ছাব্বিশ রাহুর বছর, বেশি করে লাল-অরেঞ্জ পরুন ! দেবাংশুর প্রচারে রচনার 'কালার থেরাপি'
Published : March 20, 2026 at 6:13 PM IST
হুগলি, 20 মার্চ: ভোটের মঞ্চে হঠাৎই জ্যোতিষ আর রঙের মিশেল ! নির্বাচনী প্রচারের ব্যস্ততার মাঝেই 'কালার থেরাপি' তত্ত্ব তুলে ধরলেন তৃণমূল সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় । আর সেই মন্তব্য ঘিরেই চুঁচুড়ার সুগন্ধায় তৈরি হল রাজনৈতিক ও প্রতীকের এক অদ্ভুত ককটেল।
হুগলির চুঁচুড়ায় এবার তৃণমূল প্রার্থী দেবাংশু ভট্টাচার্য ৷ শুক্রবার, হুগলির চুঁচুড়ায় সাংসদ কার্যালয়ে প্রার্থী দেবাংশুকে পাশে বসিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন রচনা। সেখানেই সাংবাদিক বৈঠকের মধ্যে হঠাৎই উঠে আসে 'কালার থেরাপি'র প্রসঙ্গ । দৃঢ় কণ্ঠে রচনা বলেন, "2026 সাল রাহুর বছর । শুভ দিনে লাল বা অরেঞ্জ পরা উচিত । আজকের দিনটা শুভ—আমরা ভালো কাজেই এসেছি । এই বছর কালো এড়িয়ে চলাই ভালো ।"
তার এই মন্তব্যে যেন এক মুহূর্তের জন্য থমকে যায় ঘর । রাজনীতির রঙের সঙ্গে জ্যোতিষের রঙ মিশে গিয়ে তৈরি হয় অন্যরকম আবহ । তবে সেই আবহ ভাঙতে দেরি হয়নি । পাশে বসে থাকা যুব তৃণমূল নেত্রী প্রিয়াঙ্ক অধিকারী হালকা হেসে বলে ওঠেন, "তবে ছাব্বিশে কিন্তু লাল বা অরেঞ্জ আসছে না !"
এহেন মন্তব্যের রেশ কাটতে না কাটতেই প্রার্থী দেবাংশুর সংযোজন, "লাল আর অরেঞ্জ বেশি ব্যবহার হচ্ছে, যাতে সবুজটা আরও গাঢ় হয়ে ওঠে ।" পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, রচনার 'কালার থেরাপি' থেকে যাতে অন্য বার্তা না যায়, তাই দ্রুত এহেন মন্তব্য করেন দেবাংশু ও প্রিয়াঙ্ক ! তাঁর কথায় যেন সরাসরি প্রতিফলিত দলের প্রতীকী বার্তা, রঙের মধ্যেই লুকিয়ে রাজনৈতিক লড়াইয়ের সুর !
উল্লেখ্য, রচনার 'কালার থেরাপি' নতুন নয় । 2025 সালে প্রয়াগরাজে পূর্ণ স্নানে গিয়ে গেরুয়া পোশাকে দেখা গিয়েছিল তাঁকে । আবার ত্রিবেণী কুম্ভে তিনি হাজির হয়েছিলেন সবুজ শাড়িতে । তখনই তিনি বলেছিলেন, "আমি কালার থেরাপি করি ।" এমনকি সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট রঙ পরার কথাও জানিয়েছিলেন তিনি । বুধবার নাকি তাঁর 'সবুজ দিবস' !
সব মিলিয়ে চুঁচুড়ার এই সাংবাদিক বৈঠকে তাই শুধু ভোটের অঙ্ক নয়, উঠে এল বিশ্বাস, প্রতীক আর কৌশলের এক অভিনব মেলবন্ধন । যার জেরে হুগলির ভোটের মঞ্চে আপাতত চর্চায়, রচনার কালার থেরাপি পরামর্শ !
