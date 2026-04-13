ভোটারদের নির্বিঘ্নে বুথে আনতে ‘হেল্প লাইন’ চালু করলেন অধীর
সোমবার সাংবাদিক বৈঠক করেন বহরমপুরের কংগ্রেস প্রার্থী অধীররঞ্জন চৌধুরী। সেখানেই তিনি এই হেল্পলাইন নম্বর চালু করেন৷
Published : April 13, 2026 at 8:13 PM IST
বহরমপুর, 13 এপ্রিল: নিজের কেন্দ্র বহরমপুরে ভোটারদের নির্বিঘ্নে বুথে আনতে 'হেল্প লাইন' চালু করলেন বহরমপুরের কংগ্রেস প্রার্থী অধীররঞ্জন চৌধুরী। সোমবার জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে হেল্প ডেস্কের ফোন নম্বরগুলি সামনে আনলেন এই কংগ্রেস নেতা। ভোটের দিন বহরমপুরে জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে কন্ট্রোলরুম খুলেই হেল্প ডেস্কের মাধ্যমে ভোটারদের বুথে আনতে সাহায্য করা হবে বলেই জানান অধীর চৌধুরী।
তিনি বলেন, ‘‘ভোটের দিন দুষ্কৃতীরা গুন্ডাগিরি, ভয় দেখিয়ে অনেককে বুথে আসতে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করবে। অনেককে ভয় দেখিয়ে ঘরে আটকে রাখার চেষ্টা করবে। সেই সমস্ত ভোটাররা হেল্প লাইনে ফোন করলে, তাঁদের নির্বিঘ্নে বুথে আনতে সাহায্য করব আমি। তাঁরা কোনোভাবেই ভোটদানে বিরত থাকবেন না।’’
যদিও সাধারণ ভোটারদের নির্বিঘ্নে ভোটদানে সাহায্য করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের। গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগে অশান্তি মোকাবিলা করে ভোটদাতাদের ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে আনাই নির্বাচন কমিশনের লক্ষ্য থাকে। কমিশন হেল্প ডেস্ক খুলে ভোটারদের আশ্বস্ত করে এসেছে এবং তাঁদের প্রয়োজনীয় সাহায্য করে এসেছে। কিন্তু এবারের নির্বাচনে খোদ কমিশনের উপর থেকেই আস্থা হারিয়েছেন প্রাক্তন রেলমন্ত্রী অধীর চৌধুরী। তবে কেন্দ্রীয় বাহিনীর উপর পূর্ণ ভরসা রেখেছেন তিনি।
অধীরের দাবি, ‘‘নির্বাচন কমিশন উপরতলার পুলিশ অফিসারদের সরিয়ে দিলে কী হবে, নীচের তলার পুলিশ কর্মীরা এখনও শাসক দলের কথায় ওঠবস করে। নীচের তলার পুলিশের সাহায্য পাওয়া যাবে না। শাসক দলকেই তারা মনে প্রাণে সাহায্য করবে। তাই জ্ঞানেশ কুমার আসুক আর যেই আসুক, ভোটের দিন তৃণমূলী সন্ত্রাস হবে। আর সেটা রোখার জন্য আমরা নিজেরাই ব্যবস্থা নিয়েছি।’’
তাই নির্বাচনের দিনকয়েক আগে নির্বাচন কমিশন ও নিচুতলার রাজ্য পুলিশের উপর আস্থা হারিয়ে জাতীয় নির্বাচন কমিশনকে টেক্কা দিয়ে আগেভাগে নিজেই ভোটারদের সাহায্য করতে হেল্প লাইন চালু করে দিলেন। অধীর বলেন, ‘‘ভোটের দিন ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে পৌঁছাতে না দিয়ে বাড়িতে আটকে রাখার চেষ্টা করা হবে। দুবৃত্তরা ভয়-ভীতি দেখাবে। কোথাও যাতে দুর্বত্তরা, সাধারণ ভোটারদের ভয় দেখাতে না পারে তার জন্য চারটি হেল্পলাইন চালু করেছি। বহরমপুরের ভোটাররা হেল্পলাইনে ফোন করে সাহায্য চাইলে তাঁদের সাহায্য করা হবে। ভোটারদের নির্বিঘ্নে ভোট কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব কংগ্রেসের।’’
এরপর চারটি নম্বর সাংবাদিকদের সামনে তুলে ধরেন অধীর চৌধুরী। তিনি জানান, হেল্পলাইন নম্বরগুলি হল - 9159830445, 9017280445, 9293350445 ও 8293380445.
অধীর চৌধুরীর দাবি, চারটি নম্বর একসঙ্গে কাজ করবে। ভোটাররা যেকোনও নম্বরে ফোন করে সাহায্য চাইতে পারেন। যত দ্রুত সম্ভব সাহায্য করা হবে।