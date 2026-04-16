উত্তরবঙ্গে খোলা সীমান্তে 'বাংলাদেশি'দের তাণ্ডব ! ভোটের প্রাক্কালে কাঁটাতারের বেড়ার আকুতি স্থানীয়দের

উত্তরবঙ্গে খোলা সীমান্তে 'বাংলাদেশি'দের তাণ্ডব ! ভোটের প্রাক্কালে কাঁটাতারের বেড়ার আকুতি স্থানীয়দের
দোষারোপ পালটা দোষারোপ বন্ধ করে এবার সমস্যার আশু সমাধান করা হোক, এটাই চাইছেন ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের মানুষজন ৷ অভিজিৎ বোসের প্রতিবেদন ৷
Published : April 16, 2026 at 7:49 PM IST
জলপাইগুড়ি, 16 এপ্রিল: ভারত-বাংলাদেশের খোলা সীমান্তে রোজ বিনিদ্র রজনী কাটে স্থানীয়দের ৷ কখনও ওপার বাংলার দুষ্কৃতীরা এসে তাণ্ডব চালায় । রাতের অন্ধকারে নিরাপত্তাহীনতায় বুক কাঁপে ভারতীয় মহিলাদের । আবার গরু চুরি আটকাতে অনেককে গোয়ালঘরে শুয়ে রাত কাটাতে হয় । ভোটের প্রাক্কালে সীমান্তের এই মানুষগুলোর একটাই আর্জি, রাজ্যে সরকারে যেই আসুক, তারা যেন শীঘ্রই সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়ার ব্যবস্থা করে ।
ভোট প্রচারে এসে বারবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ অনুপ্রবেশ বন্ধের কথা বলছেন । রাজ্য সরকারের অসহযোগিতায় সীমান্তে বেড়া দেওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ করছেন তিনি । আবার শাসকদলের দাবি, সীমান্তে বিএসএফের মদত ছাড়া বাংলাদেশের দুষ্কৃতীরা তাণ্ডব চালানোর সাহস পেতে পারে না ।
নর্থবেঙ্গল ফ্রন্টিয়ারে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর এই পাঁচ জেলার নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে বিএসএফ । ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফ-এর নর্থবেঙ্গল ফ্রন্টিয়ারের 936.4 কিলোমিটার সীমান্ত রয়েছে । জমির সীমানা রয়েছে 879.074 কিলোমিটার । সীমান্ত নদীনালায় ঘেরা প্রায় 53 কিলোমিটার । এর প্রায় 100 কিলোমিটারেরও বেশি জায়গায় নেই কাঁটাতারের বেড়া ৷ কয়েকটি জায়গায় বেড়া দিতে না-পারার কারণ নদীনালা ৷ আবার কোথাও কোথাও জমি জটের কারণে সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ ।
জলপাইগুড়ি জেলার সাউথ বেরুবাড়ি গ্রামপঞ্চায়েতের মরিঙ্গাডাঙার বাসিন্দা শচীন শীল বলেন, "আমরা চাই খোলা সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া হোক । আমাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হোক । সরকারে যেই আসুক তারা যেন আমাদের কাঁটাতারের বেড়া করে দেয় । বাংলাদেশের দুষ্কৃতীরা গরুপাচার করে । গরু এদিক দিয়ে নিয়ে যায় । সব ফসল তাতে নষ্ট হয় ৷"
সীমান্তের আর এক বাসিন্দা তুলসী শর্মা বলেন, "এখানে বাংলাদেশের লোকজন আসে ৷ কিছু সময়ে বিএসএফ ধরে, আবার অনেকসময় ধরতেও পারে না । আমরা চাই নিরাপত্তা । আমরা রাতে ভয়ে ভয়ে থাকি । কখন কী দুর্ঘটনা ঘটে ! আমরা চাইছি কাঁটাতারের বেড়া । ভারত-বাংলাদেশের সীমান্ত একদম খোলা জায়গা । আমরা চাই নিরাপত্তা ।"
অপর বাসিন্দা সুনির্মল রায় অভিযোগ করে বলেন, "গরু চুরি হওয়ার ভয়ে রাতের বেলায় এখনও আমাদের গোয়াল ঘরে শুতে হয় । রাতের বেলায় আমাদের টমেটো খেতের ওপর দিয়ে গরু নিয়ে চলে যায় দুষ্কৃতীরা । বাংলাদেশ থেকে এসে আমাদের জমির ওপর দিয়ে নিয়ে চলে যায় । সেই কারণেই বাঁশের বেড়া দেওয়া আছে । আমরা চাই কাঁটাতারের বেড়া হোক । যাতে আমরা আমাদের ফসল রক্ষা করতে পারি ।"
জলপাইগুড়ি জেলার সীমান্তের বাসিন্দা বাবলু রায়ের কথায়, "গরু আটকানোর জন্য বিএসএফ কয়েকটা জায়গায় বেড়া দিয়েছে । এই বেড়াটা যদি আমাদের জিরো পয়েন্টে দিত তাহলে আমাদের সুবিধা হতো । তবে বিএসএফের থেকে যে বেড়া দেওয়া হয়েছে, তাতে গত কয়েকদিনে গরু পাচার অনেকটা কমেছে । তাই লোকে মাঝে মধ্যেই যাতায়াত করে । আমরা চাই বাংলাদেশের মানুষের অত্যাচার কমুক । সরকারের কাছে আমাদের একটাই আর্জি, যাতে আমাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত হয় ।"
উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী তথা দিনহাটা বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী উদয়ন গুহ এবিষয়ে বলেন, "খোলা সীমান্ত যা রয়েছে তা নদীবেষ্টিত । আর যেখানে কাঁটাতারের বেড়া আছে, সেখানে গরু পাচার হয় কী করে ! গরু তো আর প্যাকেট নয় যে, ছুঁড়ে ফেলে দিলাম ৷ গরু যায় । একটা দুটো গরু নয় । অনেক যায় ৷ বিএসএফের মদত ছাড়া এসব হতে পারে না ।"
প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী তথা কোচবিহার জেলার মাথাভাঙা বিধানসভার প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক আবার দাবি করেন, "বাংলাদেশের দিক থেকে প্রায়শই খোলা সীমান্তে দুষ্কৃতী আক্রমণ হচ্ছে । কেন্দ্রীয় সরকার বারবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও মুখ্যসচিবকে চিঠি দিয়েছে । আমি মন্ত্রকে থাকাকালীন চিঠি দিয়েছি । গৃহমন্ত্রী 17টি চিঠি দিয়েছেন । কিন্তু কোনও লাভ হয়নি । জমি রাজ্যের বিষয় । কেন্দ্র সরাসরি জমি অধিগ্রহণ করতে পারে না । তা সংবিধান বিরোধী । সীমান্ত দিয়ে রাজ্য বিশেষ বিশেষ কোনও ব্যক্তিদের আহ্বান করার জন্য জমি অধিগ্রহণ করছে না । আমি সরেজমিনে পরিদর্শন করেছি । জমির মালিকদের সঙ্গে কথা বলেছি । তাঁরা চাইছেন, জমি দিয়ে দিতে চেয়েছেন ৷ তাঁরা সীমান্তে চাষাবাদও করতে পারেন না ।"