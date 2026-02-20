বামপন্থার পুনর্জাগরণের চেষ্টায় বুদ্ধদেবের নামে সংস্কৃতি কেন্দ্র সিপিআইএম-এর

বামপন্থার পুনর্জাগরণের চেষ্টায় বুদ্ধদেবের নামে সংস্কৃতি কেন্দ্র সিপিআইএম-এর
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের জন্মবার্ষিকীতে বামপন্থার পুনর্জাগরণে একাধিক কর্মসূচি সিপিআইএম-এর ৷ প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ভিশনকে পুনর্জাগরিত করাই লক্ষ্য বামেদের ৷
Published : February 20, 2026 at 8:49 PM IST
কলকাতা, 20 ফেব্রুয়ারি: রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু নামে আগেই নিউটাউনে গবেষণা কেন্দ্র গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছিল সিপিআইএম নেতৃত্ব ৷ প্রাথমিক পর্যায়ে কাজ শেষ করে, তা উদ্বোধনও করা হয়েছে ৷ এবার বাম আমলের আরেক প্রয়াত প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নামে আলিমুদ্দিন স্ট্রিট সংলগ্ন এজেসি বোস রোডে সংস্কৃতি কেন্দ্র গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিপিআইএম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি ৷ প্রমোদ দাশগুপ্ত মেমোরিয়াল ট্রাস্ট এই সংস্কৃতিক কেন্দ্র তৈরি করবে ৷
বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার দু’দিনের সিপিআইএম পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ৷ আগামী 1 মার্চ রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের জন্মবার্ষিকী ৷ ওইদিনটিকে স্মরণে রেখে রাজ্যে বামপন্থার পুনর্জাগরণে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে ৷
তার আগে 1 মার্চ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নামে সংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তোলার সূচনা হবে বলে জানান সেলিম ৷ শুক্রবার আলিমুদ্দিন স্ট্রিটে সাংবাদিক সম্মেলনের মহম্মদ সেলিম বলেন, "মার্চের 1 তারিখ ছুটির দিনে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর জন্মবার্ষিকী ৷ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যর নামে সংস্কৃতিক কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে ৷ এক তারিখেই সূচনা হবে কলকাতার মধ্যেই ৷ বাংলার শিল্প ট্রমা কাটানো হবে ৷ আর্টিস্টিক ফরম্যাটে কাজ হবে ৷ বর্তমানে রাজ্যের অন্ধকার সময় ৷ রাজ্যের শিল্প ভবিষ্যতের ভ্রূণহত্যা করেছে তৃণমূল ও বিজেপি ৷ তাই এক তারিখে রাজ্যজুড়ে পশ্চিমবঙ্গকে বাঁচানোর জন্যে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যে ভিশন দেখিয়েছিলেন, তা পুনর্জাগরণ করব ৷"
শুধু তাই নয়, সিপিআইএম-র দু’দিনের রাজ্য কমিটির বৈঠকে একাধিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে ৷ সেলিম বলেন, "গত কয়েক দশক ধরে বামপন্থীদের বিকল্প শক্তি গড়ে তোলার অপপ্রয়াস চলেছিল ৷ তা সক্ষম হয়নি ৷ বাইনারি রাজনীতির বিরুদ্ধে বিকল্প রাজনীতি হবে ৷ সেই কারণে পরপর কর্মসূচি নেওয়া আছে ৷ আগামিকাল 'রেড বুক ডে' ৷ ভাষা দিবসে নিজের ভাষায় মার্কসবাদের চর্চা হবে সারা বিশ্বে ৷ আমরা বই ছাপিয়েছি, ম্যানিফেস্টো করছি ৷ বিধানসভা ভিত্তিক, এলাকা ভিত্তিক প্রচার হবে ৷ মতামত আসতে শুরু করেছে ৷ কয়েক হাজার 'পাড়া বৈঠক' হয়েছে ৷ আরও হবে ৷"
মহম্মদ সেলিম বলেন, "আমাদের দু’দিন রাজ্য কমিটির বৈঠক হয় ৷ নির্বাচনের প্রাক্কালে শেষ রাজ্য কমিটির বৈঠক ৷ রাজনৈতিক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে ৷ রাজনৈতিক লাইন গ্রহণ করা হয়েছে ৷ নির্বাচনী কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে ৷ পলিটব্যুরোর সম্মতিতে নেওয়া হয়েছে ৷ সিপিআইএম-এর জাতীয় সম্পাদক এমএ বেবি এসেছিলেন ৷"
সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক বলেন, "27 ফেব্রুয়ারি পলিটব্যুরো বৈঠক রয়েছে ৷ তার আগে টার্গেট নেওয়া হয়েছে-সিপিআইএম-কে মজবুত করার ৷ বামফ্রন্টকে মজবুত করা ৷ বামফ্রন্টের বাইরে যাঁরা আছেন, গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ সংগঠন করা হবে ৷ একবছর ধরে যা তৈরি করার চেষ্টা চলছিল ৷ কৃষক, ক্ষেত মজুর শ্রমিক সবাইকে একাট্টা করার চেষ্টা হয়েছে ৷ বৃহত্তর বামঐক্য গড়ে তোলার জন্যে বামফ্রন্টের বাইরে যারা আছে, যারা বিজেপি তৃণমূলের বিরুদ্ধে তাদের নিয়ে ঐক্য করা হবে ৷ ইতোমধ্যে, 90 শতাংশ আসন সমঝোতা কমপ্লিট হয়েছে ৷ বাকি 10 শতাংশ আসন বিভিন্ন ব্যক্তি, সমাজ সংগঠন থেকে ডাক্তার, আদিবাসী, মহিলা, মুসলমান বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তোলা হচ্ছে ৷ লক্ষ্য স্থির হয়েছে ৷ বাইনারি ভাঙার লক্ষ্যে যতটা এগিয়েছি, তাতে আমাদের সঙ্গে যাঁরা সামিল হয়েছিলেন, তাঁদের ঘেঁটে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে ৷"