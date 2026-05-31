সাংসদের ওপর হামলা: আহত কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখতে তড়িঘড়ি তাঁর বাসভবনে মমতা

রবিবার দুপুরে এই হামলার পর আহত কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে তাঁর বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। এই খবর পেয়েই তাঁর বাসভবনে পৌঁছন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

Mamata Banerjee rushes to Kalyan Banerjees residence
আহত কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখতে তড়িঘড়ি তাঁর বাসভবনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 31, 2026 at 3:39 PM IST

4 Min Read
কলকাতা, 31 মে: চব্বিশ ঘণ্টার ব্যবধানে দলের দুই শীর্ষস্থানীয় নেতার ওপর পরপর হামলার ঘটনায় রাজ্য রাজনীতিতে তুমুল শোরগোল। রবিবার দুপুরে হুগলির চণ্ডীতলায় পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী স্মারকলিপি জমা দিতে গিয়ে বিরোধীদের অতর্কিত হামলার মুখে পড়েন শ্রীরামপুরের সাংসদ তথা লোকসভায় তৃণমূলের চিফ হুইপ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই হামলার খবর প্রকাশ্যে আসতেই আর কালবিলম্ব করেননি তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবারই তড়িঘড়ি আহত প্রবীণ সাংসদকে দেখতে তাঁর বাসভবনে ছুটে যান তিনি। সেখানে গিয়ে তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেওয়ার পাশাপাশি এই নজিরবিহীন হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দায় সরব হয়েছেন তৃণমূল নেত্রী।

রবিবার দুপুরে এই হামলার খবর পাওয়ার পর থেকেই জোড়াফুল শিবিরের অন্দরে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। আহত কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে রক্তাক্ত অবস্থায় উদ্ধার করে তাঁর বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। এই খবর পেয়েই তাঁর বাসভবনে পৌঁছন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল কংগ্রেস সূত্রের খবর, সেখানে গিয়ে তিনি সাংসদের চিকিৎসার যাবতীয় খুঁটিনাটি খোঁজ নেন এবং এই কঠিন পরিস্থিতিতে তাঁর পাশে থাকার কড়া বার্তা দেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্স-এ পোস্টে তিনি এই ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর পোস্টে স্পষ্ট ভাষায় অভিযোগ করেছেন যে, রাজ্যে সুপরিকল্পিতভাবে গণতন্ত্রকে হত্যা করার চেষ্টা করছে বিজেপি। পরপর দু'দিন দলের দুই হেভিওয়েট নেতার ওপর আক্রমণকে তিনি নিছক সাধারণ আইনশৃঙ্খলা অবনতির ঘটনা হিসেবে দেখতে নারাজ, বরং একে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছক বলেই তোপ দেগেছেন তিনি।

ঠিক কী ঘটেছিল রবিবার দুপুরে?

দলীয় সূত্রে খবর, হুগলির চণ্ডীতলা থানায় একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ও সামাজিক ইস্যু নিয়ে ডেপুটেশন জমা দেওয়ার পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি ছিল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। অভিযোগ, তিনি এদিন চণ্ডীতলা থানার কাছাকাছি পৌঁছতেই আচমকা একদল লাঠিসোঁটাধারী বহিরাগত দুষ্কৃতী তাঁর পথ আটকায়। তৃণমূলের দাবি, বিজেপির মদতপুষ্ট ওই দুষ্কৃতীরা উসকানিমূলক স্লোগান দিতে দিতে প্রবীণ সাংসদের ওপর চড়াও হয়। মুহূর্তের মধ্যেই পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করে। অভিযোগ, সাংসদের গাড়ি লক্ষ্য করে চারপাশ থেকে তুমুল ইটবৃষ্টি শুরু হয়। এই আকস্মিক ও অতর্কিত আক্রমণে শরীরের বিভিন্ন অংশে গুরুতর চোট পান কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। ঘটনার ভয়াবহতা এতটাই ছিল যে, রক্তাক্ত অবস্থাতেই তাঁকে উদ্ধার করে নিরাপদ স্থানে নিয়ে আসতে হয়।

তৃণমূল শিবিরের তরফে আরও গুরুতর অভিযোগ তোলা হয়েছে যে, এই গোটা ঘটনাটি খোদ স্থানীয় পুলিশের উপস্থিতিতেই ঘটেছে। থানার মতো একটি হাই-সিকিউরিটি জোনের ঠিক বাইরে কীভাবে এত বহিরাগত দুষ্কৃতী লাঠিসোঁটা নিয়ে জমায়েত করার সুযোগ পেল, তা নিয়ে প্রশাসনের ভূমিকা ও পুলিশের চরম নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন উঠে গিয়েছে।

দলের অফিশিয়াল সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেল থেকে ক্ষোভ উগরে দিয়ে জানানো হয়েছে, 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার পর 26 দিন পেরিয়ে গেলেও রাজ্যে ভোট-পরবর্তী হিংসা এখনও অব্যাহত রয়েছে। বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে বলে দাবি করে তৃণমূল নেতৃত্ব স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছে, পুলিশ ও প্রশাসনের একাংশের প্রচ্ছন্ন মদতেই শাসক দলের বিরোধী দুষ্কৃতীরা এহেন তাণ্ডব চালানোর সাহস পাচ্ছে।

উল্লেখ্য, গতকাল অর্থাৎ শনিবারই দক্ষিণ 24 পরগনার সোনারপুরে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর হামলার ঘটনা ঘটেছিল। এক মৃত দলীয় কর্মীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে প্রবল বিক্ষোভ ও হামলার মুখে পড়েন লোকসভার ফ্লোর লিডার। সেই ঘটনায় তাঁর চশমা ভেঙে যায় এবং রক্তচাপের হেরফের সহ শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যার কারণে তাঁকে তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যেতে হয়েছিল। বর্তমানে তাঁকে ‘এক্স’ ক্যাটেগরির নিরাপত্তা দিয়ে বাড়িতেই কড়া মেডিক্যাল পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। শনিবার অভিষেকের ওপর সেই হামলার ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই, রবিবার হুগলিতে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর হামলার এই ঘটনা ঘটল।

মাত্র 24 ঘণ্টার ব্যবধানে দলের দুই শীর্ষনেতার ওপর এই ধারাবাহিক আক্রমণ প্রমাণ করছে যে, রাজ্যে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি জনপ্রতিনিধিদের সুরক্ষাও আজ বড়সড় প্রশ্নের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এবং কণ্ঠরোধ করতেই সুপরিকল্পিতভাবে এই ধরনের হামলার ছক কষা হচ্ছে বলে দাবি তৃণমূলের। এই বিষয়ে অবিলম্বে প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্তাদের হস্তক্ষেপ এবং দোষীদের দ্রুত চিহ্নিত করে গ্রেফতারের জোরালো দাবি জানানো হয়েছে দলের পক্ষ থেকে। জোড়া হামলার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতি বর্তমানে রীতিমতো সরগরম।

