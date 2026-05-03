ভোটগণনার আগেই গুলি-সন্ত্রাস ! নোয়াপাড়ায় বিজেপি নেতার বাড়ি লক্ষ্য করে হামলা, ধৃত 2
কুন্দনের দাবি, ভোটের আগে তৃণমূল হেরে যাওয়ার আশঙ্কায় ভয়ের পরিবেশ তৈরি করছে । খুন করার উদ্দেশ্যেই এই হামলা হয়েছে । ভাগ্যিস বেঁচে গিয়েছি ।
Published : May 3, 2026 at 6:12 PM IST
নোয়াপাড়া, 3 মে: ভোটের ফল ঘোষণার আগেই উত্তপ্ত হয়ে উঠল ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চল । শনিবার গভীর রাতে নোয়াপাড়ায় বিজেপি নেতার বাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল এলাকায় । ঘটনায় ইতিমধ্যেই দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ । ধৃতদের নাম আকাশ চৌধুরী ওরফে গোলু এবং আমন চৌধুরী ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে খবর, বিজেপির ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক কুন্দন সিংয়ের বাড়ি লক্ষ্য করেই এই হামলা চালানো হয় । বাড়ির সামনে লাগানো সিসিটিভি ফুটেজে দেখা গিয়েছে, ঘটনার আগে থেকেই দু'জন যুবক সেখানে ওত পেতে ছিল । কিছুক্ষণ পর একটি মোটরবাইকে করে আরও দু'জন সেখানে পৌঁছয় । সেই সময় এক যুবককে তড়িঘড়ি বাড়ির ভিতরে ঢুকে পড়তে দেখা যায় । এরপরই বাইকে আসা দুষ্কৃতীদের মধ্যে একজন বাড়ির লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে । আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায় ।
গুলিবর্ষণের পর বেশ কিছুক্ষণ এলাকায় ঘোরাফেরা করে দুষ্কৃতীরা, তারপর মোটরবাইকে চেপে সেখান থেকে পালিয়ে যায় । রবিবার সকালে কুন্দন সিং নোয়াপাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন এবং পুলিশের হাতে সিসিটিভি ফুটেজ তুলে দেন ।
সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কুন্দনের দাবি, "ভোটের আগে তৃণমূল হেরে যাওয়ার আশঙ্কায় ভয়ের পরিবেশ তৈরি করছে । আমাকে খুন করার উদ্দেশ্যেই এই হামলা হয়েছে । ভাগ্যিস বেঁচে গিয়েছি ।" তিনি আরও অভিযোগ করেন, তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরাই এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত এবং আকাশ ও আমনের নাম উল্লেখ করে থানায় অভিযোগ জানানো হয় ।
অন্যদিকে, তৃণমূলের তরফে সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন স্থানীয় নেতা সোমনাথ শ্যাম । তাঁর দাবি, "ঘটনার সিসিটিভি ফুটেজ আমরা দেখিনি। এটি পুরনো ফুটেজও হতে পারে । পুলিশ তদন্ত করে সত্যিটা সামনে আনবে । তৃণমূল সমাজবিরোধীদের নিয়ে রাজনীতি করে না ।" পাশাপাশি পালটা অভিযোগ করে তিনি বলেন, বিজেপির কর্মীরাই অতীতে তৃণমূল সমর্থকদের উপর একাধিকবার হামলা চালিয়েছে ।
ঘটনার পর তদন্তে নেমে রবিবার দুপুরে অভিযুক্ত আকাশ ও আমনকে গ্রেফতার করে পুলিশ । ধৃতদের ব্যারাকপুর মহাকুমা আদালতে তোলা হয়েছে । ভোট গণনার আগের এই ঘটনায় রাজনৈতিক উত্তেজনা আরও বাড়ল ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে । প্রশাসনের কড়া নজরদারির মধ্যেই এখন গোটা এলাকার চোখ আগামীকালের ফলাফলের দিকে ।
আরও পড়ুন: