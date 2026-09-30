হাতে চেলাকাঠ-কলার ধরে কেষ্টকে শাসানি, অনুব্রত’র পার্টি অফিসে তাণ্ডব
Attack on Anubrata Mondal: হাতে লাঠি নিয়ে 3 জন বিজেপি কর্মী কার্যালয়ে ঢুকে রীতিমতো তাণ্ডব চালায় ৷ টেবিলের কাচ ভেঙে আহত হন অনুব্রত মণ্ডল ৷
হাতে চেলাকাঠ-কলার ধরে অনুব্রত মণ্ডলকে শাসানি ৷ (ইটিভি ভারত)
Published : September 30, 2026 at 6:53 PM IST
সিউড়ি, 30 সেপ্টেম্বর: দলীয় কার্যালয়ে ঢুকে অনুব্রত মণ্ডলের উপর হামলা ৷ কলার ধরে শাসানি দুষ্কৃতীদের ৷ ভাঙচুর কার্যালয়ের চেয়ার, টেবিল, এসি ৷ ভাঙচুর করা হয় অনুব্রত গাড়িও ৷ সিউড়িতে দলীয় কার্যালয়ে বসেছিলেন কেষ্ট ৷ হাতে লাঠি নিয়ে 3 জন বিজেপি কর্মী কার্যালয়ে ঢুকে রীতিমতো তাণ্ডব চালায় ৷ খবর পেয়ে সিউড়ি থানার পুলিশ গিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয় ৷ টেবিলের কাচ ভেঙে আহত হন অনুব্রত মণ্ডল ৷
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