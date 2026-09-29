ETV Bharat / politics

পানশালার নামফলকে 'পদ্ম' প্রতীক ! আসানসোলে বিজেপি'র বিক্ষোভ

Lotus Symbol on Bar Signboard: পানশালায় পদ্ম-প্রতীক ব্যবহার ঘিরে রাজনৈতিক বিতর্ক ৷ বিজেপি'র বিক্ষোভ ৷ প্রতীক সরিয়ে নেওয়ার আশ্বাস কর্তৃপক্ষের ৷

LOTUS SYMBOL ON BAR SIGNBOARD
পানশালার নামফলকে 'পদ্ম' প্রতীক ! (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 29, 2026 at 8:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

আসানসোল, 29 সেপ্টেম্বর: আসানসোলের ফতেপুর এলাকায় একটি ধাবা ওরফে পানশালায় পদ্মফুলের প্রতীক ব্যবহারকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়েছে । হোটেলের নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই ওই প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে । পদ্মফুলের প্রতীকটি বিজেপি'র নির্বাচনী প্রতীকের সঙ্গে সাদৃশ্য রয়েছে, সেই অভিযোগ তুলে আপত্তি জানিয়েছে বিজেপি । বিষয়টি ঘিরে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সামনে বিক্ষোভ দেখান বিজেপি নেতৃত্ব ও কর্মীরা ।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ফতেপুর এলাকায় একটি বহু বছর ধরে একটি ধাবা কাম পানশালা রয়েছে । ওই প্রতিষ্ঠানের নামের সঙ্গে মিল রেখেই হোটেলের সাইনবোর্ডে সম্প্রতি একটি পদ্মফুলের প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছিল বলে জানা যায় । বিষয়টি বিজেপি কর্মীদের নজরে আসার পরই শুরু হয় আপত্তি । তাঁদের বক্তব্য, পদ্মফুল বিজেপি'র নির্বাচনী প্রতীক । ফলে একটি বেসরকারি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের প্রতীক কেন ব্যবহার হবে ?

পানশালার নামফলকে 'পদ্ম' প্রতীক ! আসানসোলে বিজেপির বিক্ষোভ (ইটিভি ভারত)

স্থানীয় বিজেপি নেতা ভিকি যাদব বলেন, ‘‘পদ্মফুল বিজেপি'র নির্বাচনী প্রতীক । দলের প্রতীকের সঙ্গে মিল রয়েছে এমন চিহ্ন কীভাবে একটি হোটেল কাম পানশালায় ব্যবহার করা হল, সেটাই আমাদের প্রশ্ন । বিষয়টি নজরে আসার পরই আমরা প্রতিবাদ জানিয়েছি । খুলে ফেলতে বলেছি অবিলম্বে ।’’

ঘটনার পর বিজেপির তরফে সংশ্লিষ্ট হোটেলের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয় । বিক্ষোভের জেরে হোটেল কর্তৃপক্ষ আপাতত পদ্মফুলের প্রতীকটি কাপড় দিয়ে ঢেকে দিয়েছে । বিষয়টি নিয়ে দলের তরফে খোঁজখবরও নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বিজেপির জেলা সম্পাদক প্রশান্ত চক্রবর্তী । তাঁর কথায়, ‘‘বিষয়টি নিয়ে খোঁজ নিয়ে দেখা হচ্ছে । দলের অনুমতি ছাড়া কেন এই প্রতীক ব্যবহার করা হল, সেটাই জানতে চাইছি । বিষয়টি কীভাবে এবং কেন ব্যবহার করা হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।’’

অন্যদিকে, হোটেল কর্তৃপক্ষের তরফে রাহুল বাউরি জানান, এই প্রতীক ব্যবহারের ফলে এমন বিতর্ক তৈরি হতে পারে, তা তাঁরা বুঝতে পারেননি । তাঁর কথায়, ‘‘বুঝতে পারিনি যে এটা নিয়ে বিতর্ক হবে । বিষয়টি নিয়ে আপত্তি ওঠার পর আপাতত চিহ্নটি ঢেকে রাখা হয়েছে । আগামিকালই ওই চিহ্ন খুলে দেওয়া হবে ।’’

হোটেল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, কোনও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পদ্মফুলের প্রতীক ব্যবহার করা হয়নি । হোটেলের নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই ওই চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছিল । তবে বিজেপির আপত্তির পর আপাতত সেটি ঢেকে রাখা হয়েছে ।

আরও পড়ুন -

TAGGED:

বিজেপির বিক্ষোভ
LOTUS SYMBOL CONTROVERSY
পদ্ম প্রতীক বিতর্ক
BJP PROTEST
LOTUS SYMBOL ON BAR SIGNBOARD

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.