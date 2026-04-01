নিজের রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করলেন অতীন ঘোষ, তুলে ধরলেন 5 বছরের কাজের ফিরিস্তি

বিগত পাঁচ বছরে কাশীপুর-বেলগাছিয়া এলাকায় কাজের ফিরিস্তি তুলে ধরে নিজের রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ করলেন তৃণমূল প্রার্থী তথা বিদায়ী বিধায়ক অতীন ঘোষ।

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 1, 2026 at 9:51 PM IST

কলকাতা, 1 এপ্রিল: ভোট প্রচারে বিদায়ী বিধায়কদের একটা প্রশ্নের মুখে পড়তেই হয়, পাঁচ বছর বিধানসভা এলাকায় কী কাজ করেছেন? প্রশ্নের আগেই উত্তরের ডালি নিয়ে হাজির হলেন কাশীপুর-বেলগাছিয়া তৃণমূল প্রার্থী তথা বিদায়ী বিধায়ক অতীন ঘোষ। সাংবাদিক সম্মেলনে করেই এক্কেবারে তাঁর বিধানসভা এলাকার প্রতিটি ওয়ার্ডের কর্মকাণ্ড-র ফিরিস্তি তুলে ধরলেন নিজেই। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে অতীন ঘোষ ছাড়াও হাজির ছিলেন, এই বিধানসভা এলাকার প্রতিটি ওয়ার্ডের কাউন্সিলর, ছিলেন দলীয় নেতৃত্ব।

বিধানসভার প্রতিটি ওয়ার্ডে কি কাজ হয়ছে, কত টাকা খরচ হয়ছে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে চাপিয়ে এক একটি ওয়ার্ডের জন্য পৃথক পৃথক বই তৈরি হয়ছে। আর যাঁরা গোটা বিধানসভায় সার্বিক কাজ কী হয়ছে সেটা জানতে ইচ্ছুক, তাদের জন্য আছে চারপাতার লিফলেট।

এদিন অতীন ঘোষ বলেন, "সিঁথি পাইকপাড়া অঞ্চলের একটা নিকাশি বড় সমস্যা ছিল, সেই সমস্যা সমাধানে উদ্যোগ নিয়েছিলাম রাজ্য সরকারের তরফে সহায়তা মেলে 28 কোটি টাকা ব্যয় নিকাশি পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়। বীরপাড়ায় তৈরি হয় একটি নিকাশি পাম্পিং স্টেশন। বাম আমলে কেই আইপির একটি কাজ হলেও সেই কাজ অসম্পূর্ণ থাকে ৷ ফলে অর্থ খরচ হলেও মানুষ তার উপকার পাইনি। এই বড় নিকাশি কাজের সঙ্গে আশপাশের সংযুক্ত এলাকার নিকাশি নালার সংস্কারের কাজে 10 কোটি টাকার বেশি খরচ করা হয়েছে। বিধানসভা এলাকার বস্তিতে কাজ করার জন্য আরও সাড়ে 10 কোটি টাকা অনুমোদন মিলেছে। তবে ভোট ঘোষণা হওয়ায় সেই কাজ শুরু হয়নি। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্যোগে টালা ব্রিজকে ভেঙে আবার নতুন করে গড়তে সক্ষম হয়েছি। বেলগাছিয়া এলাকায় তৈরি হচ্ছে কলকাতার সর্ববৃহৎ কমিউনিটি হল। সংসদ তহবিল বিধায়ক তহবিল ও রাজ্য সরকারের সাহায্যে এই কাজ হবে।"

কাশীপুর-বেলগাছিয়ার তৃণমূল প্রার্থী বলেন, "টালা ব্রিজ তৈরি হওয়ার পর যাতে মানুষের বিপদ না ঘটে তাই পশ্চিম প্রান্তে একটি ব্রিজের উপরে বা স্টপেজ বন্ধ করা হয়েছিল। তবে সেই দিককার মানুষজন প্রচন্ড সমস্যার মধ্যে ছিলেন। আমি উদ্যোগ নিয়ে একটি নতুন বাস রুট চালু করি। এস সিক্সটি নাইন বাসটি ঘোষপাড়া থেকে সরাসরি সাঁতরাগাছি পর্যন্ত যাচ্ছে। নর্থ সুপারম্যান হাসপাতালের খোল নলছে বদলে আরজি করে অ্যানেক্স হাসপাতাল হিসেবে অনুমোদন করানো হয়েছে।"

এলাকার বিদায়ী বিধায়ক আরও বলেন, "সংসদ তহবি, সিএসআর, পাশাপাশি বিধায়ক তো তছবিলের টাকা আধুনিকীকরণ করা হয়েছে। আমার পাড়ায় আমার সমাধানে বুধ ভিত্তিক পাড়ার সমস্যা সমাধান করা হয়েছে তিন মাসের মধ্যে। পানীয় জল নিকাশি আলো উদ্যান রাস্তাঘাট-সহ নানা অসুবিধা সমাধানে এই প্রকল্পে 30 থেকে 35 কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। এই বইতে বিগত পাঁচ বছরে আমরা মানুষের জন্য কী কী কাজ করেছি, কোথায় করেছি কত টাকার কাজ হয়েছে, তার সবটাই পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ছাপা হয়েছে। যেমন পাঁচ বছরে কি কি কাজ করা হয়েছে তার তালিকায় এখানে তুলে ধরা হয়েছে পাশাপাশি আগামী দিনে আমরা কি কি কাজ করব তারও একটি প্রতিশ্রুতির তালিকা এই বইয়ের মধ্যে আমরা প্রকাশ করেছি।"

  1. নিরাপত্তা বাড়ল সিইও দফতরের, বসল সিসিটিভি ক্যামেরা, জারি 163 ধারা
  2. 'স্বাধীনতায় গুজরাতিদের কী অবদান !' মহুয়ার মন্তব্যে ক্ষমা চাইল তৃণমূল, জাতিভেদের অভিযোগ শুভেন্দুর

