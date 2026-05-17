ETV Bharat / politics

সন্দেশখালিতে বিজেপির মিছিলে হামলা ! জখম 3, শুরু পুলিশি ধরপাকড়

হামলার ঘটনায় পুলিশ ইতিমধ্যে তিনজনকে গ্রেফতার করেছে ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে এলাকায় রুট মার্চ শুরু করেছে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী ৷

Sandeshkhali
আক্রান্ত বিজেপি কর্মীরা (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 17, 2026 at 9:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

সন্দেশখালি, 17 মে: ভোটপর্ব মিটলেও সন্দেশখালির রাজনৈতিক উত্তাপ যে একটুও কমেনি, রবিবার ফের তার প্রমাণ মিলল । বিজেপির বিজয় মিছিলকে কেন্দ্র করে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল সন্দেশখালির মণিপুর এলাকা । অভিযোগ, মিছিল শেষে বাড়ি ফেরার পথে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উপর ধারালো অস্ত্র ও লাঠি নিয়ে হামলা চালায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা । ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন অন্তত তিন বিজেপি কর্মী ।

উত্তপ্ত পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় নামানো হয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী ও কেন্দ্রীয় বাহিনী । হামলার ঘটনায় সন্ধ্যা পর্যন্ত পুলিশ তিনজনকে গ্রেফতার করেছে ৷ এছাড়াও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য একাধিক ব্যক্তিকে আটক করেছে বলে খবর ৷ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখতে ইতিমধ্যেই এলাকায় রুট মার্চ শুরু করেছে পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী । বসিরহাট পুলিশ জেলার সুপার অলকানন্দা ভাওয়াল বলেন, "ঘটনার পর 3 জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । কারা এই হামলার সঙ্গে জড়িত, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।"

বিজেপির বিজয় মিছিলে হামলার অভিযোগ (ইটিভি ভারত)

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সন্দেশখালির কোড়াকাঠি অঞ্চলের মণিপুর এলাকায় বিজেপির পক্ষ থেকে একটি বিজয় মিছিল বের করা হয় । মিছিল শান্তিপূর্ণভাবেই শেষ হয়েছিল বলে দাবি স্থানীয়দের একাংশের । কিন্তু অভিযোগ, কর্মসূচি শেষ করে ফেরার সময় আচমকাই কয়েকজন দুষ্কৃতী বিজেপি কর্মীদের লক্ষ্য করে হামলা চালায় । লাঠি, রডের পাশাপাশি ধারালো অস্ত্র নিয়েও হামলা করা হয় বলে অভিযোগ ।

এই হামলায় রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন 251 নম্বর বুথের নির্মল মণ্ডল এবং 252 নম্বর বুথের মনতোষ মণ্ডল-সহ তিন বিজেপি কর্মী । আক্রান্তদের আর্তনাদ শুনে অন্যরা ছুটে এলে হামলাকারীরা এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় বলে জানা গিয়েছে । পরে গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে সন্দেশখালির খুলনা গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয় । হাসপাতাল সূত্রে খবর, আহতদের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁদের অন্যত্র স্থানান্তরের প্রস্তুতি চলছে ।

ঘটনার পর তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বিজেপি নেত্রী পিয়ালী দাস । তিনি বলেন, "দীর্ঘ 15 বছর ধরে আমরা অত্যাচার সহ্য করছি । জয়ের পর আমরা সম্প্রীতির রাজনীতি করছি । অথচ এখন এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যে আমাদের কর্মীদের হাত পর্যন্ত কেটে নেওয়া হচ্ছে ।" তাঁর দাবি , তৃণমূলের প্রাক্তন পঞ্চায়েত সদস্য অপর্ণা মণ্ডল ও তাঁর স্বামী গোবিন্দ মণ্ডলের নেতৃত্বেই এই হামলা চালানো হয়েছে । তৃণমূলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাস চালানোর অভিযোগ তুলে বিজেপি নেত্রী বলেন, "আর কতদিন এভাবে আক্রান্ত হতে হবে ? আমরা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর কাছে ঘটনার বিচার চাই ৷" যদিও বিজেপির অভিযোগ প্রসঙ্গে তৃণমূলের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷

TAGGED:

BJPS VICTORY PROCESSION
সন্দেশখালি
POST POLL VIOLENCE
TMC VS BJP
ANDESHKHALI

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.