বাবরি মসজিদ: চলছে দানের টাকা গোনা, হায়দরাবাদ থেকে 8 নিরাপত্তারক্ষী এল হুমায়ুনের

বাবরি মসজিদ: চলছে দানের টাকা গোনা, হায়দরাবাদ থেকে 8 নিরাপত্তারক্ষী এল হুমায়ুনের
বাবরি মসজিদ নির্মাণে দান পেটির টাকা গোনা এখনও শেষ হয়নি ৷ সোমবার রাতে টাকা গোনার মেশিন বিকল হয়ে পড়ায় কাজ চলছে ধীর গতিতে ৷
Published : December 9, 2025 at 5:43 PM IST
বহরমপুর, 9 ডিসেম্বর: তাঁকে প্রাণনাশের হুমকি দেওয়া হচ্ছে ৷ অভিযোগ তৃণমূলের বহিষ্কৃত নেতা হুমায়ুন কবীরের ৷ সেই কারণে তিনি কেন্দ্রীয় নিরাপত্তার জন্য আবেদন করেছেন বলে জানালেন ৷ কেন্দ্রের নিরাপত্তা না-পাওয়া পর্যন্ত তিনি হায়দরাবাদ থেকে আটজন বাউন্সারকে তাঁর নিরাপত্তায় নিযুক্ত করেছেন ৷ ইতিমধ্যেই তাঁরা রাজ্যে এসেছেন ৷ পাশাপাশি থাকছে রাজ্য সরকারের দেওয়া তিনজন নিরাপত্তারক্ষী ৷ পাশাপাশি এদিন তিনি জানান, তাঁর দলের পরবর্তী কর্মসূচির কথাও ৷
মঙ্গলবার ভরতপুরের বিধায়ক বলেন, "আমার প্রাণে মারার হুমকি আসছে । কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা না-পাওয়া পর্যন্ত রাজ্য সরকারের তিন নিরাপত্তারক্ষীর পাশাপাশি আটজন বাউন্সার রাখছি ।" মঙ্গলবার হায়দরাবাদ থেকে আটজন নিরাপত্তারক্ষী কলকাতায় এসেছেন । বুধবার থেকে তাঁরা কাজে যোগ দেবেন । এছাড়াও হুমায়ুন জানালেন, বিধানসভা নির্বাচনে 135টি আসনে তাঁর নতুন দলের প্রার্থীরা লড়বেন । হেলিকপ্টারে তিনি প্রচার করবেন । ইতিমধ্যে হেলিকপ্টার ভাড়ার জন্য কথাও হয়ে গিয়েছে ।
এদিকে, বাবরি মসজিদ নির্মাণে দান পেটির টাকা গোনা এখনও চলছে । সোমবার রাতে টাকা গোনার মেশিন বিকল হয়ে পড়ায় ধীর গতিতেই চলছে কাজ । সোমবার দুপুর পর্যন্ত 12টি বাক্সের মধ্যে ছ'টি বাক্সের টাকা গোনা হয় । তার পরিমাণ ছিল 37 লক্ষ টাকা । আর সোমবার রাত পর্যন্ত 10টি বাক্স থেকে মোট 60 লক্ষেরও বেশি টাকা এসেছে । আরও দু'টি বাক্সের টাকা গোনা এখনও বাকি রয়েছে । সোমবার দুপুর পর্যন্ত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে 2 কোটি 10 লক্ষেরও কিছু বেশি টাকা ঢুকেছে বলে জানিয়েছেন হুমায়ুন কবীর ।
পরিস্থিতি যেদিকে গড়াচ্ছে তাতে রাজনৈতিক মহল মনে করছে যে, 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের ভরকেন্দ্র হতে চলেছে মুর্শিদাবাদ । ভোটের অভিমুখ হতে পারে সাম্প্রদায়িক বিভাজনের অঙ্ক ৷ মনে করা হচ্ছে, 6 ডিসেম্বর বাবরি মসজিদের শিলান্যাসের মধ্যে দিয়েই বিধানসভা নির্বাচনে ধর্মীয় বিভাজনের ট্রাম্প কার্ড খেলে দিয়েছেন হুমায়ুন । রাজনৈতিক মহলের বিশ্লেষণ, হুমায়ুন মুসলিম জনসমর্থন কতটা ভোট বাক্সে টানতে পারবে, তার উপরই নির্ভর করছে দুই ফুল শিবিরের ভাগ্য ।
হুমায়ুনের বক্তব্য, তিনি তৃণমূলকে সবক শেখাতে চান । তাতে কোন দল বেশি লাভবান হবে তাঁর কিছু এসে যায় না । হুমায়ুন দাবি করেন, "3 ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী যে চিত্রনাট্য লিখেছেন, তাতে তৃণমূলের কফিনে শেষ পেরেক পোঁতা হয়ে গিয়েছে ।" আগামী 22 ডিসেম্বর নতুন দলের নাম ঘোষণা করছেন হুমায়ুন । তবে তাঁর সঙ্গে আসন সমঝোতায় কে কে আছে এখনও তা স্পষ্ট নয় । তবে মিম তাঁর সঙ্গেই থাকছে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ৷ কারণ মঙ্গলবার হায়দরাবাদ থেকেই হুমায়ুনের জন্য আটজন ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী এসেছেন । অনেকেরই ধারণা, আসাদুদ্দিন ওয়াইসি নিজেই এই নিরাপত্তারক্ষীর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন । সময় গড়ালে এই সমীকরণ আরও স্পষ্ট হবে ।
হুমায়ুন কবীর জানিয়েছেন, নতুন দল ঘোষণা করে তাঁরা 135টি আসনে লড়বেন । রাজ্যে মুসলিম অধ্যুষিত বিধানসভা এলাকাগুলিই তাঁর প্রধান লক্ষ্য । তিনি নিজে সব আসনের প্রার্থীর হয়ে প্রচারে বের হবেন । তারও ব্লু-প্রিন্ট তৈরি বলে জানান তিনি । একদিনে হেলিকপ্টারে চড়ে তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রে প্রচার করবেন হুমায়ুন । সবমিলিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে হুমায়ুন কবীর এখন অন্যতম ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়িয়েছে ।