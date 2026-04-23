গুজরাত থেকে স্পেশাল ট্রেনে বহিরাগতরা আসানসোলে ! বিস্ফোরক মলয় ঘটক

গুজরাত থেকে স্পেশাল ট্রেনে বহিরাগতরা আসানসোলে ! বিস্ফোরক মলয় ঘটক
বিহার থেকে বাসে করে আসানসোলে বহিরাগত ঢোকানোর অভিযোগ ৷ ছবি তুলে নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানানোর দাবি আসানসোল উত্তরের তৃণমূল প্রার্থীর ৷
Published : April 23, 2026 at 2:27 PM IST
আসানসোল, 23 এপ্রিল: স্পেশাল ট্রেনে করে বহিরাগতদের ভিনরাজ্য থেকে আসানসোলে নিয়ে আসা হয়েছে ভোটকে প্রভাবিত করার জন্য ! এমনই অভিযোগ করলেন রাজ্যের বিদায়ী মন্ত্রী তথা আসানসোল উত্তর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মলয় ঘটক ৷ তাঁর দাবি বিহার থেকে বাসে দুষ্কৃতীদের নিয়ে আসা হয়েছে ৷ এর পাশাপাশি পাঁচটি স্পেশাল ট্রেনে গুজরাত ও মধ্যপ্রদেশ থেকে দুষ্কৃতীদের বাংলায় নিয়ে আসা হয়েছে ৷ আর সেই স্পেশাল ট্রেনগুলি আগামিকাল ফিরে যাবে বলেও দাবি করেছেন মলয় ৷
বৃহস্পতিবার রাজ্যে প্রথম দফার নির্বাচন চলছে ৷ বিক্ষিপ্তভাবে বুথজ্যাম, স্লো-ভোট ও ভোটারকে প্রভাবিত করার অভিযোগ উঠেছে আসানসোলের বিভিন্ন এলাকা থেকে ৷ তবে বড় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এখনও পর্যন্ত ঘটেনি ৷ এ দিন সকালে নিজের কেন্দ্রে ভোট দিয়ে গেলেন আসানসোল উত্তর কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মলয় ঘটক ৷ আসানসলের চেলিডাঙা কারনানি স্কুলে তিনি ভোট দেন ৷ ভোট দিয়ে বেরিয়ে মলয় ঘটক বলেন, "যতই এসআইআর হোক, আমি আরও অনেক ব্যবধানে এবার জিততে চলেছি ৷"
সকাল থেকেই আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল দাবি করেছিলেন বিভিন্ন জেলা থেকে বহিরাগত দুষ্কৃতীদের নিয়ে এসে ভোটকে প্রভাবিত করার চেষ্টা চলছে ৷ মানুষকে ধমকানো হচ্ছে ৷ এবার মলয় ঘটক ভোট দিয়ে বেরিয়ে এসে আরও বিস্ফোরক দাবি করলেন ৷ তিনি বলেন, "স্পেশাল ট্রেনে ভিন রাজ্য থেকে দুষ্কৃতী নিয়ে আসা হয়েছে এই রাজ্যে ও আসানসোলে ৷"
মলয়ের অভিযোগ, "সকালেই বিহার থেকে একটি বাস ঢুকেছে ৷ যে বাসে প্রচুর পরিমাণে ভিন রাজ্যের লোকজনকে নিয়ে আসা হয়েছে ৷ আমি সেই ছবি তুলে ইতিমধ্যেই ইলেকশন কমিশনে পাঠিয়েছি ৷ এছাড়াও পাঁচটি স্পেশাল ট্রেন এসেছে ৷ যার মধ্যে চারটি এসেছে গুজরাত থেকে ৷ সেই ট্রেনেও প্রচুর পরিমাণে ভিন রাজ্যের লোকজনকে ঢোকানো হয়েছে আসানসোলে এবং রাজ্যের অন্যান্য জায়গায় ৷"
কারা এই বহিরাগতদের নিয়ে এসেছে ? এই প্রশ্নের উত্তরে মলয় ঘটক দাবি করেন, "গুজরাত থেকে ট্রেন আসছে ৷ স্বভাবতই বোঝা যাচ্ছে, এই বহিরাগতদের কারা নিয়ে আসছে ৷ ভোটের মুখে স্পেশাল ট্রেন কেন এবং সেই ট্রেনগুলি আগামিকাল সকাল সাতটায় ফিরে যাবে ৷ এর থেকেই বোঝা যায়, এ রাজ্যের ভোটকে অস্থির করতে কারা বহিরাগতদের থেকে নিয়ে আসছে ৷"
যদিও পরিশেষে মলয় ঘটকের দাবি, "যতই বহিরাগতরা বাইরে থেকে আসুক, কোনও পাড়ায় তারা ঢুকতে পারবে না ৷ কারণ সাধারণ ভোটার তাদের কোনও পাড়ায় ঢুকতে দেবে না ৷ ভোটাররাই প্রতিহত করবে ৷"