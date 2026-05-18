জার্সি বদলে হামলা ! ডায়মন্ড হারবারে বিজেপির বিজয় উৎসবে তাণ্ডব, জখম 13

জার্সি বদলে হামলা ! ডায়মন্ড হারবারে বিজেপির বিজয় উৎসবে তাণ্ডব, জখম 13
অভিযোগ, সম্প্রতি কয়েকজন তৃ‘ণমূল ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছিলেন ৷ তারাই পরিকল্পিতভাবে হামলা চালিয়েছে ৷
Published : May 18, 2026 at 2:35 PM IST
ডায়মন্ড হারবার, 18 মে: বিজেপির 'বিজয় উৎসব' ঘিরে রবিবার রাতে রীতিমতো রণক্ষেত্রের চেহারা নিল ডায়মন্ড হারবারের বাসুলডাঙা ও মাথুর অঞ্চল ৷ পৃথক দুটি ঘটনায় বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উপর হামলার অভিযোগ ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়াল এলাকায় । ঘটনায় আহত হয়েছেন অন্তত 13 জন বিজেপি কর্মী-সমর্থক । তাঁদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কলকাতার হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে । ঘটনাকে কেন্দ্র করে শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক চাপানউতোর ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যজুড়ে দলের সাফল্য উদযাপন করতে রবিবার রাতে ডায়মন্ড হারবারের বিভিন্ন এলাকায় বিজেপির পক্ষ থেকে বিজয় উৎসব ও প্রীতিভোজের আয়োজন করা হয়েছিল । বাসুলডাঙা ও মাথুর, দুই এলাকাতেই বহু কর্মী-সমর্থক জমায়েত হয়েছিলেন । অভিযোগ, অনুষ্ঠান চলাকালীন আচমকাই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ।
বিজেপির একাংশের দাবি, সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিতে যোগ দেওয়া কয়েকজন কর্মী আচমকাই দলের পুরনো কর্মীদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়ে । মুহূর্তের মধ্যে সেই বচসা হাতাহাতি ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে পরিণত হয় । অভিযোগ, হামলাকারীদের হাতে ছিল লাঠি, বাঁশ এমনকি ধারালো অস্ত্রও । এলোপাথাড়ি মারধরে গুরুতর জখম হন একাধিক বিজেপি কর্মী । কয়েকজনকে রাস্তায় ফেলে বেধড়ক মারধরের অভিযোগও উঠেছে ।
ঘটনার জেরে এলাকায় চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয় । স্থানীয় বাসিন্দারাই আহতদের উদ্ধার করে প্রথমে স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যান । পরে কয়েকজনের অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁদের ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । হাসপাতাল সূত্রে খবর, আহত 13 জনের মধ্যে অধিকাংশকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হলেও দু'জনের শারীরিক অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাঁদের কলকাতায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে । আরও তিনজন এখনও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ।
সোমবার সকালে আহতদের দেখতে হাসপাতালে যান বিজেপির ডায়মন্ড হারবার কেন্দ্রের প্রার্থী দীপক কুমার হালদার । আহত কর্মীদের সঙ্গে কথা বলার পর তিনি ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন । তাঁর অভিযোগ, "তৃণমূল থেকে হঠাৎ বিজেপিতে আসা কিছু লোক সংগঠনের ভিতরে অশান্তি তৈরি করছে । তারাই প্রকৃত বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা চালিয়েছে । এই হামলা পরিকল্পিত । দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার করে কড়া শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে ।"
তিনি আরও দাবি করেন, দলের পুরনো কর্মীদের ভয় দেখিয়ে সংগঠনের ভিত দুর্বল করার চেষ্টা চলছে । আক্রান্ত কর্মীদের পাশে থাকার আশ্বাসও দেন বিজেপি নেতৃত্ব । আহত বিজেপি কর্মী সুবল মণ্ডল বলেন, "আমরা সবাই মিলে বিজয় উৎসব করছিলাম । হঠাৎ কয়েকজন এসে হামলা চালায় । ওরা আগে তৃণমূল করত, এখন বিজেপি করছে বলে দাবি করছে । আমাদের রাস্তায় ফেলে বাঁশ দিয়ে মারা হয়েছে । কিছু বুঝে ওঠার আগেই হামলা শুরু হয় ।"
তবে বিজেপির সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল কংগ্রেস । ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল বিধায়ক পান্নালাল হালদার বলেন, "এই ঘটনার সঙ্গে তৃণমূলের কোনও সম্পর্ক নেই । বিজেপির নিজেদের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে । রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তৃণমূলকে দোষারোপ করা হচ্ছে । পুলিশ নিরপেক্ষ তদন্ত করুক, সত্য সামনে আসবে ।" তিনি আরও বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেস হিংসার রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না । এলাকায় শান্তি বজায় রাখাই আমাদের লক্ষ্য ।"
পুলিশ সূত্রে খবর, ঘটনায় ইতিমধ্যেই একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশি চলছে । নতুন করে যাতে উত্তেজনা না ছড়ায়, তার জন্য এলাকায় বাড়ানো হয়েছে পুলিশি নজরদারি ৷