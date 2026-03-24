রেলের কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও তৃণমূলে যোগ দিয়ে বিপাকে স্বপ্না, ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ আদালতের

27 ফেব্রুয়ারি তৃণমূলে যোগ দেন স্বপ্না বর্মন৷ 9 মার্চ তাঁর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে তদন্ত শুরু করে রেল৷ 16 মার্চ চাকরি ছাড়তে চাইলেও অব্যাহতি পাননি তিনি৷

স্বপ্না বর্মন
Published : March 24, 2026 at 6:12 PM IST

জলপাইগুড়ি, 24 মার্চ: রেলের কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও রাজনৈতিক দলের যোগদানের জেরে সমস্যায় পড়লেন স্বপ্না বর্মন৷ এখন যা পরিস্থিতি তাঁর ভোটে লড়াই করা নিয়েও জটিলতা তৈরি হয়েছে৷ সমাধানের আশায় মঙ্গলবার কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের দ্বারস্থ হন স্বপ্না। আদালত তাঁকে রেলের কাছে ক্ষমাপত্র পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছে৷

এদিন বিকেল 5টার মধ্যে স্বপ্নাকে ক্ষমা চেয়ে রেলকে ইমেল করতে বলা হয়েছে৷ সেই ইমেল তিনি পাঠিয়েছেন, তা এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত জানা যায়নি৷ এই মামলার পরবর্তী শুনানি আগামী শুক্রবার৷

কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ থেকে বের হচ্ছেন স্বপ্না বর্মন

স্বপ্না বর্মন অ্যাথলিট হিসেবে 2018 সালের এশিয়াডে সোনা জেতেন৷ এছাড়া জাতীয় ও আন্তর্জাতিকস্তরে তাঁর একাধিক কীর্তি আছে৷ তিনি অর্জুন পুরস্কারও পেয়েছেন৷ খেলোয়াড় হিসেবে এই সাফল্যের নিরিখেই তিনি 2020 সালে রেলে চাকরি পান৷ 2020 সালের 7 জানুয়ারি উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের স্টাফ অ্য়ান্ড ওয়েলফেয়ার ইনস্পেকটর হিসেবে চাকরিতে যোগ দেন তিনি।

কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী হিসেবে কোনও রাজনৈতিক দলে যোগ দেওয়া যায় না৷ অভিযোগ, সেই নিয়ম ভেঙেছেন স্বপ্না বর্মন৷ তিনি রেলের কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও গত 27 ফেব্রুয়ারি রাজনৈতিক দলে (তৃণমূল) যোগদান করেন৷ সেখানে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে বক্তব্যও রাখেন তিনি৷ এর পরই তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করে রেল৷ স্বপ্নার বিরুদ্ধে গত 9 মার্চ শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ আনা হয়৷ তাঁর বিরুদ্ধে তদন্তও শুরু হয়৷

এই পরিস্থিতিতে রেলের চাকরি ছাড়ার আবেদন করেন স্বপ্না৷ গত 16 মার্চ এই আবেদন করেন৷ কিন্তু তাঁকে অব্যাহতি দেওয়া হয়নি৷ ইতিমধ্যেই তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে বিধানসভা নির্বাচনে জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ কেন্দ্র থেকে স্বপ্নার নাম ঘোষণা করা হয়৷ কিন্তু চাকরি থেকে অব্যাহতি না-পেলে কীভাবে তিনি ভোটে লড়বেন? ফলে এই নিয়ে রীতিমতো জটিলতা তৈরি হয়৷

এই জটিলতা কাটাতে আদালতের দ্বারস্থ হন স্বপ্না৷ তিনি মামলা দায়ের করেন কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে৷ মঙ্গলবার তাঁর দায়ের করা মামলার শুনানি হয় বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের বেঞ্চে৷ শুনানিতে ডেপুটি সলিসিটর জেনারেল সুদীপ্ত মজুমদার বিচারপতির কাছে প্রস্তাব রাখেন, স্বপ্না বর্মনকে এদিন বিকেল 5টার মধ্যে রেলের কাছে তাঁর ভুল স্বীকার করে নিতে হবে। তিনি যদি চাকরি থেকে অব্যাহতি চান, তাহলে তাঁকে চাকরিরত অবস্থায় পেনশন বেনিফিট-সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা তিনি পেতেন, তা তিনি রেলের কাছে চাইতে পারবেন না।

কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ

এদিন মামলার শুনানির জন্য আদালতে হাজির হয়েছিলেন স্বপ্না বর্মন৷ তবে তিনি কোনও মন্তব্য করেননি৷ তাঁর আইনজীবী নিলয় চক্রবর্তী বলেন, ‘‘স্বপ্না বর্মন রেলের আধিকারিক পদে কর্মরত ছিলেন। তিনি ভোটে লড়াই করবেন রেল তাঁকে চাকরি থেকে অব্যাহতি দিচ্ছেন না৷ তাই আমরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। কোর্ট বলেছেন স্বপ্না তার ভুল স্বীকার করে নিলে রেলের সংশ্লিষ্ট আধিকারিক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করবে৷’’ ক্ষমা চাওয়ার 48 ঘণ্টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট আধিকারিক তাঁদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেবেন৷

তবে স্বপ্না ক্ষমা চেয়ে রেলের কাছে কোনও ইমেল পাঠিয়েছেন কি না, তা শেষ পর্যন্ত জানা যায়নি৷ রেলের তরফেও এই নিয়ে কেউ কোনও মন্তব্য করেননি৷

