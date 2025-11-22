এগিয়ে বাংলাদেশ ! কাজের সন্ধানে সেদেশে যায় ভারতীয়রা, মন্তব্য সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যানের

এগিয়ে বাংলাদেশ ! কাজের সন্ধানে সেদেশে যায় ভারতীয়রা, মন্তব্য সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যানের
অর্থনীতি থেকে শুরু করে একাধিক বিষয়ে ভারতের থেকে বাংলাদেশ এগিয়ে বলে দাবি আহমেদ হাসান ইমরানের ৷
Published : November 22, 2025 at 8:10 PM IST
দাদপুর (হুগলি), 22 নভেম্বর: রাজ্যে এসআইআর শুরু হতেই সীমান্তে ভারতীয় ভূখণ্ডে প্রচুর মানুষের জমায়েত শুরু হয়েছে ৷ অভিযোগ উঠেছে, অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশকারী বাংলাদেশিরা সীমান্ত পেরিয়ে পালাতে শুরু করেছে ৷ তবে, সেই দাবি খারিজ করেছেন পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমেদ হাসান ইমরান ৷ বরং তাঁর দাবি, অর্থনীতি থেকে শুরু করে বহুক্ষেত্রে প্রাথমিক সূচকে ভারতকে ছাপিয়ে গিয়েছে বাংলাদেশ ৷ আর তাঁর এই মন্তব্য শুরু হয়েছে বিতর্ক ৷ আর সেই বিতর্কে মুখে কুলুপ এঁটেছে শাসক শিবির ৷
আহমেদ হাসান দাবি করেছেন, বাংলাদেশ থেকে সেভাবে লোকজন ভারতে এসে কাজের খোঁজ করে না ৷ তাঁর বক্তব্য, "অনেক কিছুতেই প্রাথমিক সূচকে বাংলাদেশ ভারতকে ছাড়িয়ে গিয়েছে ৷ একথা অমর্ত্য সেন নিজে বলেছেন ৷ তাই বাংলাদেশ থেকে লোকজন ভারতে এসে কাজ করার চিন্তাভাবনা করে না ৷"
তাঁর যুক্তি, "আমাদের এখানে এক হাত জমির জন্য ভাই ভাইকে খুন করতে ছাড়ে না ৷ সেখানে বাংলাদেশিরা কী করতে আসবে ৷ কে এদেরকে আশ্রয় দেবে ? কার এত পয়সা আছে ? এগুলো অপপ্রচার ছাড়া কিছুই নয় ৷" এরপরেই ধেয়ে আসে তাঁর সেই বিতর্কিত বক্তব্য ৷ আহমেদ হাসান দাবি করেন, "বরং অনেক বেশি ভারতীয় বাংলাদেশে যান কাজের খোঁজে ৷ বিশেষত, হোয়াইট কলার জবের জন্য ৷ প্রতিবছর প্রায় 10-12 হাজার ছেলেমেয়ে বাংলাদেশে যায় ডাক্তারি পড়তে ৷ বাংলাদেশ থেকে 3-4 হাজার ছেলেমেয়ে এখানে পড়াশোনা করতে আসে ৷"
উল্লেখ্য, আগামী বছর জানুয়ারি মাসে হুগলির দাদপুরের পুইনানে বিশ্ব ইসতেমার আয়োজন করা হয়েছে ৷ সেখানে আরব থেকে বহু মানুষ আসবেন ৷ তারই প্রস্তুতির কাজ দেখতে এসেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমেদ হাসান ইমরান ৷ সেখানেই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্য করার অভিযোগ উঠেছে তাঁর বিরুদ্ধে ৷
পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান তথা রাজ্যসভায় তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদের এই বক্তব্যে শুরু হয়েছে বিতর্ক ৷ রাজনৈতিকভাবে বিরোধীদের আক্রমণ করা এক বিষয় ৷ কিন্তু, অগ্নিগর্ভ বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের তুলনা টানা ! এ কেমন ধরনের রাজনীতি ? দলের প্রাক্তন সাংসদ তথা তৃণমূল নেতার এমন দেশ বিরোধী মন্তব্যে মুখে কুলুপ এঁটেছে তৃণমূল নেতৃত্ব ৷ হুগলি জেলা নেতৃত্ব থেকে তৃণমূলের শীর্ষস্তরের নেতারাও এ নিয়ে একটিও শব্দ খরচে নারাজ ৷ কোনও বিতর্কেই যেতে চাননি তাঁরা ৷
তবে, পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যানের এমন দেশ বিরোধী মন্তব্যে সরব হয়েছে বিরোধী শিবির ৷ দেশের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও অর্থনীতি নিয়ে এমন নেতিবাচক মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছে বিরোধীদল বিজেপি ও সিপিআইএম ৷
বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক দীপাঞ্জন গুহ বলেন, "পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান আহমেদ হাসান ইমরান যখন রাজ্যসভার সাংসদ ছিলেন, তখন তাঁর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের একটি নিষিদ্ধ সংগঠনের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছিল ৷ ভারত বিরোধী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগ রয়েছে ওঁর বিরুদ্ধে ৷"
আর ভারতীয় অর্থনীতির সঙ্গে বাংলাদেশকে তুলনার বিষয়ে বিজেপি নেতা বলেন, "ভারতের অর্থনীতিকে বাংলাদেশের চেয়ে ছোট দেখানোর চেষ্টা করছেন সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান ৷ বরং বাংলাদেশ থেকে এসে যারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে, তিনি সেই সব বাংলাদেশিদের সহযোগিতা করছেন ৷ তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার মামলা কার উচিত সরকারের ৷
আহমেদ হাসানের ভারতীয় পড়ুয়াদের বাংলাদেশে পড়াশোনা করতে যাওয়ার মন্তব্যে দীপাঞ্জন গুহ বলেন, "আমি শুনেছি ভারত থেকে আমেরিকা, লন্ডন, ইউক্রেনে পড়াশোনা করতে যায় ৷ কিন্তু, বাংলাদেশে মেডিক্যাল পড়তে যায়, এরকম শুনিনি ৷ ওঁর মতো কিছু লোকজন যায় হয়তো ৷ বরং বাংলাদেশ থেকে বহু লোক চিকিৎসার জন্য কলকাতা-সহ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে আসে ৷ সেখানে ভরে গিয়েছে বাংলাদেশিতে ৷ যেসব মানুষ ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বসে আছে, তারা কারা ? এই সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যানের মতো মানুষ ও নেতারা বাংলাদেশিদের আধার কার্ড, ভোটার কার্ড দিয়ে সহযোগিতা করেছেন ৷ এর জন্য দেশদ্রোহিতার মামলা করা উচিত সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে ৷"
এই নিয়ে হুগলির সিপিআইএম নেতা ঐক্যতান দাশগুপ্ত বলেন, "উনি পশ্চিমবঙ্গের সংখ্যালঘু কমিশনের চেয়ারম্যান ৷ ওঁকে গোটা পৃথিবীর সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের চেয়ারম্যান হতে কে বলেছে ? বাংলাদেশের অর্থনীতির অবস্থা ভালো হলে, বাংলাদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করুন ৷ বাংলাদেশের অর্থনীতি এই মুহূর্তে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে, সেটা সকলেরই জানা ৷ ও যে বিতর্ক তৈরি করার চেষ্টা করছে, তার কারণ হল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের শিক্ষা, জীবনযাত্রার মান ও তাঁদের কাজকর্ম কিছুই উন্নতি হয়নি ৷ মাদ্রাসা কমিশনের কী উন্নতি হয়েছে ? কোনও হিসেব দিতে পারবেন না ৷ তাই উনি ঘোলা জলে মাছ ধরছেন ৷"