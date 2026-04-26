জল-নিকাশি থেকে 'মেসি ইস্যু', টালিগঞ্জে বদলের ডাক বাম প্রার্থীর
দু'দশক আগে 526 ভোটে হেরেছিলেন! এবার কি হারাতে পারবেন? ইটিভি ভারতের স্পষ্টকথার মুখোমুখি সিপিএম প্রার্থী পার্থপ্রতিম বিশ্বাস । সাক্ষাৎকার নিলেন মনোজিৎ দাস ও শমশের আলি।
Published : April 26, 2026 at 4:20 PM IST
টালিগঞ্জ, 26 এপ্রিল: বিধানসভা কেন্দ্রের নাম টালিগঞ্জ ৷ দু'দশক আগেও এই কেন্দ্রে মুখোমুখি লড়াইয়ে ছিলেন তৃণমূলের অরূপ বিশ্বাস বনাম সিপিএমের পার্থপ্রতিম বিশ্বাস ! মাত্র 526 ভোটের ব্য়বধানের সেই পরাজয়ের 'বদলা' কি এবারে নিতে পারবেন ? ইটিভি ভারতের স্পষ্টকথার মুখোমুখি সিপিএম প্রার্থী পার্থপ্রতিম বিশ্বাস ।
ইটিভি ভারত: প্রচারের শেষ লগ্নে টালিগঞ্জের মাটির রিপোর্ট কী বলছে?
বামপ্রার্থী: মানুষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগই আসল । গত এক মাস ধরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে যে সাড়া পেয়েছি, তাতে স্পষ্ট মানুষ পরিবর্তন চাইছেন । প্রথম দফার ভোটে ব্যাপক অংশগ্রহণও সেই ইঙ্গিত দিয়েছে । টালিগঞ্জে এবার পালাবদল সময়ের অপেক্ষা ।
ইটিভি ভারত: তৃণমূলের বিধায়ক-মন্ত্রীর আমলে এলাকার পরিষেবা নিয়ে আপানর কী প্রতিক্রিয়া ?
বামপ্রার্থী: তিনবারের বিধায়ক, উপরন্তু গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রী, তবু কেন্দ্রের এই হাল ! ঘুরে দেখলে বোঝা যায়, পরিকাঠামো ও পরিষেবার অবস্থা অনেকটাই খারাপ হয়েছে ।
ইটিভি ভারত: টালিগঞ্জের প্রধান সমস্যা কী বলে মনে করছেন?
বামপ্রার্থী: জল ও নিকাশি সবচেয়ে বড় সমস্যা । বহু জায়গায় মানুষকে টাকা খরচ করে জল তুলতে হচ্ছে, তবু বিশুদ্ধ পানীয় জল নেই । গরমে রাস্তায় লাইন দিতে হচ্ছে । নিকাশি ব্যবস্থাও ভেঙে পড়েছে । ফলে ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়ছে ।
ইটিভি ভারত: পুজোর আগে জমা জলে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছিল, ভোটে তো সেটাও ইস্যু !
বামপ্রার্থী: এক রাতের বৃষ্টিতে একাধিক মৃত্যু হয়েছে, যার মধ্যে টালিগঞ্জের বাসিন্দাও ছিলেন । এটা প্রশাসনিক ব্যর্থতা । এর জবাবদিহি দরকার । আমাকে আলাদা করে বলতে হচ্ছে না, মানুষই এর জবাব চাইছেন ৷
ইটিভি ভারত: 'মেসি বিতর্ক' ভোটে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে?
বামপ্রার্থী: আমি নিজে থেকে বিষয়টি তুলিনি । কিন্তু প্রচারে গিয়ে দেখেছি মানুষ এই বিষয়টি নিয়ে ক্ষুব্ধ । তাঁদের মতে, এতে শহরের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে ।
ইটিভি ভারত: বেআইনি নির্মাণ ও তোলাবাজির অভিযোগ কতটা সত্যি?
বামপ্রার্থী: টালিগঞ্জের বিভিন্ন এলাকায় বেআইনি নির্মাণ বেড়েছে । বর্গফুট হিসেবে তোলাবাজির অভিযোগও রয়েছে । এই পরিস্থিতি আগে ছিল না ।
ইটিভি ভারত: বিজেপি কি এই কেন্দ্রে বড় ফ্যাক্টর?
বামপ্রার্থী: এখানে মানুষ বিজেপিকে বিকল্প হিসেবে দেখছেন না । আগেরবার যাঁরা বিজেপিকে ভোট দিয়েছিলেন, তাঁদের একাংশ হতাশ হয়েছেন । এবার সেই ভুল তাঁরা করবেন না ।
ইটিভি ভারত: ক্ষমতায় এলে কী কী করবেন ?
বামপ্রার্থী: শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি করতে হবে । ভাতা নয়, কর্মসংস্থান তৈরি করতে হবে । শিল্পায়নের মাধ্যমে কাজের সুযোগ বাড়াতে হবে ।
ইটিভি ভারত: টালিগঞ্জের সবস্তরের মানুষের সমর্থন কি পাবেন ?
বামপ্রার্থী:এখানে অভিজাতদের পাশাপাশি বস্তিবাসী ও কলোনির মানুষও আছেন । তাঁদের সমস্যাই সবচেয়ে বেশি । তাঁরা পরিবর্তন চাইছেন ।
ভোটের মুখে টালিগঞ্জে রাজনৈতিক লড়াই ক্রমশ তীব্র হচ্ছে । উন্নয়ন বনাম বঞ্চনার এই সংঘর্ষে শেষ পর্যন্ত কার উপর আস্থা রাখবেন ভোটাররা, তা জানা যাবে ফল প্রকাশের দিনই ।