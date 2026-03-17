প্রার্থী ঘোষণা হতেই উচ্ছ্বাস, বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে নাচ অগ্নিমিত্রার
কুলটিতে বিদায়ী বিধায়ক অজয় পোদ্দারকে প্রার্থী করল বিজেপি ৷ আসানসোল উত্তরে কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে উচ্ছ্বাস বিজেপি কর্মীদের ৷
Published : March 17, 2026 at 2:33 PM IST
আসানসোল, 17 মার্চ: বিজেপির আসানসোল সাংগঠনিক জেলার তিন বিধানসভা আসনে প্রার্থী কারা হবেন, এ নিয়ে নানান জল্পনা চলছিল ৷ এমনকি সোশাল মিডিয়ায় চলছিল নানান গুজব ৷ তবে, সোমবার বিকেলে বিজেপি কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব প্রথম ধাপে 144 জন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করতেই সব জল্পনা-কল্পনার অবসান ৷ সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্বের প্রত্যাশা মতোই টিকিট পেলেন বিজেপির বিদায়ী দুই বিধায়ক ৷ সঙ্গে কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়কেও প্রার্থী করল পদ্মশিবির ৷
আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র থেকে বিদায়ী বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালকেই প্রার্থী করেছে বিজেপি ৷ অন্যদিকে, কুলটিতেও বিদায়ী বিধায়ক অজয় পোদ্দার পদ্ম শিবিরের হয়ে ভোটে লড়বেন ৷ আর আসানসোল উত্তর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়কে প্রার্থী করেছে বিজেপি ৷ সোমবার প্রথম দফায় প্রার্থিতালিকা ঘোষণার পরেই আসানসোল মহকুমা জুড়ে বিজেপি নেতা-কর্মীদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা যায় ৷ বিশেষত, আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভায় ৷
ঢাকের তালে বিজেপি কর্মীদের নাচ অগ্নিমিত্রা পালের
আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভায় অগ্নিমিত্রা পালের সমর্থনে একেবারে ঢাকঢোল নিয়ে রাস্তায় নেমে পড়লেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা ৷ শুধু নিজেরা নাচলেন না, বিদায়ী বিধায়ক তথা পদ্মপ্রার্থী অগ্নিমিত্রা পালকেও নাচে সামিল করালেন বিজেপি কর্মীরা ৷ পাশাপাশি, মিষ্টিমুখ করিয়ে শুভেচ্ছা জানাল জেলা নেতৃত্ব ৷ অগ্নিমিত্রাকে দ্বিতীয়বার প্রার্থী করায় আতসবাজি ফাটালেন বিজেপি কর্মীরা ৷ সেই উৎসব ছিল যেন বিজয়োল্লাস ৷
আর প্রার্থী হয়ে অগ্নিমিত্রা পাল বললেন, "এই নির্বাচন সাধারণ কোনও একটা নির্বাচন নয় ৷ এই নির্বাচন বাংলার মানুষকে বাঁচানোর লড়াই ৷ এই অপশাসন, দুর্নীতি, শোষণ থেকে মানুষকে বাঁচাতে হবে ৷ মানুষকে মুক্ত করতে হবে ৷ বাংলার শিল্প, সংস্কৃতি, কৃষ্টিকে বাঁচানোর লড়াই ৷ আর সেই লড়াইয়ে আমাদের নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷" রাতেই অগ্নিমিত্রা পালের নামে দেওয়াল লিখন শুরু করে দেয় বিজেপি ৷
অন্যদিকে, কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়কে আসানসোল উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী করেছে বিজেপি নেতৃত্ব ৷ তাঁর নাম ঘোষণা হতেই দেওয়াল লিখন শুরু হয়েছে আসানসোল উত্তর কেন্দ্রের বিভিন্ন জায়গায় ৷ তাঁর প্রার্থী হওয়ার খবর আবির, ফুল ও মিষ্টি মুখ করে উদযাপন করেন বিজেপি কর্মীরা ৷
কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, "জয় নিশ্চিত ৷ তা নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই ৷ মানুষ ঠিক করে নিয়েছে 2026-এ মোদিজি’র সরকারকে এই বাংলায় নিয়ে আসবে ৷" অন্যদিকে, কুলটির বিধানসভা কেন্দ্রে বিদায়ী বিধায়ক অজয় পোদ্দারকে পুনরায় প্রার্থী করেছে বিজেপি নেতৃত্ব ৷ তাঁর নাম ঘোষণা হতে সেখানেও কর্মী সমর্থকরা উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠেন ৷
অজয় পোদ্দার বলেন, "আমাকে পুনরায় প্রার্থী করার জন্য দলকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ৷ শুধু এই আসন নয় ৷ আমরা সব আসনেই জয়লাভ করব ৷ মানুষ তৃণমূলের উপরে বীতশ্রদ্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ তাই তৃণমূলকে আর ভোট নয় ৷"