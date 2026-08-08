হাইড্রেন বুজিয়ে দিয়েছিল বালি মাফিয়ারা, জলযন্ত্রণা কাটাতে চাঁদা তুলে পুনরুদ্ধার

হাইড্রেন বুজিয়ে দিয়েছিল বালি মাফিয়ারা, জলযন্ত্রণা কাটাতে চাঁদা তুলে পুনরুদ্ধার
তৃণমূল পরিচালিত বাদুড়িয়া পুরসভার বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগ ৷ ইছামতী নদী থেকে বেআইনিভাবে বালি তোলার অভিযোগ ৷
Published : August 8, 2026 at 4:30 PM IST
বাদুড়িয়া (উত্তর 24 পরগনা), 8 অগস্ট: দীর্ঘদিনের প্রশাসনিক উদাসীনতা এবং বেআইনি বালি মাফিয়াদের দৌরাত্ম্যের অভিযোগ সোচ্চার হলেন বাদুড়িয়া পুরসভার 11 নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ মানুষ ৷ পুরসভার পরিকাঠামোগত সহায়তার জন্য অপেক্ষা না-করে, নিজেদের উদ্যোগে চাঁদা তুলে আর্থ মুভার এনে বুজিয়ে দেওয়া একটি হাইড্রেন পুনরুদ্ধার করলেন উত্তর 24 পরগনার নাগুরপুর গ্রামের বাসিন্দারা ৷ বেআইনি দখল ও ভরাটের শিকার হওয়া ওই নিকাশি নালা খুলে যেতেই এলাকার জমা জল নামতে শুরু করেছে ৷ আর তাতেই স্বস্তিতে শতাধিক পরিবার ৷
স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ইছামতী নদী থেকে অবৈধভাবে তোলা বালি বোঝাই লরির যাতায়াতের সুবিধার জন্য তৃণমূল আমলে এলাকার প্রধান এই হাইড্রেনটি বুজিয়ে দেওয়া হয়েছিল ৷ ড্রেন সংলগ্ন কালভার্টের জন্য ভারী যানবাহনের যাতায়াতে সমস্যা হওয়ায়, বালি মাফিয়াদের চক্র নর্দমা ভরাট করে রাস্তার সঙ্গে মিশিয়ে দেয় ৷ ফলে নিকাশির পথ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে । দীর্ঘদিন ধরে 11 নম্বর ওয়ার্ডের একশোর বেশি পরিবারকে জমা জলের যন্ত্রণার শিকার হতে হয় ৷
অভিযোগ, সামান্য বৃষ্টিতেই এলাকা প্লাবিত হয়ে বাড়ির ভিতরে জল ঢুকে পড়ে ৷ স্থানীয় বাসিন্দা মকবুল হোসেন সরদার বলেন, "দীর্ঘ 15 বছর ধরে আমরা এই জলযন্ত্রণার শিকার ৷ ঘরবাড়িতে জল ঢুকে সাপের উপদ্রব বেড়েছে ৷ প্রাক্তন কাউন্সিলর তথা চেয়ারম্যানকে ছবি, মানচিত্র-সহ লিখিত ও মৌখিকভাবে জানানো হয়েছিল ৷ তা সত্ত্বেও পুরসভার পক্ষ থেকে কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি ৷ বাধ্য হয়েই আমরা নিজেরা চাঁদা তুলে মাটি কেটে ড্রেনটি পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নিয়েছি ৷"
একই অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে এলাকার বাসিন্দা আমিনা বিবি বলেন, "ড্রেন বন্ধ হওয়ার পর থেকে বৃষ্টি হলেই বসতঘর ও বারান্দায় জল জমে যায় ৷ স্বাভাবিক কাজকর্ম, রান্নাবান্না ও ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাওয়া বন্ধ হয়ে যায় ৷ জমা জল নামনোর কোনও বিকল্প ব্যবস্থা না থাকায় আমরা গ্রামবাসীরা চাঁদা তুলে ড্রেন কাটার সিদ্ধান্ত নিয়েছি ৷"
ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে তীব্র রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে ৷ উল্লেখ্য, এই 11 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর তথা প্রাক্তন চেয়ারম্যান দীপঙ্কর ভট্টাচার্য এখন জেলে ৷ অভিযোগ বিপুল পরিমাণ দুর্নীতির সঙ্গে তিনি জড়িত । পাশাপাশি পাট ক্ষেতের মধ্যে থেকে বস্তা বন্দি টাকার বান্ডিল উদ্ধারের ঘটনাতেও তিনি অভিযুক্ত ৷
বিজেপি নেতা বিশ্বজিৎ পাল বলেন, "11 নম্বর ওয়ার্ডের তৎকালীন কাউন্সিলর সাধারণ মানুষের নিকাশি সমস্যার তোয়াক্কা করেননি ৷ তিনি নিজেই দুর্নীতির অভিযোগে জেলে রয়েছেন ৷ পুরো রাজ্য দেখেছে, তাঁর পাট ক্ষেত থেকে বস্তা ভরতি টাকা উদ্ধার হয়েছে ৷ অবৈধ বালির গাড়ি যাতায়াত এবং দলীয় স্বার্থ রক্ষার্থেই কালভার্ট ও নিকাশি নালার মুখ বন্ধ করা হয়েছিল ৷ আজ তার খেসারত দিতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে ৷" তিনি পুরসভার বর্তমান চেয়ারম্যানের কাছে এলাকায় দ্রুত স্থায়ী ও সুপরিকল্পিত নিকাশি ব্যবস্থা গড়ে তোলার দাবি জানিয়েছেন ৷
অন্যদিকে, নিকাশি সঙ্কট নিয়ে বাদুড়িয়া পুরসভার তৃণমূল পরিচালিত বোর্ডের বর্তমান চেয়ারম্যান গৌতম সিংহ বলেন, " বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হচ্ছে ৷ জল জমার বিষয়টি আমরা গতকালই জানতে পেরেছি ৷ পুরসভার ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগকে ইতিমধ্যেই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারা গিয়ে সরেজমিনে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখবে ৷ পুরবাসীদের জলযন্ত্রণা দূর করতে সব ধরনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে ৷ স্থানীয় বাসিন্দারা সাময়িকভাবে জল অপসারণের জন্য যে নালাটি কেটেছেন, সেটিকে স্থায়ী নিকাশি নালা হিসেবে গড়ে তুলতে প্রশাসনের তরফে উদ্যোগ নেওয়া হবে ৷"