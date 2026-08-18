উপ-নির্বাচনে রেজিনগরে জিতছিই, 110 শতাংশ নিশ্চিত: হুমায়ুন কবীর

উপ-নির্বাচনে রেজিনগরে জিতছিই, 110 শতাংশ নিশ্চিত: হুমায়ুন কবীর
রেজিনগর থেকে পদত্যাগ করেছেন হুমায়ুন কবীর ৷ উপ-নির্বাচন এখনও ঘোষণা হয়নি ৷ আগেই হুমায়ুন জানালেন, ফের জিতবেন ওই আসনে ৷ তাপস ঘোষের প্রতিবেদন ৷
Published : August 18, 2026 at 7:38 PM IST
রেজিনগর (মুর্শিদাবাদ), 18 অগস্ট: তিনিনি ভাঙেন তবু মচকান না । রাজ্যে পালাবদলের পর শুভেন্দু অধিকারীর চাপে কিছুটা নমনীয় মনে হলেও ভিতরে ভিতরে যে তর্জন গর্জন রয়েছে, তা স্পষ্ট । তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার অন্যতম দাপুটে নেতা তথা আম জনতা উন্নয়ন পার্টির (এইউজেপি) প্রধান হুমায়ুন কবীর । বাবরি মসজিদ ইস্যুতে রাজ্য রাজনীতি থেকে সর্বভারতীয় রাজনীতির পরিচিত মুখ হয়ে উঠেছেন । শুভেন্দু অধিকারীকে কার্যত চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বলছেন, ‘‘রাখে হরি মারে কে । আর মারে হরি রাখে কে । রেজিনগরে জিতব শুধু নয়, একশো দশ শতাংশ নিশ্চিত ।’’
তবে এবার এজেইউপির ব্যাটন থাকবে হুমায়ুনের পুত্র গোলাম নবী আজাদ ওরফে রবীনের হাতে । রেজিনগরের আগামী উপ-নির্বাচনে হুমায়ুন প্রতিষ্ঠিত আম জনতা উন্নয়ন পার্টির প্রতীকে ছেলেকে দাঁড় করাতে দেওয়াল লিখনও শুরু করে দিয়েছেন ৷ এমাসেই যে তিনি দেওয়াল লিখনে নামতে চলেছেন, সেকথা অগস্টের শুরুতেই রেজিনগরের পার্টি অফিসে বসে ইটিভি ভারতকে দেওয়া একান্ত সাক্ষাতকারে জানিয়েওছিলেন নওদার বিধায়ক হুমায়ুন কবীর । সেদিন তিনি জানান, বিজেপি উন্নয়নের যতই ঢেঁড়া পেটাক, রেজিনগর থেকে জিতছেন তাঁর ছেলে গোলাম নবী আজাদ ।
2025 সালের 4 ডিসেম্বর বহরমপুরের স্টেডিয়াম মাঠের সভা থেকে হুমায়ুন কবীরকে তৃণমূল থেকে বহিস্কার করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এরপর নিজের দল এজেইউপি প্রতিষ্ঠা করেন তিনি । নির্বাচন কমিশন এজেইউপিকে বাঁশি প্রতীকের স্বীকৃতি দেয় । 2026-এর বিধানসভা নির্বাচনে হুমায়ুন কবীর বাঁশি প্রতীকে রেজিনগর ও নওদা বিধানসভা কেন্দ্রে লড়ে দু’টি আসনেই জয়ী হন । রেজিনগর থেকে 58 হাজার 686 ভোটের ব্যবধানে নিকটতম বিজেপি প্রার্থী বাপন ঘোষকে পরাজিত করেন । তৃণমূল তৃতীয় স্থানে আসে । 28 হাজারের বেশি ভোটে জেতা নওদা আসন নিজের জন্য রেখে রেজিনগরের বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেন হুমায়ুন কবীর । ফলে রেজিনগরে এবার উপ-নির্বাচন হবে ৷ সেই উপ-নির্বাচনে প্রার্থী হবেন হুমায়ুন পুত্র ।
এদিকে গত 10 জুলাই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী রেজিনগরে বিজেপির কর্মিসভায় দাঁড়িয়ে বলে গিয়েছেন, ‘‘যা চাইবেন তাই দেব । দু’হাত ভরে দেব । একটা নয়, দু’টো ব্রিজ দেব । রেজিনগরে পদ্ম ফুটবে তো ?’’ শুভেন্দুর সেই আবেদন শুনে মানুষ উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়েন সেদিন । তার প্রেক্ষিতে হুমায়ুন কবীর বলেন, ‘‘কান্দি, বেলডাঙা, নবগ্রামে জিতেছে বিজেপি । কী উন্নয়ন হয়েছে দেখাক ।’’
হুমায়ুন আরও বলেন, ‘‘বিজেপি সমর্থক হলে মাসে 59 হাজার, অবিজেপি হলে মাসিক এক লাখ দিতে হয় হোটেল চালাতে । 2011 সালে তৃণমূল ক্ষমতায় এসে পাঁচ বছর স্বচ্ছতার সঙ্গে চালিয়েছে । 2016 সাল থেকে তোলাবাজি শুরু করেছে । বিজেপি শুরু থেকেই তোলাবাজি করছে । রাজনীতি সম্ভাবনাময় শিল্প । কখন কী হয়, বলা যায় না । তবে রেজিনগরে এজেইউপি জিতছেই । এটা শুধু বিশ্বাস নয়, মানুষের উপর ভরসা ।’’
26-এর নির্বাচনে হুমায়ুন কবীর রেজিনগর থেকে 51.03 শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন । রেজিনগরে 62 শতাংশ সংখ্যালঘু ভোট রয়েছে । বিজেপি উপ-নির্বাচনে সংখ্যালঘু ভোটে থাবা বসাতে মরিয়া হয়ে উঠেছে । সেটা কী আদৌও সম্ভব হবে ? হুমায়ুন কবীর বলেন, ‘‘ওরা চেষ্টা করবে । অনেকের হুমায়ুনের প্রতি হিংসা রয়েছে । হুমায়ুনের উন্নতি সবাই পছন্দ করে না । তবে রাখে হরি মারে কে ? শেয়াল ডাইনে গেলেই বা কী, বাঁয়ে গেলেই বা কী ? রেজিনগরে জিতবই ।’’