সময় ৷ এবার একেবারে সম্পূর্ণ অন্য একটি বিধানসভায় তৃণমূলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন আপনি ৷ সেখানে লড়াইটা কী মসৃণ হবে আপনার কাছে ?
সব্যসাচী দত্ত: সব লড়াই-ই লড়াই ৷ এ নিয়ে আলাদা কিছু হয় না ৷ রাজারহাট-নিউটাউনে বিধায়ক হওয়ার আগে আমি বিধাননগর পুরসভার কাউন্সিলর ছিলাম ৷ পুরসভা থেকে পুরনিগমে উন্নতি হওয়ার পরেও বিধাননগরের জনপ্রতিনিধি হয়েছি ৷ এখনও বিধাননগর পুরনিগমের চেয়ারম্যান পদে রয়েছি ৷ এক-এক বিধানসভায় এক-এক আঙ্গিকে এবং বিভিন্ন এজেন্ডার ওপর ভোট হয়ে থাকে ৷ যেমন, রাজারহাটে এক রকম ৷ সেখানে জমি অধিগ্রহণ নিয়ে মানুষের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ছিল তৎকালীন বাম সরকারের বিরুদ্ধে ৷ 2011 সালে তার বিরুদ্ধে বিধানসভা ভোট হয়েছিল ৷ পরবর্তীতে নতুন উপনগরী হলে সেই নিরিখে 2016 সালে ভোট হয় ৷ আবার বিধাননগর পুরনিগম নির্বাচনের ভোট সম্পূর্ণ অন্য আঙ্গিকে হয় ৷ এবার বারাসত, এখানে আরেক আঙ্গিকে ভোট হবে ৷ তাই আমার কাছে সব লড়াই কঠিন ও গুরুত্বপূর্ণ ৷
মূলত দু’টি এরিয়া নিয়ে বারাসত বিধানসভা গঠিত ৷ একটি বারাসত পুরসভা এলাকা ৷ অন্যটি ছোটজাগুলিয়া পঞ্চায়েত এলাকা ৷ অন্যান্য বিধানসভার থেকে এর আয়তন ছোট এবং এখানে মানুষ খুব শান্তিপূর্ণভাবে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে বসবাস করেন ৷ জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে এখানে কোনও ভেদাভেদ নেই ৷ সেই ঐতিহ্যটা বহন করে রাখাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লক্ষ্য, আমরা সেই লক্ষ্যেই ব্রতী হয়েছি ৷
ইটিভি ভারত: আমি যেটা বলতে চাইছিলাম, আপনি রাজারহাট-নিউটাউন অঞ্চলেই এতদিন রাজনীতি করে এসেছেন ৷ যদিও এই জেলারই সদর শহর বারাসত ৷ সেই জায়গায় আপনাকে সম্পূর্ণ আলাদা একটি বিধানসভা ক্ষেত্রে এসে লড়াই করতে হচ্ছে ৷ সেখানে চ্যালেঞ্জটা কী কঠিন হবে নাকি সহজ হবে ?
সব্যসাচী দত্ত: চ্যালেঞ্জ সব সময় চ্যালেঞ্জই হয় ৷ রাজারহাট-নিউটাউনে যে চ্যালেঞ্জ ছিল, এখানেও তাই চ্যালেঞ্জ ৷ সব নির্বাচনই আমার কাছে সমান ৷
ইটিভি ভারত: এক্ষেত্রে কী বিশেষ কোনও রণকৌশল থাকবে আপনার ?
সব্যসাচী দত্ত: রণকৌশল বলতে আমি তো একটি দলের প্রার্থী ৷ দলের এখানে সাংগঠনিক শক্তি যথেষ্ট রয়েছে ৷ আমাকে জেতাতে বারাসত পুরসভার 35টি ওয়ার্ডের নেতা-কর্মীরা অটুট ৷ যে ওয়ার্ডগুলিতে আমরা বিগত পুর-নির্বাচনে জিততে পারিনি, সেই ওয়ার্ডগুলোতেও যথেষ্ট শক্তি রয়েছে আমাদের দলের ৷ তাঁদের নিয়েই এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে আগামী দিনে এগিয়ে যাব ৷
ইটিভি ভারত: পরিসংখ্যান বলছে গত লোকসভা নির্বাচনে বারাসত পুরসভার 35টি ওয়ার্ডের মধ্যে তৃণমূল 29টি ওয়ার্ডেই পিছিয়ে রয়েছে ৷ মাত্র 6টি ওয়ার্ডে আপনারা এগিয়ে ছিলেন ৷ পিছিয়ে পড়া সেই ওয়ার্ডগুলিতে কী বিশেষ গুরুত্ব দেবেন ?
সব্যসাচী দত্ত: দেখুন, লোকসভায় একটা আঙ্গিকে ভোট হয় ৷ বিধানসভায় আরেক আঙ্গিকে ৷ লোকসভা নির্বাচন কেন্দ্রীয় স্তরে কে সরকার গড়বে, সেটা দেখে ভোট হয়ে থাকে ৷ সেই কারণে লোকসভা ভোটের সঙ্গে বিধানসভা ভোটের ফারাক রয়েছে ৷ যেমন, লোকসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে গোটা ভারতবর্ষে বিজেপির প্রধান মুখ হলেন নরেন্দ্র মোদি ৷ পশ্চিমবঙ্গে আমাদের দলের প্রধান মুখই হলেন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ এখানে তাঁর কোনও বিকল্প খুঁজে পাওয়া যাবে না, এটাই বাস্তব ৷
তা সত্ত্বেও জাতীয় রাজনীতিতে মমতা বন্দোপাধ্যায়কে ইউপিএ বা ইন্ডি জোট সেইভাবে এখনও অগ্রাধিকার দেয়নি ৷ তাঁরা ভাবছে কংগ্রেসের মুখ ব্যবহার করে জাতীয় স্তরে এগোবে ৷ কিন্তু, বারবারই মুখ থুবড়ে পড়ছে তারা ৷ চলতে গিয়ে প্রতি মুহূর্তে হোঁচট খেতে হচ্ছে ৷ বুঝতে পারছে না যে, এভাবে এগোনো সম্ভব নয় ৷ তার পরেও এগোতে দিচ্ছে-না মমতা বন্দোপাধ্যায়কে ৷ জাতীয় রাজনীতিতে এগোতে হলে 'মুখ' বড় ডিপেন্ড করে ৷ মানুষ চায় স্থায়ী সরকার ৷ লোকসভায় স্থায়ী সরকার গঠনে নরেন্দ্র মোদির মুখ ব্যবহার করেই বিজেপি ভোট পেয়েছে ৷
আজকে পশ্চিমবঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের থেকে বেশি স্টেবল গভর্মেন্ট আর কে দেবে ? বিজেপির তো কোনও মুখ নেই এখানে ৷ নরেন্দ্র মোদি হোক, কিংবা দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অথবা জেপি নাড্ডা বা বিজেপির নবনির্বাচিত সভাপতি নিতিন নবীন ৷ কেউই পশ্চিমবঙ্গের লোক নন ৷ এখানে বিজেপির ক্ষমতায় আসার কোনও সুযোগ নেই ৷ আর তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নিই, বিজেপি এ রাজ্যে ক্ষমতায় আসল ৷ তারপর কে মুখ্যমন্ত্রী হবে ওদের ? বিজেপির তো কোনও 'ফেস' নেই !
ইটিভি ভারত: আপনি যে কেন্দ্র থেকে বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সেই বারাসত কেন্দ্রে প্রচুর সমস্যা রয়েছে ৷ বিশেষ করে গত তিনবারের যিনি বিধায়ক ছিলেন অভিনেতা চিরঞ্জিত চক্রবর্তী, তিনিও সেই সমস্যার সুরাহা করতে পারেননি ৷ আপনি নিশ্চই জানেন যে বারাসতে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের সমস্যা থেকে যানজট, রাস্তাঘাট, নিকাশি ব্যবস্থা, মানুষের চলাচলের জন্য যথাযথ ফুটপাত এখনও নেই ৷ 150 বছরেরও বেশি পুরনো একটি পুরসভা হওয়ার পরেও সাধারণ মানুষের ন্যূনতম পরিষেবা ও সমস্যার সমাধান আজও হয়নি ৷ আপনি যদি জিতে আসেন, তা হলে কি এই সমস্যাগুলিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেবেন ?
সব্যসাচী দত্ত: নিশ্চয়ই ৷ প্রার্থী হিসেবে আমার নাম 17 মার্চ প্রকাশিত হয়েছে ৷ সবে কয়েকদিন পার হয়েছে ৷ প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত বা মনোনীত হওয়ার অনেক আগেই এখানে ডাম্পিং গ্রাউন্ডের কাজ কেএমডিএ শুরু করেছে ৷ যতদূর শুনেছি সেই কাজ দ্রুততার সঙ্গে চলছে ৷ পশ্চিমবঙ্গের 123টি পুরসভা এবং 7টি কর্পোরেশনের মধ্যে সবচেয়ে বৃহত্তর ডাম্পিং গ্রাউন্ড তৈরি হতে চলেছে বারাসতে ৷ একেবারে উন্নততর ও পরিকল্পিত ডাম্পিং গ্রাউন্ড ৷ সেখানে শুধু আবর্জনাই ফেলা হবে না ৷ তা থেকে ময়লা বিভাজনও করা হবে ৷ আর পানীয় জলের ব্যবস্থা তো রয়েছেই ৷ এই ছ'দিনে বারাসত পুর এলাকায় ঘুরে যেটুকু দেখেছি, রাস্তা সম্প্রসারণের জায়গা প্রায় নেই বললেই চলে ৷ অল্পবিস্তর ভাঙাচোরা রাস্তা থাকলেও বেশিরভাগ রাস্তায় এখানে বেশ ভালো ৷ পঞ্চায়েত এলাকার রাস্তাও যথেষ্ট উন্নত ৷
ইটিভি ভারত: টোটো সমস্যাও কিন্তু বারাসতে মারাত্মক আকার ধারণ করেছে ৷ যানজটে মানুষের নাজেহাল অবস্থা ৷ সমস্যার সুরাহা করতে বিশেষভাবে কী কোনও উদ্যোগ নেবেন ?
সব্যসাচী দত্ত: আর রইল টোটো সমস্যা ৷ সেটাও ভোটে জিতে আসার পর সমাধান করার চেষ্টা করব ৷ ডিএসপি ট্রাফিক, আরটিও এবং পুরসভার চেয়ারম্যানকে নিয়ে বসে কথা বলে সমস্যার সমাধান করব ৷ আমরা কাউকে উৎখাত করব না ৷ টোটো ও অটোচালকদের রেখে কীভাবে সমস্যার সমাধান করা যায়, সেটাই আলোচনা করে করা হবে ৷
ইটিভি ভারত: আপনার বিপরীতে যিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তিনি (বিজেপি প্রার্থী) অভিযোগ করেছেন যে আপনার নামে প্রচুর বদনাম রয়েছে ৷ বিশেষ করে 'দলবদলু' ও 'বহিরাগত' বলে আক্রমণ করেছেন আপনাকে ৷ এ-ও বলেছেন এই ধরনের 'দলবদলু' এবং 'বহিরাগত'-দের বিশ্বাস করবে-না বারাসতের মানুষ ৷ এ নিয়ে কী বলবেন ?
সব্যসাচী দত্ত: 'বহিরাগত' বলছেন—বলতেই পারেন উনি ৷ শঙ্করবাবু বয়সে আমার থেকে বড় ৷ উনি আমার বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ৷ বামফ্রন্টের তরফে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থীও রয়েছেন আমার বিপরীতে ৷ আর 'দলবদলু' বলছেন, তাহলে উনি যে দল থেকে আজকে মনোনয়ন পেয়েছেন, সেই দলের পশ্চিমবঙ্গের মুখ তো আমার দল থেকেই 'দলবদলু' ৷ এ নিয়ে উনি কী বলবেন ?
ইটিভি ভারত: আপনার প্রতিপক্ষ বিজেপি প্রার্থী বলছেন 'দলবদলু' ও 'বহিরাগত' প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করে, এবার 'ভূমিপুত্র'-র ওপরই ভরসা রাখবে বারাসতবাসী ৷ গতবার খালি হাতে ফিরলেও এবার জিতবেন তিনিই ৷ কী বলবেন ?
সব্যসাচী দত্ত: আশা থাকা ভালো, স্বপ্ন দেখা ভালো ৷ চার তারিখ ভোটের ফলাফল বেরোলেই প্রমাণিত হবে ৷
ইটিভি ভারত: এবারের নির্বাচন হচ্ছে এসআইআর (SIR) প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে ৷ আপনি যে বারাসাত কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন ইতিমধ্যে সেখানে ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনী প্রক্রিয়ায় ছয় হাজারেরও বেশি নাম বাদ গিয়েছে ৷ বহু ভোটারের নাম 'বিচারধীন' রয়েছে ৷ প্রথম দফার সাপ্লিমেন্টারি তালিকা থেকেও প্রচুর ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে ৷ বিজেপি প্রার্থী দাবি করছেন, এসআইআর নাকি তাদের পালে হাওয়া টেনেছে ৷ আপনাদের ক্ষেত্রে কি এটা পিছিয়ে রাখবে ?
সব্যসাচী দত্ত: এসআইআর-এর বিরুদ্ধে আমরা নই ৷ নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার বলেছেন যে, যেটা যখন করা উচিত সেটা তখনই করা উচিত ৷ নির্বাচন কমিশন একটি স্বশাসিত সংস্থা, তারা যখন পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর করবে জানে, তারা তো 2024-এর লোকসভা নির্বাচনের পরেই এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু করতে পারত ৷ দু’বছর সময় ছিল তাঁদের হাতে ৷ দু’বছরের কাজ সেটা দু’মাসে করতে গিয়ে লেজেগোবরে তো ওঁরাই হচ্ছেন ৷ এ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে প্রায়ই ভর্ৎসনার মুখে পড়তে হচ্ছে কমিশনকে ৷ দেশের একজন নাগরিক হিসেবে এটা আমাদেরও খারাপ লাগে ৷ নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তই আমাদের কাছে শিরোধার্য ৷ কমিশন হল রেফারি ৷ তাঁরা নিশ্চয় কোনও রাজনৈতিক দলের হয়ে কাজ করবে না, এটাই আশা করব ৷
ইটিভি ভারত: এসআইআর কী এবারের নির্বাচনে আপনাদের ব্যাকফুটে রাখবে ?
সব্যসাচী দত্ত: একদমই নয় ৷ কারণ এসআইআর-এর অ্যাডজুডিকেশনে বারাসতে এখনও অবধি কত নাম বাদ গিয়েছে, সেই তালিকা আমি পাইনি ৷ 60 লক্ষ 'বিচারাধীন' তালিকার মধ্যে ইতিমধ্যে 29 লক্ষের নাম বেরিয়েছে ৷ বাকি অ্যাডজুডিকেশন-এর সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রতি সপ্তাহে বেরতে থাকবে ৷ দেশের প্রধানমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গে এসে বারবার বলে গিয়েছেন 'মতুয়ারা আমাদের স্বপ্ন, মতুয়ারা আমাদের সবকিছু ৷" তারপরেও এসআইআরে সব থেকে বেশি মতুয়া ও নমঃশূদ্রদের নামই কিন্তু বাদ গিয়েছে তালিকা থেকে ৷
ইটিভি ভারত: বিজেপি প্রার্থী অভিযোগ করছেন আপনার দলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব রয়েছে ৷ এই বিষয়ে আপনার কী মতামত ?
সব্যসাচী দত্ত: বারাসত পুরসভার 35টি ওয়ার্ডে আমি কোনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব পাইনি ৷ আর ছোটজাগুলিয়া পঞ্চায়েতের 39টি বুথেও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব দেখতে পাইনি ৷ যিনি অভিযোগ করছেন, তাঁকে বলব—"আপন আচরি ধর্ম পরেরে শিখাও ৷"
ইটিভি ভারত: বারাসত বরাবরই তৃণমূলের 'সেফ' সিট এমনটা বলা হয় ৷ গত 15 বছর ধরে এখানকার বিধায়ক ছিলেন চিরঞ্জিত চক্রবর্তী ৷ এবার কী মনে করছেন, আপনি জয়ের বিষয়ে কতটা আত্মবিশ্বাসী ? আর জিতলে আপনার প্রথম লক্ষ্য কী হবে বারাসতের জন্য ?
সব্যসাচী দত্ত: দলের 'ইস্তাহার' ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে ৷ বারাসতের জন্য আমার আলাদা একটি ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করার ভাবনা রয়েছে ৷ দিন কয়েকের মধ্যে সেই ম্যানিফেস্টো সামনে আনার ইচ্ছেও রয়েছে ৷ তবে, ভোটের প্রচারের সময় বারাসতের মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ স্থাপন করতে গিয়ে যে-যে বিষয়গুলি উঠে আসবে সেগুলিকেই অগ্রাধিকার দেব ৷ যেমন, এই ক'দিন ঘুরে আমি জানতে পেরেছি বারাসত মাল্টি-সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে একটি মর্গ আছে ৷ সেই মর্গে বেশ কিছু বেওয়ারিশ দেহ এখনও পড়ে রয়েছে ৷ সেখান থেকে দুর্গন্ধ বেরোয় ৷ সম্প্রতি স্থানীয় একটি মাঠে গিয়ে, তা নিজে প্রত্যক্ষ করেছি ৷ দুর্গন্ধে আশপাশের মানুষেরও সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় ৷ সেটা দেখার জন্য বারাসতের সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে অনুরোধ করেছিলাম ৷ পরে জানতে পারি, বারাসত মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে উন্নতমানের মর্গ তৈরির কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ পুলিশের সঙ্গে কথা বলে আইনানুগভাবে ইতিমধ্যে 27টি বেওয়ারিশ দেহ দাহ করা হয়েছে ৷ বাকিগুলোও খুব দ্রুততার সঙ্গে দাহ করা হবে ৷
ইটিভি ভারত: আর জয়ের বিষয়ে কী বলবেন ?
সব্যসাচী দত্ত: আমি কোনও স্যাফোলজিস্ট নই, অ্যাস্ট্রোলজারও নই ৷ যাঁরা প্রার্থী হন, তাঁরা প্রত্যেকেই জয় সুনিশ্চিত ভেবেই প্রার্থী হন ৷ তারপরে কেউ একজন জেতেন, বাকিরা পিছনে থাকেন ৷