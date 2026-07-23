ভোটাভুটি এড়ালো দুই তৃণমূল, বিধানসভায় PAC-র সদস্য হিসেবে 6 বিধায়কের নাম জমা

ভোটাভুটি এড়ালো দুই তৃণমূল, বিধানসভায় PAC-র সদস্য হিসেবে 6 বিধায়কের নাম জমা
ঋতব্রত শিবির থেকে পাঁচজন ও কালীঘাট শিবির থেকে একজন বিধায়কের নাম জমা পড়েছে ৷ এঁদের মধ্য়ে কাকে পিএসি-র চেয়ারম্য়ান করা হয়, সেটা দেখার !
Published : July 23, 2026 at 7:58 PM IST
কলকাতা, 23 জুলাই: রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি দফতরের খরচ এবং ক্যাগ রিপোর্ট খতিয়ে দেখার মূল দায়িত্ব থাকে পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটি বা পিএসি-র কাঁধে । প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক, উভয় দিক থেকেই এই কমিটির চেয়ারম্যান নির্বাচন অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ । বিধানসভার প্রথা অনুযায়ী, 20 সদস্যের এই কমিটিতে ছ’জন থাকেন বিরোধী দলের বিধায়ক । তাঁদের মধ্যে থেকেই একজনকে চেয়ারম্যান হিসেবে বেছে নেওয়া হয় । এবার সেই পিএসি-র সদস্যপদের জন্য নাম জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পন্ন হল ।
বর্তমানে রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল তৃণমূল মূলত দু'টি শিবিরে বিভক্ত । একদিকে ঋতব্রত শিবির এবং অন্যদিকে কালীঘাট শিবির । দুই শিবিরের পারস্পরিক সংঘাতের কারণে অনেকেই পিএসি-র সদস্য নির্বাচনে ভোটাভুটির প্রবল আশঙ্কা করেছিল । তবে কার্যক্ষেত্রে তেমনটা ঘটল না । ভোটাভুটি ছাড়াই বিরোধী শিবিরের তরফ থেকে প্রয়োজনীয় ছ'জন বিধায়কের নাম জমা পড়েছে ।
সংখ্যার নিরিখে এক্ষেত্রে অনেকটাই এগিয়ে রয়েছে ঋতব্রত শিবির । তাদের তরফ থেকে মোট পাঁচজন বিধায়কের নাম জমা দেওয়া হয়েছে । এই তালিকায় রয়েছেন ফিরহাদ হাকিম ওরফে ববি, বিপ্লব মিত্র, গোলাম রব্বানি, কানাইয়ালাল আগরওয়াল এবং সমর মুখোপাধ্যায় । অন্যদিকে, কালীঘাট তৃণমূলের পক্ষ থেকে শুধুমাত্র বর্ষীয়ান বিধায়ক অশোক দেবের নাম জমা দেওয়া হয়েছে ।
বিরোধী দলের পাশাপাশি শাসকপক্ষেরও 14 জন সদস্যের এই কমিটিতে মনোনীত হওয়ার প্রথা রয়েছে । সেই রীতি মেনেই 14 জন বিধায়কের নাম জমা দিয়েছে শাসকদল বিজেপি । এই তালিকায় নাম রয়েছে অনুপকুমার সাহা, অম্লান ভাদুড়ি, বঙ্কিমচন্দ্র ঘোষ, হিরণ্ময় চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়, রাজেশ কুমার, রূপা গঙ্গোপাধ্যায়, সৈকত পাঁজা, সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, শিখা চট্টোপাধ্যায়, সোনম লামা, সৌরভ সিকদার, সুব্রত ঠাকুর এবং স্বপনকুমার দাসের । এখন সকলের নজর চেয়ারম্যান পদের দিকে । বিধানসভার বাদল অধিবেশনের শেষ দিন অধ্যক্ষ রথীন্দ্র বোস পিএসি-র চেয়ারম্যানের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করবেন ।
উল্লেখ্য, এই পিএসি-র চেয়ারম্যান পদ নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে বিতর্কের ইতিহাস রয়েছে । 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর মুকুল রায়কে এই কমিটির চেয়ারম্যান করা হয়েছিল । তিনি বিজেপির প্রতীকে জয়ী হলেও পরে তৃণমূলে যোগ দেন । তাঁর এই নিয়োগ নিয়ে সেসময় তুমুল বিতর্ক তৈরি হয় । তৎকালীন বিরোধী দল বিজেপির তরফে এই পদের জন্য অশোক লাহিড়ীর নাম প্রস্তাব করা হয়েছিল । কিন্তু মুকুল রায়কে দায়িত্ব দেওয়ায় বিষয়টি কলকাতা হাইকোর্ট পর্যন্ত গড়ায় । পরবর্তীতে 2022 সালে শারীরিক অসুস্থতার কারণ দেখিয়ে ওই পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন মুকুল রায় ।
এর পর কৃষ্ণ কল্যাণীকে পিএসি চেয়ারম্যান করা হয়েছিল ৷ তিনিও খাতায়কলমে বিজেপি বিধায়ক হলেও বিধানসভার বাইরে ছিলেন তৃণমূল নেতা ৷ কৃষ্ণ কল্যাণীর পর বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগ দেওয়া সুমন কাঞ্জিলালকে পিএসি-র চেয়ারম্যান করা হয় ৷ তিনিও বিধানসভার রেকর্ড অনুযায়ী বিজেপি বিধায়কই ছিলেন ৷
সেই ট্র্যাডিশন এবার ভাঙতে চলেছে ৷ এবার এমন একজন বিধায়ক এই দায়িত্ব পাবেন, যিনি বিধানসভার বাইরে ও অন্দরে বিরোধী দলেরই নেতা ৷ যদিও রাজনৈতিক মহল বলছে, তৃণমূলের ঋতব্রত শিবির বিরোধীপক্ষে থাকলেও তারা অনেক বেশি শাসক ঘনিষ্ঠ ৷ তাই ওই শিবিরের কোনও বিধায়ক এই দায়িত্ব পেলে, আবারও একজন শাসকের কাছের বিরোধী নেতা পিএসি চেয়ারম্যান হবেন ৷ তাই এবার কে এই গুরুত্বপূর্ণ পদের দায়িত্ব পান, সেটাই এখন দেখার !