প্রচারের শুরুতেই বাকযুদ্ধ ! চাকরি-বাড়ি কেন পায়নি? প্রশ্ন অগ্নিমিত্রার, পালটা জবাব তাপসের

আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রে এবার দুই বিধায়কের লড়াই ৷ অগ্নিমিত্রা পাল ও তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়ের একে অপরকে প্রশ্নবাণ এবং খোঁচায় সরগরম ভোট আবহ ৷

তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় বনাম অগ্নিমিত্রা পাল
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 18, 2026 at 8:13 PM IST

আসানসোল, 18 মার্চ: প্রথমে বিজেপির তালিকা ঘোষণা হয়েছে এবং তারপরেই মঙ্গলবার তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হয়েছে । আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্রে বিজেপি তার বর্তমান বিদায়ী বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালকেই প্রার্থী করেছে । অন্যদিকে তৃণমূল প্রার্থী করেছে অতীতে আসানসোল দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে দুইবারের জেতা বিধায়ক ও বর্তমানে রানিগঞ্জের বিদায়ী বিধায়ক তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়কে । তাঁর নাম ঘোষণা হওয়ার পরেই বুধবার তাঁকে কটাক্ষ করেন অগ্নিমিত্রা পাল । পালটা আক্রমণ করতে ছাড়েননি আসানসোল দক্ষিণের তৃণমূল প্রার্থীও ৷ প্রচার শুরুতেই বাকযুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেন অগ্নিমিত্রা ও তাপস ৷

আসানসোলে স্বচ্ছ ভাবমূর্তি বলেই পরিচিত তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় । লড়াই কি তবে একটু কঠিন হল? অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, "কে প্রার্থী হলেন, তা নিয়ে কিছু যায় আসে না । মানুষ তৃণমূলের ওপর ক্ষুব্ধ । কে তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়, কে মলয় ঘটক, কে নরেন চক্রবর্তী-ম্যাটার করে না । বিষয় এখানে তৃণমূল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং এই দল, যারা 15 বছর ধরে মানুষকে প্রতারণা করেছে ।"​

অগ্নিমিত্রা পাল আরও বলেন, "তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় 2011 থেকে 2016 এখানকার বিধায়ক ছিলেন আসানসোল দক্ষিণের । তখনও তো ওঁর সরকার ছিল । চাকরি দিতে পারেননি কেন? আজকে আসানসোল দক্ষিণের ছেলেমেয়েরা চাকরি পায়নি কেন? আজকে আসানসোল দক্ষিণের মা-বোনেরা মাটির বাড়িতে কেন রয়েছে? কেন বাড়ি দেননি? কেন বাড়ি বাড়ি জলের কানেকশন হয়নি ?"

তাঁর কথায়, "আজকে সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে যে মহিলাদের উপর অত্যাচার হচ্ছে-আরজি কর, জয়নগর, কাকদ্বীপ, কালিয়াগঞ্জ, দুর্গাপুর - কোনওদিন প্রতিবাদ করেছেন তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়? কারণ এমন একটা দলে নাম লিখিয়েছেন, আপনাদের টিকিটা বাঁধা আছে । আপনারা মুখ থেকে একটা শব্দ প্রতিবাদের বের করবেন না । এই জন্যই পরিবর্তন চাইছে বাংলার মানুষ, এই জন্যই পরিবর্তন চাইছে আসানসোল দক্ষিণ ।"

অন্যদিকে অগ্নিমিত্রা পালের কথার পরিপ্রেক্ষিতে আসানসোল দক্ষিণের তৃণমূল প্রার্থী তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ওঁর প্রথম কথার জবাবে বলি, সংসদীয় গণতন্ত্রে তাহলে একজনই প্রেসিডেন্ট হতো, তাকেই দলের সিম্বল দিয়ে দিত, তাহলে প্রতিনিধি নির্বাচিত হতো না । প্রতিনিধিটা প্রতিটা ক্ষেত্রে ম্যাটার করে । প্রতিনিধি যদি ম্যাটার না করত, তাহলে কিন্তু লোকে খুঁজে বেড়াতো না । যে একে ভোট দিতে হবে, একে পাওয়া যাবে, একে পাওয়া যায় না, এনাকে খুঁজে পাওয়া যায় না-তাহলে এই কথাগুলো আসতো কেন? পোস্টার পড়ত কেন? আমাদের মধ্যে যারা থাকে, যারা থাকে না-তাদের সম্বন্ধেও পোস্টার পড়ে । দল নিশ্চয়ই ম্যাটার করে, দল একটা সিম্বল দেয় । তাহলে সব প্রার্থীই জিতত, সব দলের সব প্রার্থী তো জেতে না । তার মানে আপনাকে বুঝতে হবে যে কোথাও কোথাও ক্যান্ডিডেট পার্থক্য করে দিচ্ছে ।"

তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, "উনি একজন সম্মানীয় ব্যক্তি, উনি বর্তমানে দায়িত্বে আছেন, তো আমি ওনার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলতে চাই না । ওঁকেও আমি সম্মান করি, উনিও ম্যাটার করেন । তো ব্যক্তি ম্যাটার করে না বলাটা ভুল আর কী ।"​

কর্মসংস্থান নিয়ে অগ্নিমিত্রার অভিযোগের পালটা তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "উনি চাকরির কথা বলছেন । দেখুন আমাদের এই ক্ষেত্রটা কিন্তু স্টিল আর কোলের উপর নির্ভর করে আছে । এত শিল্প, কোলিয়ারি আছে । ইসকো স্টিল প্ল্যান্ট আছে । আজকে ওনারও তো দায়িত্ব ছিল ইসকো স্টিল প্ল্যান্টে মানুষ যাতে স্থানীয় ভিত্তিতে চাকরি পায় । সেটা তো উনি একদিনও কিছু করলেন না । হয়তো আমরা করিনি যে অভিযোগটা করছেন । পাঁচটা আঙুল ৷ উনি যখন একটা আঙুল আমাদের দিকে তুলছেন, বাকি আঙুল তো নিজের দিকেই যাচ্ছে ।"

তিনি আরও বলেন, "এই যে কোলিয়ারিগুলো ডি-ন্যাশনালাইজ হয়ে যাচ্ছে, এই যে বড় বড় শিল্পপতিদের হাতে আপনি ওসিবি তুলে দিচ্ছেন, কই আপনার তো প্রতিবাদ করার উচিত ছিল যে শিল্পপতিদের ওসিবি তুলে দেওয়া যাবে না । তাহলে চাকরির সংকুচিত হবে এবং এই অঞ্চলে কোলিয়ারির চাকরি সংকুচিত হচ্ছে । একমাত্র ডাইং-হারনেস কেস ছাড়া কোলিয়ারি থেকেও চাকরি পাচ্ছে না ।"

পরিশেষে তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "ওঁঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু আমার বলার নেই । মানুষ তো নির্বাচিত করবে, মানুষ বুঝে নেবে যে কে প্রার্থী আর কে প্রার্থী নয় । দেখা যাক, মানুষ বুঝবে ।"

