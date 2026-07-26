দুর্নীতির অভিযোগে বারাসতের প্রাক্তন পুরপ্রধানের বাড়িতে হামলা, চলল ইটবৃষ্টি
কয়েকদিন আগেই বারাসত পুরসভার চেয়ারম্যান পদে ইস্তফা দেন সুনীল মুখোপাধ্যায় ৷ তাঁর অনুগামীর বাড়িতেও হামলার অভিযোগ ৷
Published : July 26, 2026 at 6:06 PM IST
বারাসত, 26 জুলাই: দুর্নীতির অভিযোগে হামলা ও ভাঙচুর চালানোর ঘটনা ঘটল বারাসত পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুনীল মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে ৷ বাড়ি লক্ষ্য করে দেদার ইট ছোড়ার অভিযোগ উঠেছে বিজেপি নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ৷ ভাঙচুর করা হয়েছে তাঁর অনুগামীর বাড়িতেও ৷ রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর 24 পরগনার জেলা সদর বারাসতে ৷ পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ৷
শতাব্দী প্রাচীন বারাসত পুরসভায় সুনীল মুখোপাধ্যায় তিনবারের চেয়ারম্যান ছিলেন ৷ 2022 সালের পুরভোটের পর তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ দড়ি টানাটানিতে অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সুনীল মুখোপাধ্যায় বাদ পড়ে যান ৷ তাঁর পরিবর্তে চেয়ারম্যান করা হয়েছিল অশনী মুখোপাধ্যায়কে ৷ কিন্তু, 2024 সালে অশনীকে সরিয়ে ফের তৃণমূল সুনীল মুখোপাধ্যায়কে পুরপ্রধানের দায়িত্ব দেয় ৷
কিন্তু, সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে পালাবদলের পর বারাসত পুরসভার কাউন্সিলররা অফিসে আসা একপ্রকার বন্ধ করে দিয়েছিলেন ৷ তবে, চেয়ারম্যান হিসাবে একাই সমস্ত দফতর সামলাচ্ছিলেন তিনি ৷ তবে, দিন কয়েক আগে তিনি পুরসভার চেয়ারম্যান পদে ইস্তফা দেন ৷ বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর প্রাক্তন চেয়ারম্যান অশনী মুখোপাধ্যায়-সহ কয়েকজন তৃণমূল নেতার বাড়িতে হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে ৷ ডিম ছোড়ার ঘটনাও ঘটেছে ৷ কিন্তু, বিজেপি কর্মীদের নিশানা থেকে সুনীল মুখোপাধ্যায় দূরে ছিলেন ৷
রবিবার সকালে সেই হিসেবেও ওলট-পালট হয়ে গেল ৷ একদল বিজেপি কর্মী বারাসতের চাঁপাডালি মোড় সংলগ্ন বিবেকানন্দনগর এলাকায় সুনীলের বাড়িতে চড়াও হন ৷ অভিযোগ, তাঁকে উদ্দেশ্য করে গালিগালাজ করা হয়েছে ৷ ভেঙে ফেলা হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা ৷ এলোপাথাড়ি ইট-পাটকেল ও ডিম ছোড়া হয়েছে ৷
এই ঘটনার সময় সুনীল মুখোপাধ্যায় বাড়ির বাইরে না-বেরোলেও, জানালা দিয়ে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন ৷ তখন দু'পক্ষের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয় ৷ তবে, সুনীল মুখোপাধ্যায়ের পরিবারের এক সদস্য বাইরে বেরিয়ে এসেছিলেন ৷ হামলাকারী বিজেপি কর্মীরা তাঁর মোবাইল ফোন ভেঙে দেয় বলে অভিযোগ ৷ হামলাকারীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন পুরসভার পুরপ্রধান পদে থাকাকালীন সুনীল মুখোপাধ্যায় বিভিন্ন দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত রয়েছেন ৷ অভিযোগ, অনুগামী সুজিত সাহার মাধ্যমে তিনি বেনামে বহু টেন্ডার করিয়েছেন ৷ সরকারি টাকা আত্মসাৎ করেছেন ৷
এদিন সুনীল মুখোপাধ্যায়ের অনুগামী সুজিত সাহার বাড়িতেও ভাঙচুর চালানোর অভিযোগ উঠেছে ৷ বারাসত থানার পুলিশ দুই জায়গায় পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে ৷ হামলাকারীদের সেখান থেকে পুলিশ সরিয়ে দেয় ৷ সুনীল মুখোপাধ্যায় বলেন, "পুরসভার কোনও আর্থিক অনিয়মের সঙ্গে আমি জড়িত নই ৷ পুরসভা চালাতে গিয়ে আমি কখনও কোনও পক্ষপাতমূলক আচরণও করিনি ৷ ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে কিছু লোক আমার বাড়িতে চড়াও হয়েছেন, ভাঙচুর করেছেন ৷ পুলিশকে সব ঘটনা জানিয়েছি ৷"
এ নিয়ে বারাসতের বিজেপি বিধায়ক শংকর চট্টোপাধ্যায় প্রাক্তন পুরপ্রধানের বাড়িতে হামলার ঘটনার নিন্দা করেছেন ৷ তিনি বলেন, "সুনীলবাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে অবশ্যই পুলিশ তা দেখবে ৷ কিন্তু, তাঁর বাড়িতে হামলা চালানোর ঘটনা আমরা কোনওভাবেই সমর্থন করি না ৷ গত 4 মে’র পর যারা বিজেপিতে ঢুকেছেন, তাঁরাই এই হামলার সঙ্গে জড়িত ৷ প্রকৃত বিজেপির কোনও কার্যকর্তা ঘটনার সঙ্গে জড়িত নয় ৷"