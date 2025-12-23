ETV Bharat / politics

নতুন দল নিয়ে অবস্থান জানতে বিধানসভায় ‘নির্দল’ হুমায়ুনকে তলব করতে পারেন অধ্যক্ষ

সোমবার জনতা উন্নয়ন পার্টি তৈরি করেছেন হুমায়ুন কবীর৷ মঙ্গলবার বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, এই নিয়ে হুমায়ুনকে তলব করা হতে পারে৷

বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় (বাঁদিকে) ও হুমায়ুন কবীর (ডানদিকে) (নিজস্ব ছবি)
কলকাতা, 23 ডিসেম্বর: ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করার পর থেকেই রাজ্য রাজনীতিতে শুরু হয়েছে জোর চর্চা। সোমবার মুর্শিদাবাদে নিজের নতুন দলের নাম ঘোষণা করেছেন তিনি। এই প্রেক্ষাপটে মঙ্গলবার বিধানসভায় তাঁর অবস্থান ঠিক কী হবে, তা নিয়ে মুখ খুললেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

এদিন অধ্যক্ষ জানান, বিধানসভার নথিতে হুমায়ুন কবীর বর্তমানে নির্দল বিধায়ক হিসেবেই গণ্য। তবে তিনি যে নতুন দল গঠন করেছেন, সেই দলের সাংগঠনিক কাঠামোয় তাঁর ভূমিকা ঠিক কী, তা স্পষ্ট করতে প্রয়োজনে বিধায়ককে নিজের চেম্বারে তলব করতে পারেন বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

মঙ্গলবার বিধানসভায় নিজের কক্ষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে সাংবাদিকরা হুমায়ুন কবীরের নতুন দল গঠন এবং বিধানসভায় ভরতপুরের বিধায়কের সদস্যপদ নিয়ে প্রশ্ন করলে অধ্যক্ষ আইনি ও সাংবিধানিক দিকটি ব্যাখ্যা করেন।

বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, “হুমায়ুন কবীর তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীকে নির্বাচনে জিতে বিধায়ক হয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে দল তাঁকে সাসপেন্ড করে। যার অর্থ দাঁড়ায়, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় এই মুহূর্তে তাঁর স্ট্যাটাস একজন নির্দল বিধায়ক হিসেবে।” স্পিকারের এই মন্তব্যে পরিষ্কার, তৃণমূল থেকে সাসপেন্ড হওয়ার পর খাতায়-কলমে হুমায়ুন আর শাসক দলের বিধায়ক হিসেবে গণ্য নন৷ বরং তাঁর (হুমায়ুন) অবস্থান এখন স্বতন্ত্র।

তবে বিষয়টি এখানেই শেষ হচ্ছে না। সোমবারই নতুন দলের ঘোষণা করেছেন হুমায়ুন। এই প্রসঙ্গে স্পিকার আরও বলেন, “এখন শুনছি উনি নতুন দল গঠন করেছেন। সেই দলে ওঁর ভূমিকা কী, সেটা জানা দরকার। বিষয়টি স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন। তাই দরকার মনে করলে এই বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য আমি তাঁকে ডেকে পাঠাতে পারি।”

স্পিকারের বক্তব্যে ইঙ্গিত মিলেছে যে নতুন দল গঠনের পর বিধায়ক হিসেবে হুমায়ুনের আইনি অবস্থানে কোনও পরিবর্তন আসবে কি না, তা খতিয়ে দেখতেই এই তলব করা হতে পারে। যদিও বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এটাও স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে বিষয়টি সম্পূর্ণই বিধানসভার কার্যবিবরণী ও শৃঙ্খলার সঙ্গে যুক্ত। যতক্ষণ না-হুমায়ুন কবীর নিজে থেকে বিধানসভাকে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানাচ্ছেন বা তাঁর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোনও অভিযোগ জমা পড়ছে, ততক্ষণ তিনি নির্দল হিসেবেই থাকবেন।

সোমবার মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় এক জনসভা থেকে নিজের নতুন দলের নাম ঘোষণা করেন ভরতপুরের বিধায়ক। তাঁর নতুন দলের নাম ‘জনতা উন্নয়ন পার্টি’। কেবল দলের নাম ঘোষণাই নয়, হলুদ-সবুজ-সাদা রঙের দলীয় পতাকাও উন্মোচন করেন তিনি। সেই সভা থেকেই আগামী 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে বড়সড় হুঙ্কার দিয়েছেন হুমায়ুন। তিনি ঘোষণা করেছেন যে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর দল রাজ্যের 209টি আসনে প্রার্থী দেবে। নিজের রাজনৈতিক শক্তির ওপর ভরসা রেখে তিনি দাবি করেছেন, আগামিদিনে রাজ্যে সরকার গঠনে তাঁর দলই ‘কিংমেকার’-এর ভূমিকা পালন করবে।

মুর্শিদাবাদের রাজনীতিতে হুমায়ুন কবীর বরাবরই বর্ণময় চরিত্র। কখনও কংগ্রেস, কখনও তৃণমূল - নানা সময়ে দলবদলের ইতিহাসের জন্য তিনি পরিচিত। শেষবার তৃণমূলের টিকিটে জিতলেও, দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কের টানাপোড়েন গত কয়েকমাস ধরেই প্রকাশ্যে আসছিল। দলবিরোধী মন্তব্যের জেরে তাঁকে শোকজ এবং পরবর্তীতে সাসপেন্ডও করা হয় তৃণমূলের তরফে। এবার তিনি সরাসরি আলাদা দল গঠন করে তৃণমূলের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

বিধানসভা সূত্রে খবর, নতুন দল গঠনের বিষয়ে এখনও পর্যন্ত বিধানসভা সচিবালয়ে কোনও আনুষ্ঠানিক চিঠি দেননি হুমায়ুন কবীর। স্পিকার এদিন জানান, সংবাদমাধ্যমের খবরের ভিত্তিতে তিনি বিষয়টি জেনেছেন। দলত্যাগ বিরোধী আইন অনুযায়ী, কোনও বিধায়ক নির্বাচিত হওয়ার পর দল পরিবর্তন করলে বা নতুন দলে যোগ দিলে তাঁর সদস্যপদ খারিজ হতে পারে, যদি সেই মর্মে স্পিকারের কাছে উপযুক্ত প্রমাণ-সহ অভিযোগ জমা পড়ে।

বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন জানিয়েছেন, নির্দিষ্ট অভিযোগ এলে এবং তা দলত্যাগ বিরোধী আইনের আওতায় পড়লে অবশ্যই নিয়ম মেনে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে বর্তমানে তিনি ‘সাসপেন্ডেড’ বিধায়ক হওয়ায় তাঁর অবস্থান কিছুটা ভিন্ন। এখন দেখার, স্পিকার কবে তাঁকে তলব করেন এবং সেই সাক্ষাতের পর হুমায়ুন কবীরের বিধায়ক পদ নিয়ে জল কোন দিকে গড়ায়।

