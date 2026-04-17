উৎপল দত্তও প্রচারধর্মী নাটক করতেন, তবে আজ প্রোপাগান্ডা-ছবির গল্পে বাস্তব নেই: বাদশা

আগামী দিনে তাঁর নির্বাচনে লড়ার ইচ্ছে আছে ? ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি সাহাজান পুরকাইতকে কী বললেন বামপন্থী অভিনেতা বাদশা মৈত্র ৷

ইটিভি ভারতের মুখোমুখি বাদশা মৈত্র (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 17, 2026 at 2:28 PM IST

কলকাতা, 17 এপ্রিল: প্রতি নির্বাচনেই বিভিন্ন এলাকায় প্রার্থীদের সমর্থনে প্রচারে অংশ নিতে দেখা যায় বিনোদনের দুনিয়ার তারকাদের ৷ সেরকমই একটা মুখ বাদশা মৈত্র ৷ বামমনস্ক এই অভিনেতা এবারও সিপিআইএম প্রার্থীদের সমর্থনে দেদার প্রচার চালাচ্ছেন ৷ তবে তিনি নিজে কখনও নির্বাচনে লড়েছেন কি না, বা আগামী দিনে লড়ার ইচ্ছে আছে কি না, এমনই নানা বিষয় নিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বলল ইটিভি ভারত ৷

ইটিভি ভারত: বিনোদন দুনিয়া থেকে প্রতিবারই তারকা প্রার্থী হওয়া বা করা নিয়ে বিভিন্ন রাজনীতি কম্পিটিশন থাকে । সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বামেদের বিভিন্ন মিটিংগুলোতে আপনাকে সরাসরি দেখা যায় । কিন্তু কখনও প্রার্থী হননি । এটা কেন ?

বাদশা মৈত্র: হ্যাঁ, আমাকে বিভিন্ন মিটিং মিছিলে বামপন্থীদের সমর্থনে দেখা যায় । বিশেষ করে ছাত্র-যুবদের পক্ষে আরও বেশি করে আছি আমি । আর রাজনীতিটা তো খুব ইম্পরটেন্ট একটা ব্যাপার । খুব সিরিয়াস বিষয় । এবং আমার মনে হয় রাজনীতি কখনও কেউ যদি করে তাহলে সেটা ফুল টাইম দিয়ে করা উচিত । আমার নিজের ক্ষেত্রে যেটা আপনার প্রশ্ন সেক্ষেত্রে বলি যে, ফুলটাইম রাজনীতি করার মধ্যে আমার মানসিক প্রস্তুতি এবং সময় কোনওটাই নেই । তাই, কোনওদিন যদি সেরকম মানসিক প্রস্তুতি তৈরি হয় এবং সময় থাকে যে পুরোটা নিজেকে দিতে পারব, তখনই সরাসরি রাজনীতির কথা ভাবব । তার আগে পর্যন্ত আমার সমর্থন বামপন্থীদের সঙ্গে ছিল, সেরকমই আছে । এটুকুই ৷

ইটিভি ভারত: বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ইসুতে, সন্দেশখালি হোক কিংবা অভয়া-কাণ্ড, আপনি রাস্তায় নেমেছেন, বিভিন্ন ঘটনাস্থলে পৌঁছেছেন ৷ এবারের নির্বাচনটা কী রকম হতে চলেছে এবং কী আশা করছেন যে কী হওয়া উচিত ?

বাদশা মৈত্র: এই যে মিছিলে দাঁড়িয়েছি মিছিলটা চাকরির দাবিতে মিছিল । আমার কাছে নির্বাচনটা শুধু একটা দিনের বোতাম টেপার ব্যাপার নয় । বোতাম টেপার সঙ্গে আগামী পাঁচ বছরটা কী হবে, গোটা রাজ্যে তার একটা প্রেক্ষিত তৈরি হয় । ওই বোতাম টেপার দিন এই জাতীয় ইস্যুগুলো বিশেষ করে চাকরি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য যা পশ্চিমবঙ্গে একেবারে ভেঙে পড়েছে, সেটা নিয়ে যদি সাধারণ মানুষ, অর্থাৎ আমাদের মতো সাধারণ মানুষ রাস্তায় না-নামে, কথা না-বলে তাহলে লাভ তো পলিটিশিয়ানদের । তাঁরা এটাকে বাইপাস করে অন্য চারটি ইস্যু নিয়ে হিন্দু মুসলিমের রাজনীতি করবে । মন্দির-মসজিদের রাজনীতি করবে । এসআইআর অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে ।

এসআইআর নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এত এত, 26,000 ছেলেমেয়ের চাকরি চলে যাওয়ার থেকে গুরুত্বপূর্ণ নয় বা এত এত মানুষের প্রত্যেকদিনের জীবনযন্ত্রণা, সেগুলোও কম গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং এসআইআরটা কেন এত জটিল হল ! সেটাও যদি আমরা খুব ভালো করে ভেবে দেখি তাহলে সেখানেও দেখা যাবে, রাজ্য সরকার প্রথম থেকেই যা অ্যাক্টিভিটি করেছে, যেভাবে তাদের যোগ্য কর্মচারী দেয়নি, তার ফলশ্রুতি কিন্তু আজকে সাধারণ মানুষকে এইখানে এনে ফেলেছে । ওই একটা দিন অর্থাৎ নির্বাচনের দিন আপনি ভোট কাকে দিচ্ছেন তার উপর নির্ভর করছে এত কিছু ঘটনা । তাই এই জাতীয় মিটিং মিছিলে যাঁর যেখানে সমর্থন আছে তাঁরা সেখানে যাবেন । আমি বামপন্থীদের পক্ষে আছি, তাই তাদের সমর্থনে পথে নেমেছি । আগামী দিনে সুযোগ হলে আবার আসব ।

বাদশার মতে, এবার বামেদের শূন্যের গেরো কাটবে (নিজস্ব চিত্র)

ইটিভি ভারত: এই নির্বাচনের প্রভাব বিনোদন জগতের উপরও তো প্রভাব পড়ে ৷ টেকনিশিয়ানদের বিভিন্ন সমস্যা থেকে শুরু করে অভিনেতাদের কাজ না-পাওয়ার বিষয়টাও আছে । তা নিয়ে কী বলবেন?

বাদশা মৈত্র: রাজনীতির প্রভাব পৃথিবীতে সবকিছুর উপর পড়ে । এমন কোনও বিষয় নেই, যেখানে রাজনীতির প্রভাব নেই, যেটা রাজনীতির প্রভাব মুক্ত । তাই, আলাদা করে বিনোদন জগতকে আমি দেখি না । হ্যাঁ, আমাদের জগতের কিছু বিষয় যেটা আমাদের একান্ত । তার বৈশিষ্ট্য প্রত্যেকটা জগতে সেরকম আছে । একটা সুষ্ঠু সমাজব্যবস্থা যদি তৈরি হয়, যদি প্রশাসন ঠিকমতো তার কাজ করে, সরকার যদি একটা অন্তত তুলনামূলক নিরপেক্ষতা বজায় রাখে, যদি কারও পক্ষপাত না-নেয়, তাহলে একটা স্থিতাবস্থায় কাজের পরিবেশ বজায় থাকে । সেটা বিনোদন জগৎ বলে না, যে কোনও ইন্ডাস্ট্রিতেই । তাই যদি রাজনীতি এবং প্রশাসন একটা স্বচ্ছতার মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলে, তাহলে আমাদের জগতও উপকৃত হবে । শিক্ষার জগত, শিল্পের জগত যে কোনও জগত উপকৃত হবে বলে আমার বিশ্বাস ।

ইটিভি ভারত: আপনার কি মনে হয় গত 15 বছরে বিনোদন জগতে শাসকদলের হস্তক্ষেপ বেড়েছে এবং তা কিছুটা হলেও খারাপের দিকে এগিয়েছে?

বাদশা মৈত্র: এটা এখন আমার মনে হওয়ার কোনও ব্যাপার নেই । এটা সবাই জানে । কীভাবে প্রভাব কোথায় বিস্তার হয়েছে এবং শাসকদল এই নিয়ে শাসকদলের মধ্যেই আড়াআড়ি ভাগ হয়ে গিয়েছে । অমুক অ্যাক্টরকে কেন কাজ করতে দেওয়া হবে না ? অমুক অক্টরকে নিয়ে কী সমস্যা ? রাজনৈতিক মতের সঙ্গে অভিনেতার সত্ত্বার কী সম্পর্ক ? এই নিয়ে সমাজে বিস্তারিত আলোচনা হয় । সোশাল মিডিয়াতে প্রচুর লেখা হয় । আমার আলাদা করে এটা বলার কিছু নেই । আমার বিশ্বাস, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অত্যন্ত বুদ্ধিমান, অত্যন্ত সচেতন মানুষ । তারা জানেন যে এই ভাবা এই প্রভাব শুধু আমাদের জগত, অর্থাৎ বিনোদের জগত তো বটেই, সমস্ত জগতে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছে । আমার ধারণা, মোটামুটি সবাই আজকে এটা জানে ।

বামমনস্ক অভিনেতা বাদশা মৈত্র (নিজস্ব চিত্র)

ইটিভি ভারত: শুধু তো কাজ নয়, সিনেমা, স্ক্রিপ্ট রাইটিং থেকে শুরু করে সিনেমার ন্যারেটিভ হয় প্রোপাগান্ডামূলক, সেটা তো ইদানিং বাড়ছে । তাতে সাম্প্রদায়িক উস্কানি কিংবা বিতর্কিত বিষয়ও থাকছে ৷ কী বলবেন ?

বাদশা মৈত্র: প্রোপাগান্ডা খারাপ জিনিস না । উৎপল দত্ত যে থিয়েটার করতেন, পশ্চিমবঙ্গের থিয়েটার জগতের নামী পরিচালক অরুণ মুখোপাধ্যায়, তাঁরা প্রত্যেকে পথনাটক করেছেন এবং নির্বাচনের আগে বামপন্থীদের সমর্থনে নাটক করেছেন ৷ সেটা অন্যায় নয় । এখন প্রচারটা কী করা হচ্ছে, কী দেখানো হচ্ছে, তার মধ্যে মেটেরিয়াল কী আছে, সত্য কী আছে, তার উপর নির্ভর করছে । এই যে কতগুলো হিন্দি কিছু ছবি দেখি, সেই ছবিগুলোকে আমি ব্যক্তিগতভাবে উচ্চমানের সিনেমা বলে মনে করি না ৷

বাম প্রার্থীর সমর্থনে প্রচারে অভিনেতা (নিজস্ব চিত্র)

ঠিক একইভাবে বাংলাতেও সেই ট্রেন্ড চালু হয়েছে । যেগুলো বোঝা যায় যে, বিশেষ উদ্দেশ্যে বানানো হয়েছে । অনেকক্ষেত্রেই সত্যের সঙ্গে সেই ঘটনার গল্পের অনেক দূরের সম্পর্ক । সেটা পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে আগে ছিল না । প্রোপাগান্ডা থিয়েটার মানে বা প্রচারধর্মী নাটক বা গল্প যা হবে বাস্তবের উপর দাঁড়িয়েই । বাস্তব থেকে দূরে সরে গিয়ে যে প্রচারমূলক কাজ তৈরি হচ্ছে, আমার নিজের তার প্রতি সমর্থন নেই ।

ইটিভি ভারত: সার্বিকভাবে যা পরিস্থিতি তাতে বামপন্থীদের ভবিষ্যত কী, আপনার মতে?

বাদশা মৈত্র: এটা তো বলা মুশকিল বামপন্থীদের পক্ষে এবং তার নির্দিষ্ট কারণ আছে । আমি মনে করি, ভারতে যতগুলো রাজনৈতিক দল আছে, তার মধ্যে যদি আপনি তুলনামূলক বিচার করেন, বামপন্থীরা তুলনামূলকভাবে অনেক স্বচ্ছ, সৎ, শিক্ষিত ও সংবেদনশীল । তুলনামূলকভাবে তারা এই ব্যাপারে সবার থেকে এগিয়ে আছে । তাই, আমি তাদের পাশে আছি ।

ইটিভি ভারত: শেষ প্রশ্ন, এবার শূন্যের গেরো কাটবে?

বাদশা মৈত্র: আমি তো ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারব না । তবে, আমার বিশ্বাস কাটবে । সে বিশ্বাস থেকেই পথে নেমেছি ।

আরও পড়ুন:

