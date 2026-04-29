কমিশন ফোন ধরেনি, আমি মাঠে নামলে অশান্তির দায় তাদেরই: আফরিন বেগম

কমিশন ফোন ধরেনি, আমি মাঠে নামলে অশান্তির দায় তাদেরই: আফরিন বেগম
রি-পোলিং হওয়ার অর্থ, কমিশন পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যর্থ, ইটিভি ভারতের সৌমিতা ভট্টাচার্যকে একথা বললেন বালিগঞ্জ বিধানসভার সিপিআইএম প্রার্থী ৷
Published : April 29, 2026 at 6:49 PM IST
কলকাতা, 29 এপ্রিল: চলছে রাজ্য বিধানসভার দ্বিতীয় দফার ভোট ৷ বুধবার সকালে নিজের বুথে ভোটদানের পর থেকেই একাধিক জায়গায় ঘুরলেন বালিগঞ্জ বিধানসভার বাম প্রার্থী আফরিন বেগম ৷ তারই মাঝে ইটিভি ভারতের মুখোমুখি হয়েছেন বাম প্রার্থী ৷ তিনি জানাচ্ছেন, নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবে হচ্ছে ৷ তবে, কমিশনের বিরুদ্ধে একাধিক ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন ৷ জানালেন, তাঁর বালিগঞ্জ কেন্দ্রে বিভিন্ন জায়গায় বেআইনি জমায়েত হয়েছে ৷ সে বিষয় কমিশনকে জানানোর জন্য একাধিকবার ফোন করেছেন তিনি ৷ কিন্তু, কমিশনের তরফে কোনও উত্তর পাওয়া যাচ্ছে না-বলে অভিযোগ করেছেন তিনি ৷ সেই সব নিয়েই ইটিভি ভারতে বিশেষ সাক্ষাৎকার রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের কনিষ্ঠ প্রার্থী ৷
ইটিভি ভারত: কীরকম দেখছেন বালিগঞ্জ বিধানসভার বুথের অবস্থা ?
আফরিন বেগম: দেখুন বালিগঞ্জ বিধানসভার বুথের ভিতরে তো বহু জায়গায় শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হচ্ছে ৷ ইতিমধ্যেই, অনেক জায়গায় 80 কিংরা 86 শতাংশের কাছাকাছি পোলিং হয়ে গেছে ৷ কিন্তু, সমস্যা হল বুথের বাইরে ৷ বাংলার মানুষ অশান্তি চায় না, বাংলার মানুষ সুস্থ স্বাভাবিক ভোট চায় ৷ কিন্তু, বাইরের একাধিক জায়গায়, যেমন 60, 61 ও 64 নম্বর ওয়ার্ডে গিয়ে দেখুন, মহাদেবী বিড়লা স্কুলের পাশে যে মসজিদ গলি, সেখানে প্রত্যেকটা জায়গায় বেআইনি জমায়েত করা হচ্ছে ৷ আমরা বারবার ফোন করছি কমিশনে ৷ আমাদের ফোন তোলা ইলেকশন কমিশন বন্ধ করে দিয়েছে ৷
আমরা রিটার্নিং অফিসারকে ফোন করেছি, আমরা পুলিশ অবজার্ভারদের ফোন করেছি ৷ ওঁরা কেউ আমাদের ফোন ধরছেন না ৷ আরও অন্য প্রার্থীদের সঙ্গে আমরা কথা বলেছি ৷ তাঁদেরও ফোন ধরছেন না ৷ আমরা জানি যে আমাদের বেশিরভাগ এই অঞ্চলগুলিতে তিনটের পর থেকেই বিভিন্ন অশান্তি শুরু হয় ৷ আমরা এর আগে যখন তাদেরকে বলছি, তারা রুট মার্চ করেছেন ৷ নয়তো সামনে গিয়ে বারণ করছেন বিভিন্ন গলিগুলোতে ৷ তখন সাময়িক তৃণমূলের গুন্ডারা ঢুকে যাচ্ছে ৷ কিন্তু, তারপরেই আবার বেরিয়ে মানুষকে শাসাচ্ছে।
এখন আমরা এতবার বলছি, আমাদের ফোন তোলা হচ্ছে না ৷ তাহলে ইলেকশন কমিশনের উদ্দেশ্যটা কী ? আসলে মানুষকে সুস্থ স্বাভাবিকভাবে ভোট দিতে দেওয়া কি অধিকার নয় ? বিকেলের দিকে যদি অশান্তি হয়, তারপরেও ওঁরা যদি ফোন না-ধরেন, তাহলে আমি নিজে যাব এলাকায় ৷ সেখানে যে অবস্থাটা তাহলে সৃষ্টি হবে, সেটার দায় ইলেকশন কমিশনকে নিতে হবে ৷
ইটিভি ভারত: প্রশাসনের তরফে কী বলা হচ্ছে ?
আফরিন বেগম: যখন আমরা যাচ্ছি, তখন তারা হয়তো একজন সামনে গিয়ে একটা কথা বলে চলে আসছেন ৷ আমরা বলছি পেট্রোলিং দরকার ৷ কেন পেট্রোলিং ও রুটমার্চ করানো হবে না ? সেটা করালে তো যারা অলিগলির মধ্যে ঢুকে গেছে, তাদেরও ওখান থেকে সরিয়ে দেওয়া যায় ৷ ইমিডিয়েট অ্যাকশন কেন নেওয়া হবে না ? একটা বুথের 100 মিটারের মধ্যে 50-60 জনের জমায়েত, মানেটা ভাবতে পারছেন ? এটাকে আটকানো হচ্ছে না ৷ এরপরও অ্যাকশন না-নেওয়া হলে আমি নিজে নামব এবং সেখানে যে অশান্তি সৃষ্টি হবে, সেটার দায় তখন ইলেকশন কমিশন ও পুলিশ প্রশাসনকে নিতে হবে ৷
ইটিভি ভারত: ইলেকশন কমিশন বলেছে বেশ কিছু জায়গায় বাই-ইলেকশন হলেও হতে পারে ৷ এটাকে কীভাবে দেখছেন ?
আফরিন বেগম: তাহলে কী ওঁরা বলে দিচ্ছেন, ওঁরা সামলাতে পারছেন না ? পদ্ধতিগত দিক থেকে ওঁরা সামলাতে ব্যর্থ হচ্ছেন ৷ যদি এইরকম ভাবে ওঁরা চালাতে থাকেন, তাহলে তো সব জায়গায় বাই-ইলেকশন করাতে হয় ৷ সাধারণ মানুষ সারাদিন ভোট দিচ্ছেন ৷ আমি যেরকমভাবে বললাম যে দুপুর দু’টো পর্যন্ত 80 শতাংশের কাছাকাছি পোলিং হয়ে গেছে ৷ তাহলে সাধারণ মানুষ ভোট দিতে চাইছেন ৷
কিন্তু, আমরা খবর পাচ্ছি যে এপিক কার্ড ছাড়া, বৈধ ভোটার স্লিপ ছাড়াও অনেককে ভোটার কেন্দ্রে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে, সেটা যাদের দায়িত্ব, তারা কেন সঠিকভাবে পালন করছেন না ? মানুষ যাতে শান্তিতে ভোট দিতে পারেন, সেটার জন্য আমরা লড়াই করছি ৷