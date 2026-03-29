'বিজেপি কোনওদিন বাংলায় আসবে না !' অশোকের বক্তব্যে মমতার কথার প্রতিফলন দেখছেন শঙ্কর

'বিজেপি কোনওদিন বাংলায় আসবে না !' অশোকের বক্তব্যে মমতার কথার প্রতিফলন দেখছেন শঙ্কর
অশোক ভট্টাচার্যের প্রশংসায় পঞ্চমুখ গৌতম দেব ৷ এমন ব্যক্তিত্ব শিলিগুড়িতে দ্বিতীয় নেই, মন্তব্য তৃণমূল প্রার্থীর ৷
Published : March 29, 2026 at 5:43 PM IST
শিলিগুড়ি, 29 মার্চ: প্রথম দফার নির্বাচনের মনোনয়ন পেশ শুরু হবে সোমবার থেকে ৷ তার আগে শিলিগুড়িতে রবিবাসরীয় প্রচারে ঝড় তুললেন রাজনৈতিক দলগুলির প্রার্থীরা ৷ এ দিনের বৃষ্টি ভেজা সকালে প্রচারে দেখা গেল শিলিগুড়ি বিধানসভার তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গৌতম দেব, সিপিআইএম প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তী এবং বিদায়ী বিধায়ক তথা বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর ঘোষকে ৷
তবে, এ দিন শরদিন্দু চক্রবর্তীর হয়ে প্রচারে নামে প্রবীণ সিপিআইএম নেতা অশোক ভট্টাচার্য ৷ আর প্রচারে বেরিয়ে বাংলার ক্ষমতায় কোনওভাবেই বিজেপি আসবে না-বলে মন্তব্য করেন অশোক ভট্টাচার্য ৷ তাঁর বক্তব্যের পরেই রাজনৈতিকমহলে জোরচর্চা শুরু হয়েছে ৷
বাম প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তীকে নিয়ে প্রথমে চার্চ রোডের গুরুদ্বারে যান অশোক ভট্টাচার্য ৷ তারপর চার্চ রোড, সেভক রোডে প্রচার সারেন ৷ শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "কোনভাবেই বাংলার ক্ষমতায় বিজেপি আসবে না ৷ আমি এটা লিখে দিচ্ছি ৷ বাংলার মানুষ কখনও বিজেপিকে ভোট দেবে না ৷ বিজেপি হল বাংলা বিরোধী দল ৷ বিজেপি বৈচিত্র্য বিরোধী ৷ বিজেপি বুলডোজার পার্টি ৷ উত্তরপ্রদেশ, বিহার, অসমের মানুষ বিজেপিকে চিনে গেছে ৷ পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অনেক লড়াই সংগ্রাম করেছে, তৃণমূলকেও দেখেছে, আর বিজেপিকেও বিভিন্ন রাজ্যে দেখছে ৷ বাংলার বিকল্প একমাত্র বামপন্থী গণতান্ত্রিক শক্তি ৷"
প্রচারে বেরিয়ে শিলিগুড়ির প্রার্থীর জন্য ভোট চাইতে গিয়ে পুরনো ইতিহাস তুলে ধরলেন অশোক ভট্টাচার্য ৷ বাম জমানায় শিলিগুড়ির জন্য বাম সরকার কী কী করেছে এবং বর্তমানে তৃণমূল জমানায় শিলিগুড়ির কী পরিস্থিতি, সেটাই তিনি তুলে ধরেন শিখ সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে ৷ সেই সঙ্গে শিলিগুড়িতে বামপ্রার্থীকে ভোট দেওয়ার আবেদন করেন শহরের প্রাক্তন মেয়র ৷
অপরদিকে রবিবাসরীয় প্রচারে শিলিগুড়ির 19 নম্বর ওয়ার্ডে সাতসকালে বেরিয়েছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র তথা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী গৌতম দেব ৷ বাড়ি-বাড়ি গিয়ে প্রচার চালান তিনি ৷ 19 নম্বর ওয়ার্ডের বিভিন্ন অলিগলি ঘুরে গৌতম দেব চলে যান সুভাষপল্লি বাজারে ৷ সেখানে ক্রেতা ও বিক্রেতা সকলের কাছেই শিলিগুড়ির উন্নয়নের স্বার্থে তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেওয়ার আবেদন করেন তিনি ৷
সেখানেই অশোক ভট্টাচার্যর দেওয়া বক্তব্যের প্রেক্ষিতে, তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিলেন গৌতম দেব, "অশোক ভট্টাচার্য প্রবীণ ব্যক্তিত্ব ৷ ওঁকে আমি শ্রদ্ধা করি ৷ আজকে ভোটের ময়দানে দাঁড়িয়ে এই কথা বললে অন্যরকম ব্যাখ্যা হতে পারে ৷ আমি মাঝে-মাঝেই তাঁর বাড়িতে যাই ৷ এই প্রবীণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের কাছে তার দীর্ঘদিনের পথ চলার অভিজ্ঞতা নিয়ে আমি রাজনৈতিক শিক্ষা নিতে চাই ৷ আমি রাজনীতির ছাত্র, সারা জীবন রাজনীতি শিখতে চাই ৷ উত্তরবঙ্গে অশোক ভট্টাচার্যের মতো একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না ৷"
তবে অশোক ভট্টাচার্যকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি একসময় তাঁরই ছায়াসঙ্গী তথা বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর ঘোষ ৷ তিনি বলেন, "আমি অশোক ভট্টাচার্যের বক্তব্য প্রসঙ্গে কোনও মন্তব্য করব না ৷ তবে, এখন সিপিআইএম শূন্য হয়ে গেছে ৷ এখন অন্তত তাঁদের আত্মসমালোচনার প্রয়োজন আছে ৷ বামপন্থীদের যে হিন্দু বিদ্বেষী দর্শন, সেটাই তুলে ধরেছেন ৷ অশোক ভট্টাচার্যর বক্তব্য আসলে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যের প্রতিফলন ৷"