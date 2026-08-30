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'রাজনীতিতে সবাই চোর নয়', আশিস-স্মরণে ফিরহাদ-মদনের মুখে শেষ চিঠির প্রসঙ্গ

আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণসভা থেকে কুণাল ঘোষকে নিশানা মদন মিত্রের ৷ দেউচা পাচামি নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা ঋতব্রতর ৷

Ashis Banerjee Memorial
রামপুরহাটে আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণসভায় ৷ (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 30, 2026 at 8:55 PM IST

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রামপুরহাট, 30 অগস্ট: প্রয়াত তৃণমূল নেতা তথা বিধানসভার প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হল বীরভূমের রামপুরহাটের রক্তকরবী মঞ্চে ৷ রবিবার ঋতব্রত-তৃণমূলের উদ্যোগে আয়োজিত এই স্মরণসভাতেও একাধিক নেতার মুখে শোনা গেল ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে সমালোচনা ৷ একইসঙ্গে তারাপীঠ-রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদের কাজ ও টেন্ডার প্রক্রিয়া নিয়েও তদন্তের দাবি উঠল সভা থেকে ৷

এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রয়াত আশিষ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছেলে শতদল বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধানসভার বিরোধী দলের চিফ হুইপ আখরুজ্জামান, অনুব্রত মণ্ডল, মদন মিত্র, বিপ্লব মিত্র, অরূপ রায়, ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাস, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, অসিত মাল-সহ কলকাতা ও বীরভূম জেলা তৃণমূলের নেতৃত্বরা ৷

গত 16 অগস্ট আশিসের বাড়িতে থাকা পার্টি অফিসে তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয় ৷ সঙ্গে একটি নোট উদ্ধার করেছিল পুলিশ ৷ সেখানে তাঁর মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয় বলে লেখা থাকলেও, একাধিক প্রশ্ন ছিল সেই চিঠিতে ৷ যা নিয়ে আগেই কালীঘাট-তৃণমূলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল ঋতব্রত শিবির ৷ সরাসরি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সরব হন বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেই চিঠির বিষয় এদিনও স্মরণসভায় উপস্থিত নেতাদের মুখে শোনা গেল ৷

Ashis Banerjee Memorial
বিধানসভার প্রাক্তন ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণসভা ৷ (ইটিভি ভারত)

বক্তব্য রাখতে গিয়ে ফিরহাদ হাকিম বলেন, "রাজনীতিতে এমন একটি পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে যেখানে উগ্রতা, ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং কুৎসা ক্রমশ বাড়ছে ৷" আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ তুলে তিনি বলেন, "সবাই খারাপ নয়, সবাই চোর নয় ৷ ব্যক্তিগত আক্রমণের ঊর্ধ্বে একজন মানুষ থাকতে পারেন—এই বোধ অনেকের মধ্যে নেই ৷ একটা এমন পরিস্থিতি রাজনীতিতে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে শুধু উগ্রতা আছে ৷ আছে ব্যক্তিগত আক্রমণ এবং নিন্দা ৷ "

তিনি আরও বলেন, "অত্যন্ত খারাপ লাগে যখন দেখি তাঁর চিঠিতে লেখা- আমার পরিবারের কেউ আর কোনদিন রাজনীতি করো না ৷ অর্থাৎ, এরপর থেকে আর কোনও ভালো লোক রাজনীতি করবে না ? যিনি সারা জীবন শিক্ষা দিয়ে এসেছে, যিনি সমাজের কল্যাণের জন্য রাজনীতি করবে তাঁকেও কুৎসার মধ্যে পড়তে হবে ! আশিসদা জীবন দিয়ে এটা প্রমাণ করেছেন, যে সবাই খারাপ নয় ৷ সবাই চোর নয় ৷ সবাইকে তোমরা চোর বলো না ৷ সবাইকে ব্যক্তিগত অপমান করো না ৷ এর উর্ধ্বেও মানুষ আছে ৷"

সভা শেষে মদন মিত্রের নিশানায় ছিলেন কুণাল ঘোষ ৷ কয়েকদিন আগে ঋতব্রতকে নিয়ে করা কুণালের কটূক্তি প্রসঙ্গে মদন বলেন, "শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, গোটা দেশের রাজনীতিই একটি সংকটপূর্ণ সময়ের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে ৷ রাজনৈতিক বিরোধিতার নামে গালাগালি এবং ব্যক্তিগত আক্রমণের প্রবণতা দেখা যাচ্ছে ৷ যিনি আমাদের বিরোধী দলনেতাকে 'সারমেয়' বলছেন, তিনি নিজেও একই দলের বিধায়ক ৷ তাহলে তিনিও সেই গোত্রে পড়ছেন ৷"

অন্যদিকে, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণসভায় উপস্থিত বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় তারাপীঠ-রামপুরহাট উন্নয়ন পর্ষদের কাজ নিয়ে তদন্তের দাবি তোলেন ৷ তাঁর বক্তব্য, "গোটা রাজ্যে টেন্ডার প্রক্রিয়া কীভাবে পরিচালিত হতো, তা সকলেরই জানা ৷ সরকারের ইচ্ছা ছাড়া দুর্নীতি, চুরি বা টেন্ডার বণ্টনের মতো ঘটনা সম্ভব নয় ৷"

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RITABRATA BANERJEE
TMC
MADAN SLAMS KUNAL
আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মরণসভা
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