জগদ্দলে বিজেপির বড় চমক ! প্রার্থী কলকাতার প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার
কলকাতার নগরপাল হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি ৷ বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সচিব পদে রয়েছেন ৷
Published : March 19, 2026 at 8:11 PM IST
অয়ন নিয়োগী
কলকাতা, 19 মার্চ: দ্বিতীয় দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল ভারতীয় জনতা পার্টি ৷ আর সেই তালিকায় উত্তর 24 পরগনার জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রে এবার বড়সড় চমক গেরুয়া শিবিরের । বিধানসভা নির্বাচনে ওই কেন্দ্র থেকে দলের প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে প্রাক্তন আইপিএস আধিকারিক রাজেশ কুমারের নাম । পুলিশ মহলের এক পরিচিত মুখকে প্রার্থী করায় রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে জোর চর্চা ।
কে এই রাজেশ কুমার ?
1990 ব্যাচের আইপিএস অফিসার রাজেশ কুমার ৷ দীর্ঘদিন ধরে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন । তাঁর কর্মজীবনের অন্যতম উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হল, কলকাতা পুলিশের নগরপাল হিসেবে 2019 সালে দায়িত্ব পালন । সেই সময় শহরের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি সামাল দেওয়া থেকে শুরু করে একাধিক প্রশাসনিক সিদ্ধান্তে তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য ।
শুধু পুলিশ প্রশাসনই নয়, রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামোর বিভিন্ন স্তরেও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি । একসময় কারা দফতরের প্রধান সচিব হিসেবেও কাজ করেছেন । বর্তমানে তিনি পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের সদস্য-সচিব পদে রয়েছেন এবং পরিবেশ সংক্রান্ত নানা নীতিগত সিদ্ধান্তে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন । রাজেশ কুমারের শিক্ষাগত যোগ্যতাও যথেষ্ট সমৃদ্ধ । পিএইচডি, এমকম এবং এমবিএ-সহ একাধিক উচ্চ ডিগ্রির অধিকারী তিনি । তাঁর অ্যাকাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড তাঁকে আলাদা পরিচিতি দিয়েছে ।
কেন জগদ্দলে রাজেশ কুমারকে প্রার্থী ?
প্রসঙ্গত, বারেবারে রাজনৈতিক সংঘষের কারণে উত্তেজনা ছড়িয়েছে এবং জগদ্দল খবরের শিরোনামে উঠে এসেছে ৷ রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, জগদ্দলের মতো গুরুত্বপূর্ণ এবং রাজনৈতিকভাবে সংবেদনশীল কেন্দ্রে এমন এক প্রার্থীকে নামিয়ে বিজেপি স্পষ্ট বার্তা দিতে চাইছে যে, দল এবার অভিজ্ঞতা ও প্রশাসনিক দক্ষতাকে সামনে রেখেই ভোটের লড়াইয়ে নামছে । বিশেষ করে আইনশৃঙ্খলা, শাসনব্যবস্থা এবং উন্নয়ন ইস্যুকে সামনে রেখে ভোটের সমীকরণ সাজাতে চাইছে গেরুয়া শিবির ।
রাজেশ কুমারকে ঘিরে বিতর্ক
তাৎপর্যপূর্ণভাবে, সম্প্রতি ডিজিপি প্যানেল থেকে তাঁর নাম বাদ পড়া নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছিল । সেই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তিনি কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল বা (CAT)-এর দ্বারস্থ হন । এই ঘটনাও তাঁকে সংবাদ শিরোনামে নিয়ে আসে । এর পর থেকেই তাঁর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছিল, যা অবশেষে প্রার্থী ঘোষণার মধ্যে দিয়ে বাস্তব রূপ পেল ।
জগদ্দল কেন্দ্র বরাবরই রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এখানে প্রধানত শাসকদল ও বিরোধীদের মধ্যে কড়া লড়াই হয়ে থাকে । এখানে তৃণমূলের প্রার্থী বিদায়ী বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম ৷ তাঁর প্রতিপক্ষে রাজেশ কুমারের মতো একজন প্রশাসনিক অভিজ্ঞ প্রার্থীকে সামনে রেখে বিজেপি যে কড়া টক্কর দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, তা বলাই বাহুল্য । এখন দেখার, দীর্ঘ প্রশাসনিক অভিজ্ঞতা এবং পরিচিত মুখ হিসেবে রাজেশ কুমার কতটা ভোটারদের আস্থা অর্জন করতে পারেন ! জগদ্দলের মাটিতে তাঁর এই নতুন রাজনৈতিক ইনিংস কতটা সফল হয়, সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল ।