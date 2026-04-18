উন্নয়ন বনাম হিন্দুত্ব! সীমান্ত ঘেঁষা মতুয়া গড় বনগাঁ উত্তরে কে করবেন বাজিমাৎ

উন্নয়ন বনাম হিন্দুত্ব! সীমান্ত ঘেঁষা মতুয়া গড় বনগাঁ উত্তরে কে করবেন বাজিমাৎ
বনগাঁ উত্তরে সম্মুখসমরে বিজেপির অশোক কীর্তনিয়া ও তৃণমূলের বিশ্বজিৎ দাস৷ কে এগিয়ে, কে পিছিয়ে, উত্তর খুঁজলেন ইটিভি ভারত-এর দুই প্রতিনিধি সুরজিৎ দত্ত ও সাহাজান পুরকাইত৷
Published : April 18, 2026 at 8:18 PM IST
বনগাঁ (উত্তর 24 পরগনা), 17 এপ্রিল: ইছামতীর শান্ত জলধারার পাশেই এখন বইছে রাজনীতির উত্তাল চোরাস্রোত। প্রখ্যাত সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিবিজড়িত 14 বর্গকিলোমিটার আয়তনের বনগাঁ শহর নিছক একটি সীমান্ত-শহর নয়, বরং বঙ্গ রাজনীতির এক অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ভরকেন্দ্র।
ইতিহাসের পাতা ওল্টালে দেখা যায়, 1949 সালে বাগেরহাটের হিংসা হোক বা 1971 সালের মুক্তিযুদ্ধ— ওপার বাংলা থেকে আসা ছিন্নমূল মানুষের অন্যতম প্রধান আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছিল এই জনপদ। সেই ইতিহাস, আবেগ আর ভূগোলের মিশেলেই তৈরি হয়েছে বনগাঁ উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের রাজনৈতিক সমীকরণ।
2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রটি হয়ে উঠেছে রাজ্যের অন্যতম চর্চিত এক লড়াইয়ের ময়দান। একদিকে উন্নয়নের দাবি ও নিবিড় জনসংযোগ, অন্যদিকে হিন্দুত্বের হাওয়া ও মেরুকরণের রাজনীতি— এই দুইয়ের সাঁড়াশি চাপে এখন সরগরম মতুয়া অধ্যুষিত বনগাঁ উত্তর।
খাতায়-কলমে এই কেন্দ্রে লড়াই চতুর্মুখী। বামফ্রন্টের তরফে সিপিআইএম প্রার্থী পীযূষকান্তি সাহা এবং কংগ্রেসের নীলাঞ্জন সাহা ময়দানে থাকলেও, সাধারণ মানুষের কথায় তাঁদের অস্তিত্ব কার্যত নামমাত্র। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এখানে মূল ভোটযুদ্ধ আবর্তিত হচ্ছে গত এক দশকের চেনা ছকেই— তৃণমূল কংগ্রেস বনাম ভারতীয় জনতা পার্টি। একুশের বিধানসভা নির্বাচনে এই কেন্দ্রে ঘাসফুল শিবিরকে টেক্কা দিয়ে 10 হাজার 488 ভোটে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিলেন বিজেপির অশোক কীর্তনীয়া। এবার সেই অজেয় গড় পুনরুদ্ধারে তৃণমূলের অন্যতম প্রধান বাজি বিশ্বজিৎ দাস। তাঁর কাঁধেই বনগাঁ উত্তরের হারানো জমি শক্ত করার গুরুদায়িত্ব তুলে দিয়েছে জোড়াফুল শিবির।
বিজেপির এই ‘শক্ত ঘাঁটি’তে ফাটল ধরাতে এবার তৃণমূলের মূল হাতিয়ার ‘মাইক্রো স্ট্র্যাটেজি’ বা সুপরিকল্পিত জনসংযোগ। বিশাল জনসভা বা চোখধাঁধানো মিছিলের আড়ম্বর সরিয়ে রেখে শাসকদল এবার জোর দিয়েছে ছোট ছোট ‘চাটাই বৈঠক’-এর ওপর। তৃণমূলের অন্দরের খবর, যে এলাকাগুলিতে বিজেপির ভোটব্যাঙ্ক শক্তিশালী কিন্তু সাধারণ মানুষের মধ্যে পরিষেবা নিয়ে নানা অভাব-অভিযোগ জমে রয়েছে, মূলত সেই ‘এফেক্ট জোন’গুলিকেই পাখির চোখ করা হয়েছে।
প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসের পাশাপাশি দলের স্থানীয় নেতা ও কাউন্সিলররা পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে সরাসরি মানুষের সঙ্গে কথা বলছেন, তাঁদের দৈনন্দিন সমস্যা, না-পাওয়া ও বঞ্চনার কথা শুনছেন এবং দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দিচ্ছেন। এই ছোট ছোট বৈঠকের ফলে নেতাদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের দূরত্ব ঘুচছে এবং ভোটারদের মধ্যে নতুন করে আস্থার সঞ্চার হচ্ছে বলে দাবি তৃণমূল নেতৃত্বের। প্রার্থী বিশ্বজিৎ দাসের কথায়, “মাইক্রো ম্যানেজমেন্ট চলছে। এর ফলে জনসংযোগ হচ্ছে দ্রুত ও কার্যকরী। শহরে মানুষের ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি। বিজেপি যতই লম্ফঝম্ফ করুক, 4 মে ওরা চোখে সর্ষে ফুল দেখবে।”
অন্যদিকে, নিজেদের দুর্গরক্ষায় বদ্ধপরিকর বিজেপি। দলের প্রার্থী তথা বিদায়ী বিধায়ক অশোক কীর্তনীয়া অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী। তাঁর কথায়, “বনগাঁ উত্তর এখনও আমাদের শক্তঘাঁটি। 2021 সালের জয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে এবারও আমরা জিতব। 50 হাজার ভোটে বিশ্বজিৎ দাসকে হারাব।”
তবে সাধারণ মানুষের একাংশের মধ্যে বর্তমান বিধায়ককে নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে। অনেকেই অভিযোগ করছেন যে, বিধায়ককে এলাকায় সেভাবে দেখা যায় না এবং গত কয়েক বছরে এলাকায় যা কিছু উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে, তার কৃতিত্ব তৃণমূল পরিচালিত পুরসভা বা রাজ্য সরকারেরই। স্থানীয় বাসিন্দা আরতি ভট্টাচার্য জানালেন, এলাকার বিধায়ককে তিনি কখনও দেখেননি৷ তবে তৃণমূল কংগ্রেসের সরকাররের একাধিক প্রকল্পের সুবিধা তাঁরা পেয়েছেন৷
বনগাঁ উত্তরের আরেক বাসিন্দা ইজ্জত আলি তরফদার জানিয়েছেন যে এলাকার উন্নয়নের সব কাজই তৃণমূল কংগ্রেসই করেছে৷ বিজেপি কোনও উন্নয়নের কাজই করেনি৷ সেই কারণে তিনি জানিয়েছেন, এবারও তৃণমূল কংগ্রেসকেই ভোট দেবেন৷ গৌরব ঘোষ নামে আরও এক বাসিন্দা জানান, বিজেপি বিধায়ক শাড়ি ও কম্বল বিলি ছাড়া আর কোনও কাজ করেননি৷ তাছাড়া এসআইআর-এর জেরে তাণ্ডব চালানো হয়েছে৷ এর বিরুদ্ধে মানুষ জবাব দেবে৷
এই উন্নয়নের পালটা ন্যারেটিভ হিসেবে বিজেপির প্রধান ভরসা এখন ধর্ম, হিন্দুত্ব এবং অনুপ্রবেশের মতো স্পর্শকাতর ইস্যুগুলি। সীমান্ত লাগোয়া শহর হওয়ায় এই বিষয়গুলি এখানকার মানুষের মনে গভীরভাবে দাগ কাটে। রাজনৈতিক মহলের মতে, খোদ বিজেপি বিধায়ক নিজের কাজের খতিয়ান দিতে গিয়ে সাধারণ মানুষকে ‘গীতা’ বিতরণের কথা উল্লেখ করেছেন, যা থেকে স্পষ্ট যে এবারের নির্বাচনেও ধর্ম এবং মেরুকরণই গেরুয়া শিবিরের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হতে চলেছে।
এই সমস্ত জটিল সমীকরণের মধ্যে সবচেয়ে বড় ‘এক্স-ফ্যাক্টর’ হতে চলেছে মতুয়া ভোট। বনগাঁ মহকুমার রাজনীতিতে মতুয়া সম্প্রদায়ের প্রভাব বরাবরই নির্ণায়ক। কিন্তু এবারের নির্বাচনের আগে এই বিধানসভা এলাকার ভোটার তালিকা থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষের নাম বাদ পড়ার অভিযোগ উঠেছে, যার সিংহভাগই মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ। রাজনৈতিক মহলের মতে, নাগরিকত্ব ইস্যু ও ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার এই জোড়া ফলা বিজেপিকে কিছুটা হলেও অস্বস্তিতে ফেলেছে। এই ক্ষোভের ফায়দা তৃণমূল কতটা নিজেদের বাক্সে ভরতে পারবে, তা ভোটের ফলেই পরিষ্কার হবে।
শেষ পর্যন্ত বনগাঁ উত্তরের রায় কোন দিকে যাবে, তা বলা সত্যিই মুশকিল। বাংলার রাজনীতিতে কেবল উন্নয়নের খতিয়ান সবসময় শেষ কথা বলে না, বিশেষ করে যখন ভোটের ময়দানে ধর্ম ও জাতীয়তাবাদের মতো আবেগের প্রবেশ ঘটে। তাই তৃণমূলের ‘চাটাই বৈঠক’ আর উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি কি পারবে হিন্দুত্ব আর মতুয়া আবেগের গেরুয়া দুর্গ ধসিয়ে দিতে? নাকি সীমান্ত ঘেঁষা এই শহরে ফের একবার ফুটবে পদ্ম? এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর জানতে অপেক্ষা করতে হবে 4 মে পর্যন্ত৷