সন্দেশখালিতে বিজেপির মিছিলে হামলা ! জখম 3, শুরু পুলিশি ধরপাকড়
হামলার ঘটনায় পুলিশ ইতিমধ্যে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় রুট মার্চ শুরু করেছে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷
Published : May 17, 2026 at 9:00 PM IST
সন্দেশখালি, 17 মে: ভোটপর্ব মিটলেও সন্দেশখালির রাজনৈতিক উত্তাপ যে একটুও কমেনি, রবিবার ফের তার প্রমাণ মিলল । বিজেপির বিজয় মিছিলকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল সন্দেশখালির মণিপুর এলাকা । অভিযোগ, মিছিল শেষে বাড়ি ফেরার পথে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উপর ধারালো অস্ত্র ও লাঠি নিয়ে হামলা চালায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা । ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন অন্তত তিন বিজেপি কর্মী ।
উত্তপ্ত পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় নামানো হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী । হামলার ঘটনায় সন্ধ্যা পর্যন্ত পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে ৷ এছাড়াও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একাধিক ব্যক্তিকে আটক করেছে বলে খবর ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ইতিমধ্যেই এলাকায় রুট মার্চ শুরু করেছে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী । বসিরহাট পুলিশ জেলার সুপার অলকানন্দা ভাওয়াল বলেন, "ঘটনার পর 3 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । কারা এই হামলার সঙ্গে জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সন্দেশখালির কোড়াকাঠি অঞ্চলের মণিপুর এলাকায় বিজেপির পক্ষ থেকে একটি বিজয় মিছিল বের করা হয় । মিছিল শান্তিপূর্ণভাবেই শেষ হয়েছিল বলে দাবি স্থানীয়দের একাংশের । কিন্তু অভিযোগ, কর্মসূচি শেষ করে ফেরার সময় আচমকাই কয়েকজন দুষ্কৃতী বিজেপি কর্মীদের লক্ষ্য করে হামলা চালায় । লাঠি, রডের পাশাপাশি ধারালো অস্ত্র নিয়েও হামলা করা হয় বলে অভিযোগ ।
এই হামলায় রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন 251 নম্বর বুথের নির্মল মণ্ডল এবং 252 নম্বর বুথের মনতোষ মণ্ডল-সহ তিন বিজেপি কর্মী । আক্রান্তদের আর্তনাদ শুনে অন্যরা ছুটে এলে হামলাকারীরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় বলে জানা গিয়েছে । পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে সন্দেশখালির খুলনা গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । হাসপাতাল সূত্রে খবর, আহতদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁদের অন্যত্র স্থানান্তরের প্রস্তুতি চলছে ।
ঘটনার পর তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বিজেপি নেত্রী পিয়ালী দাস । তিনি বলেন, "দীর্ঘ 15 বছর ধরে আমরা অত্যাচার সহ্য করছি । জয়ের পর আমরা সম্প্রীতির রাজনীতি করছি । অথচ এখন এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যে আমাদের কর্মীদের হাত পর্যন্ত কেটে নেওয়া হচ্ছে ।" তাঁর দাবি , তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য অপর্ণা মণ্ডল ও তাঁর স্বামী গোবিন্দ মণ্ডলের নেতৃত্বেই এই হামলা চালানো হয়েছে । তৃণমূলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস চালানোর অভিযোগ তুলে বিজেপি নেত্রী বলেন, "আর কতদিন এভাবে আক্রান্ত হতে হবে ? আমরা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে ঘটনার বিচার চাই ৷" যদিও বিজেপির অভিযোগ প্রসঙ্গে তৃণমূলের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷