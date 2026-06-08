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তৃণমূলের অন্দরে বিদ্রোহের দাবানল ! সুখেন্দুর পদত্যাগকে সমর্থন, 'ইচ্ছার ঐক্য'-এর ডাক ঋতব্রতর

জাতীয় স্তরেও খুব দ্রুত তৃণমূলের পতন নিশ্চিত বলে জানালেন বিরোধী দলনেতা ৷ প্রবীণ নেতাদের বঞ্চনার ফল, কটাক্ষ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷

Sukhendu Sekhar Roy Resignation
ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 8, 2026 at 5:00 PM IST

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কলকাতা, 8 জুন: পনেরো বছরের নিরবচ্ছিন্ন শাসনের অবসানে প্রধান বিরোধী দলের আসনে বসতে বাধ্য হওয়া তৃণমূলের অন্দরে এবার আক্ষরিক অর্থেই বিদ্রোহের দাবানল জ্বলতে শুরু করেছে ৷ বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয়ের পর, তৃণমূলের এই চরম ডামাডোলের মাঝেই বর্ষীয়ান রাজনীতিক সুখেন্দুশেখর রায়ের রাজ্যসভার সাংসদ পদে আকস্মিক পদত্যাগ এবং দলীয় পদ ছাড়ার ঘোষণায় সেই ফাটল আরও চওড়া হয়েছে ৷ এবার সেই ইস্তফাকে সমর্থন জানিয়ে শীর্ষ নেতৃত্বকে ফের নিশানা করলেন তৃণমূলের বিদ্রোহী বিধায়কদের নেতা তথা বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

তৃণমূলের অন্দরে প্রবীণদের চরম অবহেলা এবং একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে সরব হয়ে ঋতব্রত বলেন, "সুখেন্দুশেখরের এই সিদ্ধান্ত আসলে এক বৃহত্তর 'ইচ্ছার ঐক্য'-এর প্রতিফলন ৷ ক্ষমতা হারানোর পরেও তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের সম্বিত ফেরেনি ৷ দিল্লিতে ইতিমধ্যেই বিক্ষুব্ধ সাংসদদের জোটবদ্ধ হওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে ৷"

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এ দিন তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বকে কার্যত তুলোধোনা করেন বিরোধী দলনেতা ৷ তৃণমূলের বর্তমান সাংগঠনিক অবস্থাকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, "যে সংগঠনের কথা এত ঢাকঢোল পিটিয়ে বলা হয়, বাস্তবে তার মধ্যে কেবল 'সং' বা ভাঁড়ামোই অবশিষ্ট রয়েছে ৷ কোনও গঠন বা পরিকাঠামো নেই ৷"

রাজ্যসভায় তৃণমূলের দলনেতাকে ডেরেক ও’ব্রায়েনকে 'কুইজ মাস্টার' আখ্যা দিয়ে শ্লেষের সুরে জানান, ডায়মন্ডহারবার ফুটবল ক্লাব চালানো বা কুইজ শোয়ের মতো বিনোদনমূলক কাজ এক জিনিস ৷ কিন্তু, সংসদের মতো পবিত্র এবং গুরুগম্ভীর জায়গাকে ভাঁড়ামোর মঞ্চে পরিণত করা কোনওভাবেই মেনে নেওয়া যায় না ৷ তাঁর অভিযোগ, দলের এই নির্দিষ্ট নেতার অঙ্গুলিহেলনেই সংসদে কে, কোথায় বসবেন, তা অগণতান্ত্রিকভাবে নির্ধারিত হতো ৷ রাজ্যে ক্ষমতা হাতছাড়া হওয়ার পরেও তৃণমূল নেতৃত্বের এই দম্ভ বিন্দুমাত্র কমেনি বলেই অভিযোগ তাঁর ৷

দলে প্রবীণ ও অভিজ্ঞ নেতাদের কীভাবে সুপরিকল্পিতভাবে অপমান করা হয়েছে, তার এক চাঞ্চল্যকর চিত্র এ দিন তুলে ধরেন ঋতব্রত ৷ তিনি বলেন, "সুখেন্দুশেখর রায়ের মতো একজন বিদগ্ধ এবং অভিজ্ঞ পার্লামেন্টারিয়ানকে দিনের পর দিন রাজ্যসভার একেবারে পিছনের সারিতে বসতে বাধ্য করা হয়েছিল ৷ অথচ কোনও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নেই, এমন আনকোরা ব্যক্তি বা আরটিআই কর্মীদের সামনের সারিতে জায়গা দেওয়া হতো ৷"

নিজের অভিজ্ঞতাও যে এর চেয়ে আলাদা ছিল না, তা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি জানান, গত পনেরো মাস ধরে তাঁকেও এই একই বঞ্চনার শিকার হতে হয়েছিল ৷ বিতর্কে সর্বাধিক অংশগ্রহণ করা সত্ত্বেও, তাঁকে পিছনের আসনেই বসানো হতো ৷ এই চরম অপমান এবং একনায়কতন্ত্রের প্রতিবাদেই সুখেন্দুশেখর রায়ের মতো নেতারা আজ এই চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হচ্ছেন বলে মনে করেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

তৃণমূলের ভবিষ্যৎ এবং আগামী দিনের রাজনৈতিক সমীকরণ নিয়ে অত্যন্ত ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছেন ঋতব্রত ৷ নির্দিষ্ট কোনও সময়সীমা বেঁধে দিতে অস্বীকার করে তিনি জানান, যে কোনও মুহূর্তে মাথার ওপর বিশাল গাছ ভেঙে পড়ার মতো রাজনৈতিক প্রলয় ঘটতে পারে ৷ দিল্লিতে লোকসভার প্রায় পনেরো থেকে আঠারো জন সাংসদের গোপন বৈঠকের জল্পনাকে কার্যত সিলমোহর দিয়ে তিনি জানিয়েছেন, একাধিক বিক্ষুব্ধ সাংসদের সঙ্গে তাঁর নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে ৷ তাঁরা বর্তমান আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে একজোট হচ্ছেন ৷

কলকাতা থেকে দিল্লির দূরত্ব মাত্র চোদ্দোশো পঁয়ত্রিশ কিলোমিটার হলেও, পরিবর্তনের এই প্রবল ইচ্ছা এবং ঐক্যের বার্তা যে ইতিমধ্যেই রাজধানীতে পৌঁছে গিয়েছে, সে বিষয়ে নিশ্চিত বিধানসভা বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আগামী দিনে পদত্যাগ বা দল ছাড়ার এই সংখ্যা যে জ্যামিতিক হারে বাড়বে, সে বিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন তিনি ৷

পরিস্থিতির ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে প্রধান বিরোধী দলের শীর্ষ নেতৃত্বের চূড়ান্ত ব্যর্থতাকেও এ দিন একহাত নেন ঋতব্রত ৷ রাজ্যে ক্ষমতা হারানোর পরেও এই চরম ডামাডোল এবং একের পর এক নেতার বিদ্রোহের মুখে নেতৃত্বের নিষ্ক্রিয়তাকে তিনি 'উটপাখির বালিতে মুখ গুঁজে প্রলয় অস্বীকার করার হাস্যকর চেষ্টা'র সঙ্গে তুলনা করেছেন ৷

বিরোধী দলনেতার মতে, "ইতিহাস বারবার প্রমাণ করেছে যে বাস্তবকে অস্বীকার করে বা মুখ ফিরিয়ে থেকে কখনও পতন রোধ করা যায় না ৷ ক্ষমতা এবং দম্ভের মোহে অন্ধ হয়ে যাঁরা দলে একনায়কতন্ত্র কায়েম করতে চেয়েছিলেন, বিধানসভা নির্বাচনের পর এবার জাতীয় স্তরেও তাঁদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক নেতাদের এই 'ইচ্ছার ঐক্য' আগামী দিনে তৃণমূলের জন্য এক বৃহত্তর রাজনৈতিক ঝড়ের ইঙ্গিত দিচ্ছে ৷"

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RITABRATA BANERJEE
SUKHENDU SEKHAR ROY
TMC
সুখেন্দুশেখর রায়
SUKHENDU SEKHAR ROY RESIGNATION

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