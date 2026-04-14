মমতা আমাকে যতই গালি দিন, আমি ভয় পাই না : আসাদউদ্দিন ওয়াইসি

মমতা আমাকে যতই গালি দিন, আমি ভয় পাই না : আসাদউদ্দিন ওয়াইসি
মঙ্গলবার মালদার কালিয়াচকে নির্বাচনী জনসভা করেন আসাদউদ্দিন ওয়াইসি৷ সেই সভার মঞ্চ থেকে তিনি এক সুরে বেঁধেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে৷
Published : April 14, 2026 at 9:32 PM IST
কালিয়াচক (মালদা), 14 এপ্রিল: চৈত্র সংক্রান্তিতে অমিত শাহ, রাহুল গান্ধির সঙ্গে মালদার নির্বাচনী ময়দান দাপালেন এআইএমআইএম-এর সর্বভারতীয় সভাপতি আসাদউদ্দিন ওয়াইসিও৷ মঙ্গলবার কালিয়াচকের কারবালা ময়দানে নির্বাচনী জনসভা করেন ওয়াইসি৷ তাঁর সভাস্থলে পুলিশ বাহিনীর উপস্থিতি ছিল নজরকাড়া৷
এদিন ওয়াইসি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তীব্র সমালোচনা করেন৷ মোথাবাড়ি-কাণ্ডে তাঁর দলের নেতা-কর্মীদের গ্রেফতারিতে দায়ী করেন তৃণমূলকেই৷ তবে শুধু মমতা নয়, এদিন তাঁর সমালোচনায় বিদ্ধ হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও৷ এদিন রাহুল গান্ধির মতো ওয়াইসিও অভিযোগ করেন, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপিকে নিয়ে এসেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ মোদি আর মমতা পশ্চিমবঙ্গে ভাই-বোনের মতো কাজ করছেন৷
এবার প্রতিটি নির্বাচনী জনসভায় তৃণমূল নেত্রী মিম ও সেই দলের প্রধানকে হায়দরাবাদের ভোটপাখি বলে উল্লেখ করে কটাক্ষ করেছেন৷ সমালোচনায় বিদ্ধ করেছেন ওয়াইসিকে৷ তার জবাবে এদিন মিম প্রধান বলেন, “আমার এক পরিচিত সাংবাদিক বিষয়টি আমাকে জানান৷ মমতা আমাকে যত পারেন গালি দিন৷ আমি ভয় পাই না৷ আসলে তাঁর নাম মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আর আমার নাম ওয়াইসি৷ আমি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বলেই তিনি আমাকে গালি দিচ্ছেন৷ এটা আমাকে গালি দেওয়া নয়৷ বাংলার 27 শতাংশ মুসলিমের প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘৃণা প্রকাশ করা৷ আমি যতদিন বেঁচে থাকব, বাংলার মুসলমানদের হকের জন্য লড়াই করব৷”
এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে ক্যাগ রিপোর্টও উল্লেখ করেন মিম প্রধান৷ তাঁর দাবি, ক্যাগের রিপোর্ট অনুযায়ী এখানে বন্যাত্রাণে কয়েকশো কোটি টাকা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলের লোকজন আত্মসাৎ করেছে৷ গরিব মানুষের কোনও উপকার হয়নি৷ এসআইআর ইস্যুতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে তিনি বলেন, “তুমি মুখ্যমন্ত্রী৷ তোমার কাজ ছিল মুসলিমদের নাম যাতে ভোটার তালিকা থেকে ডিলিট না হয়, তার ব্যবস্থা করা৷ তোমার সরকারের কাজ ছিল, গরিব মানুষকে প্রয়োজনীয় নথি সরবরাহ করা৷ আজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কুমীরের কান্না শুরু করেছেন৷ আসলে মুসলমানদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ গেলে মমতা বা মোদির কিছু যায় আসে না৷”
এদিন বক্তব্যে মালদা জেলার পরিযায়ী শ্রমিকদের কথাও উল্লেখ করেন ওয়াইসি৷ বলেন, “মালদার 31 শতাংশ পরিবারের কোনও না কোনও সদস্য ভিনরাজ্যে কাজ করতে যান৷ কংগ্রেস, বাম কিংবা তৃণমূল এদের জন্য কী করেছে? কোনও সন্তান মা-বাবা থেকে আলাদা থাকতে চায় না৷ কোনও স্ত্রী চান না তাঁর স্বামী তাঁর থেকে দূরে থাকুক৷ কোনও বাবা চান না সন্তান কাছছাড়া হোক৷ তাই 23 এপ্রিল মিম প্রার্থীদের ভোট দিন৷”
এদিন বক্তব্যে মোথাবাড়ি প্রসঙ্গও তুলে ধরেন মিম প্রধান৷ তাঁর বক্তব্য, “মোথাবাড়িতে যে অশান্তির ঘটনা ঘটেছে, তাতে মিম পার্টির নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা করা হচ্ছে৷ আমরা চাই, নির্বাচন কমিশন ওই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত করুক৷ যারা ওই ঘটনায় দোষী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হোক৷ কিন্তু তৃণমূলের সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে মিম পার্টির নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করছে৷”
এদিন ওয়াইসির সভায় মানুষের উপস্থিতি চমকে দিয়েছে জেলার রাজনৈতিক মহলকে৷ ওই মহলের বক্তব্য, যদি মালদার মতো সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলায় মিম নির্বাচনে সামান্যও প্রভাব ফেলতে পারে তবে সেটা বড় দলগুলির কাছে প্রবল দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে৷