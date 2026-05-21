'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাণ্ডকারখানা আদালতও দেখেছে !' কী বললেন স্পিকার

'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাণ্ডকারখানা আদালতও দেখেছে !' কী বললেন স্পিকার
বিধানসভা ভোটের সময় অভিষেকের বিরুদ্ধে উস্কানিমূলক মন্তব্যের অভিযোগ উঠেছিল ৷ ওই মামলায় এদিন হাইকোর্টের প্রশ্ন, যদি তৃণমূল আবার ক্ষমতায় ফিরত, তাহলে কী পরিস্থিতি তৈরি হতো?
Published : May 21, 2026 at 7:07 PM IST
জলপাইগুড়ি, 21 মে: অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদেশযাত্রা নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের শর্ত আরোপ প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন বিধানসভার স্পিকার রথীন্দ্র বসু । বুধবার জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপি কার্যালয়ে তাঁকে সংবর্ধনা জানান বিজেপির বিধায়ক, সাংসদ ও জেলা নেতৃত্ব । সেখানেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে স্পিকার বলেন, "অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাণ্ডকারখানা সবাই দেখেছে । আদালতও দেখেছে বলেই এই ব্যবস্থা নিয়েছে ।"
প্রসঙ্গত, তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের বিরুদ্ধে বিধানসভা নির্বাচনের সময় উস্কানিমূলক মন্তব্য করার অভিযোগ ওঠে ৷ ভোট-পর্ব মিটে যাওয়ার পর বিধাননগর সাইবার থানায় অভিষেকের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয় ৷ সেই অভিযোগের প্রেক্ষিতে রক্ষাকবচ চেয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন লোকসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের দলনেতা ৷
ওই মামলায় এদিন রক্ষাকবচ দিলেও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কড়া ভাষায় ভর্ৎসনা করেছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷ একটি রাজনৈতিক দলের শীর্ষনেতা হিসেবে তিনি কীভাবে হুমকি দিয়েছিলেন, সেই প্রশ্নও তুলেছে আদালত ৷ হাইকোর্টের আরও প্রশ্ন, যদি রাজ্যে আবার তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় ফিরত, তাহলে কী পরিস্থিতি তৈরি হতো ? এই প্রসঙ্গেই এদিন স্পিকারের মন্তব্য যথেষ্ঠ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ৷
রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদল নিয়েও এদিন সরব হন তিনি । স্পিকারের দাবি, "মানুষ বীতশ্রদ্ধ হয়ে সরকার পরিবর্তন করেছে । আমাদের মুখ্যমন্ত্রী প্রথম দিন থেকেই একের পর এক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন । ইতিমধ্যেই 31টি বড় সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়েছে ।"
উত্তরবঙ্গ প্রসঙ্গ তুলে স্পিকার বলেন, দীর্ঘদিন ধরে উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত ছিল । এখানকার মানুষের একটা আক্ষেপ ছিল । মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী উত্তরকন্যায় এসে ক্যাবিনেট বৈঠক করেছেন । সমস্ত দফতরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক হয়েছে । আগে এই দৃশ্য দেখা যেত না ।
দলের সাংগঠনিক দিক নিয়েও বার্তা দেন তিনি । বলেন, "আমরা যা সংকল্প করেছি, সবই করব । একটু সময় দিতে হবে । পুরনো কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ করা হবে । বিধায়কদের জন্মদিন থেকে শুরু করে কার্যকর্তাদের শুভেচ্ছা পাঠানো, সব দিকেই নজর দেওয়া হবে ।"
ফলতা উপনির্বাচন প্রসঙ্গেও মন্তব্য করেন বিধানসভার স্পিকার । তাঁর দাবি, "আজ ফলতায় শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হয়েছে । এটাই হওয়া উচিত । গোটা রাজ্যেই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোট হয়েছে, কোথাও কেউ মারা যায়নি ।"
জাহাঙ্গির খানকে নিয়েও কটাক্ষ শোনা যায় তাঁর গলায় । স্পিকারের কথায়, "জাহাঙ্গির এখন ইতিহাস । তাঁকে নিয়ে আলোচনা করে লাভ নেই । উত্থান যেমন আছে, পতনও হবেই ।" বিরোধীদের ধর্না কর্মসূচি নিয়েও খোঁচা দিতে ছাড়েননি তিনি । বলেন, ধর্নায় বসা সবার অধিকার । যাঁদের কোনও কাজ নেই, তাঁরাই ধর্নায় বসছেন ।"