ETV Bharat / politics

ইস্তফা দিলেন বাঁশবেড়িয়ার পুরপ্রধান, পদত্যাগের প্রশ্নে নীরব চুঁচুড়ার চেয়ারম্যান

অজুহাতে কাজ হবে না, সোমবারই স্পষ্ট করেছে জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব৷ চুঁচুড়ার পুরপ্রধান কবে পদত্যাগ করবেন, সেই নিয়ে জল্পনা অব্যাহত হুগলিতে৷

TRINAMOOL LEADERSHIP RESHUFFLE
চুঁচুড়ার মহকুমাশাসকের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দিচ্ছেন বাঁশবেড়িয়ার পুরপ্রধান আদিত্য নিয়োগী (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 11, 2025 at 3:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

চুঁচুড়া (হুগলি), 11 নভেম্বর: বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যজুড়ে পুরসভাগুলির নেতৃত্বে বদল আনতে শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস৷ ইতিমধ্যে একাধিক পুরসভায় দলের তরফে মনোনীত পুরপ্রধানদের পদত্যাগের বার্তা দেওয়া হয়েছে৷ অনেক জায়গায় দলের নির্দেশ পেয়ে পদত্যাগ করেওছেন পুরপ্রধানরা৷ সেই পদত্যাগীদের তালিকায় নবতম সংযোজন আদিত্য নিয়োগী৷

2022 সালের গোড়ায় রাজ্যজুড়ে পুরসভাগুলিতে ভোট হয়েছিল৷ সেই ভোটে প্রায় সব পুরসভাগুলিতেই বোর্ড গঠন করে তৃণমূল৷ তার মধ্যে একটি ছিল হুগলির বাঁশবেড়িয়া পুরসভা৷ সেখানে পুরপ্রধান করা হয় আদিত্য নিয়োগীকে৷ সম্প্রতি তৃণমূলের তরফে তাঁকে পদত্যাগ করতে বলা হয়৷ সেই নির্দেশ মেনেই মঙ্গলবার পদত্যাগ করলেন তিনি৷

এদিন চুঁচুড়ার মহকুমাশাসক অয়ন নাথের কাছে গিয়ে পদত্যাগপত্র জমা দেন৷ তার পর বলেন, ‘‘দলগতভাবে যেটা জানতে পেরেছি, পারফরমেন্স খারাপ হওয়ার জন্য পদত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বাঁশবেড়িয়া পুরসভায় 22টা ওয়ার্ডে ফল খারাপ ছিল৷ এটা সত্যি ঘটনা। সেটা দল মনে করেছে আমি ব্যর্থ। তাই এই সিদ্ধান্ত দেওয়া হয়েছে।’’

এর সঙ্গে তাঁর সংযোজন, ‘‘বাঁশবেড়িয়ায় একাধিক উন্নতির জন্য বিভিন্ন প্রকল্প তৈরি হয়েছে। পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে আমি ব্যর্থ হয়েছি বলে আমার মনে হয় না। আগামিদিনের দল যেরকম নির্দেশ দেবে, সেরকম ভাবেই কাজ করব। পদত্যাগ করলেও এসআইআর-এর কাজে আমার ওয়ার্ডে কোনও সমস্যা হবে না।’’ সূত্রের খবর, তাপস মুখোপাধ্যায়কে এবার বাঁশবেড়িয়ায় পুরপ্রধান করা হতে পারে৷

আদিত্য নিয়োগীকে তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশ জানিয়েছিলেন হুগলিতে দলের সভাপতি অরিন্দম গুইন৷ গত শনিবার, 8 নভেম্বর তিনি বিষয়টি জানান বাঁশবেড়িয়ার তৎকালীন পুরপ্রধানকে৷ একই সঙ্গে তাঁর তরফে পদত্যাগের বার্তা দেওয়া হয় হুগলির চুঁচুড়া পুরসভার চেয়ারম্যান অমিত রায়কেও৷ তিনদিন পেরিয়ে গেলেও অমিত রায় এখনও পদত্যাগ করেননি৷ এদিন এই বিষয়ে অমিত রায় কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি৷ তবে সোমবার চুঁচুড়া পুরসভার চেয়ারম্যান বলেছিলেন, ‘‘জেলা নেতৃত্ব আমাকে জানিয়েছে। আমি কথা বলে সিদ্ধান্ত নেব।’’

যদিও শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশ মেনে সকলকেই যে পদত্যাগ করতে হবে, তা সোমবার সন্ধ্যাতেই স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন হুগলি জেলায় তৃণমূলের সভাপতি অরিন্দম গুইন৷ চুঁচুড়া খাদিনামোড় পার্টি অফিসে বসে তিনি বলেছিলেন, ‘‘চেয়ারম্যানের পদত্যাগের জন্য দলগতভাবে চিঠি দিয়ে এক সপ্তাহ সময় দেওয়া হয়েছে। যেহেতু পুরপ্রধান, তাঁদের বিভিন্নরকম প্রশাসনিক কাজ রয়েছে। তাঁরা দায়িত্বপ্রাপ্ত৷ নিশ্চয়ই সঠিক সময় পদত্যাগপত্র জমা দেবেন।’’

Trinamool
তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বের সাংবাদিক বৈঠক৷ সোমবার হুগলির চুঁচুড়ায়৷ (নিজস্ব ছবি)

এদিকে পদত্যাগের নির্দেশ পেয়ে চুঁচুড়ার বিধায়ক তৃণমূলের অসিত মজুমদারের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন পুরপ্রধান অমিত রায়৷ তাঁর প্রশ্ন ছিল, লোকসভা ভোটে চুঁচুড়া পুরসভায় দল পিছিয়ে থাকায়, তাঁকে পদত্যাগ করতে বলা হচ্ছে৷ চুঁচুড়া বিধানসভা এলাকাতেও পিছিয়ে ছিল তৃণমূল৷ তাহলে বিধায়কও কেন ইস্তফা দেবেন না?

সোমবার সেই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় অরিন্দমকে৷ উত্তরে তিনি বলেন, ‘‘অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই বলেছিলেন পারফরমেন্সের উপর নির্ভর করবে সবকিছু। উচ্চ নেতৃত্ব আমাদের যা নির্দেশ দিয়েছে, সেটাই কার্যকর করছি। নতুন চেয়ারম্যান এখনও ঘোষণা হয়নি। দল যা সিদ্ধান্ত নেবে, সেটাই হবে।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘অমিত রায়ের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে আমার কথা হয়েছে। উনি পদত্যাগ জমা দিয়ে দেবেন। এখানে কার পারফরম্যান্স খারাপ বা কার পারফরম্যান্স ভালো, সেটা দল ঠিক করবে। যেটা নির্দেশ দেবে, সেটাই হবে। আমরা প্রথমে দলের কর্মী৷ তারপর সভাপতি, বিধায়ক বা কেউ চেয়ারম্যান। তাই এখানে দল যা মনে করবে, তাই হয়। তাতে পদ চলে গেলে কারও আঘাত পাওয়ার মতো কিছু নেই।’’

এখন দেখার শেষ পর্যন্ত অমিত রায়ের দলের সিদ্ধান্ত মনে পদত্যাগ করেন কি না! আর যদি দলের সিদ্ধান্ত না-মানেন, তাহলে তৃণমূল তাঁর বিষয়ে কী সিদ্ধান্ত নেয়?

আরও পড়ুন -

  1. চেয়ারম্যান বদল নিয়ে ভিন্ন মতামতে বিড়ম্বনায় তৃণমূল ! প্রকাশ্যে নবীন-প্রবীণ দ্বন্দ্ব
  2. 50 পুরসভার চেয়ারম্যান বদলের বার্তা ! চেয়ার বাঁচাতে মরিয়া মালদার 2 পদাধিকারী
  3. হাওড়া পুরনিগমের মুখ্য প্রশাসক পদে ইস্তফা, কারণ জানালেন সুজয় চক্রবর্তী

TAGGED:

TRINAMOOL
BANSHBERIA MUNICIPALITY
তৃণমূল কংগ্রেস
বাঁশবেড়িয়া পুরসভা
TRINAMOOL LEADERSHIP RESHUFFLE

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

Explainer: ORS বনাম ORSL, জীবনদায়ী ফর্মুলা বাঁচাতে একা কুম্ভ ডাঃ শিবরঞ্জনী

প্রাথমিকে 32 হাজার চাকরির নিয়োগ-দুর্নীতিতে জড়িত অভিষেক ! রাজ্যকে প্রশ্ন হাইকোর্টের

SIR চালু হওয়ায় ফ্রিজ ভোটার তালিকা, নতুনরা কীভাবে নাম তুলবেন ? জেনে নিন

কেশর চাষে নজির উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের, বদলে যাবে পাহাড়ের আর্থিক পরিকাঠামো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.