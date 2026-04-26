বাদ পড়া 27 লক্ষ মানুষ বাড়ি বাড়ি গিয়ে বোঝান, তৃণমূলকেই ভোট দিতে হবে: কেজরিওয়াল

রাজনৈতিক বিভাজনের ঊর্ধ্বে উঠে ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়ে কেজরিওয়াল বলেন, যাঁরা দেশকে ভালোবাসেন, তাঁরা দল ভুলে যান, দেশ বাঁচাতে হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমর্থন করুন ।

কুণাল ঘোষের প্রচারে অরবিন্দ কেজরিওয়াল (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 26, 2026 at 9:43 PM IST

কলকাতা, 26 এপ্রিল: উত্তর কলকাতায় যখন জোরকদমে রোড-শো করছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, ঠিক সেই সময় শহরের বুকেই পরপর তিনটি জনসভা করে রাজনৈতিক পারদ চড়ালেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির নেতা অরবিন্দ কেজরিওয়াল । তাঁর বিস্ফোরক অভিযোগ, বাংলায় 27 লক্ষ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, আর সেই 'বঞ্চিত' ভোটারদেরই তৃণমূলের পক্ষে ঘরে ঘরে প্রচারে নামার ডাক দিলেন তিনি ।

বেলেঘাটায় তৃণমূল প্রার্থী কুণাল ঘোষের সমর্থনে নির্বাচনী সভা থেকে কেজরিওয়ালের সরাসরি বার্তা, "এটা শুধু ভোট নয়, গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই । 27 লক্ষ মানুষ একজোট হয়ে বাড়ি বাড়ি গিয়ে বোঝান, তৃণমূলকেই ভোট দিতে হবে ।" তাঁর দাবি, এত বিপুল সংখ্যক নাম বাদ পড়া কোনও সাধারণ ভুল নয়, বরং সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র । কেজরিওয়ালের কথায়, "27 লক্ষ মানে একটা ছোট দেশের জনসংখ্যা ! এভাবে ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়া মানে নাগরিকত্ব নিয়েই প্রশ্ন তুলে দেওয়া ।"

বিজেপিকে নিশানা করে তিনি বলেন, "জনতা ওদের বিরুদ্ধে । তাই ভোটার তালিকায় কারচুপি করে জেতার চেষ্টা ।" সরাসরি নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহকে নিশানা করে কেজরিওয়াল বলেন, "দেশজুড়ে নরেন্দ্র মোদি ও অমিত শাহর জনপ্রিয়তা কমছে । সারা দেশ এখন তাদের ঘৃণা করে । মানুষ ক্ষুব্ধ, সোশ্যাল মিডিয়ায় তার প্রতিফলন স্পষ্ট । ডোনাল্ড ট্রাম্পও ওঁকে গালিগালাজ করছেন !"

বাংলার মাটিতে এই প্রথম নির্বাচনী প্রচারে এসে কেজরিওয়াল নিজেকে 'গণতন্ত্র রক্ষার লড়াই' এর অংশীদার বলেও দাবি করেন । স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "যেমন ইতিহাসে সুভাষচন্দ্র বসু কিংবা ক্ষুদিরাম বসুর নাম লেখা আছে, তেমনই ভবিষ্যতে এই লড়াইয়ের কথাও লেখা হবে ।"

তৃণমূলের নির্বাচনী প্রচারে কেজরিওয়ালের ভাষণে এদিন বারবার উঠে এসেছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম । কেজরিওয়ালের কথায়, "দিদির কোনও ব্যক্তিগত স্বার্থ নেই । একজন সাধারণ মানুষ হিসেবে তিনি লড়ছেন । ইডি-সিবিআই থেকে শুরু করে কেন্দ্রীয় সরকার সবাই তাঁর পিছনে লেগেছে, তবুও তিনি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন ।"

বাম থেকে বিজেপি, সকল রাজনৈতিক দলের কর্মীদের রাজনৈতিক বিভাজনের ঊর্ধ্বে উঠে ভোট দেওয়ার আবেদন জানিয়ে তাঁর মন্তব্য, "যাঁরা দেশকে ভালোবাসেন, তাঁরা দল ভুলে যান । দেশ বাঁচাতে হলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সমর্থন করুন ।"

নিজের অভিজ্ঞতার কথাও তুলে ধরেন কেজরিওয়াল । দাবি করেন, "আমার বিরুদ্ধেও মিথ্যা মামলা দিয়ে জেলে পাঠানো হয়েছিল । আদালত বলেছে অভিযোগ ভিত্তিহীন । একইভাবে বিরোধীদের দমাতে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে ব্যবহার করা হচ্ছে ।"

সব মিলিয়ে, কলকাতার জনসভা থেকে বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে এবং তৃণমূলের পক্ষে সরাসরি সমর্থন জানিয়ে রাজ্যের ভোট-রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল l এখন দেখার, ভোট বাক্সে এর কোনও প্রভাব পড়ে কি না ৷

