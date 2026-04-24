শেষবেলায় মমতার সমর্থনে ভবানীপুরে প্রচারে আসছেন কেজরিওয়াল
Published : April 24, 2026 at 8:06 PM IST
কলকাতা, 24 এপ্রিল: বঙ্গ রাজনীতিতে নয়া চমক । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে নির্বাচনী প্রচার করতে এবার খোদ কলকাতায় পা রাখতে চলেছেন আম আদমি পার্টির (আপ) প্রধান তথা দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল । তৃণমূল কংগ্রেসের বিশেষ আমন্ত্রণেই তিনি বঙ্গে আসছেন বলে জানা গিয়েছে । আগামী 26 এবং 27 এপ্রিল দক্ষিণ কলকাতার হেভিওয়েট কেন্দ্র ভবানীপুরে তৃণমূল সুপ্রিমোর সমর্থনে প্রচার চালাবেন তিনি । দিল্লির আপ নেতৃত্ব সূত্রে এই খবর নিশ্চিত করা হয়েছে ।
দিল্লির আপ নেতৃত্ব সূত্রে পাওয়া খবর অনুযায়ী, এপ্রিলের শেষ সপ্তাহে জোড়াফুল শিবিরের হয়ে সরাসরি ময়দানে নামছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল । টানা দু'দিন ধরে ভবানীপুর এলাকায় তাঁর প্রচার কর্মসূচি রয়েছে । ঠিক কী ধরনের প্রচার হবে, তা নিয়ে এখনও বিস্তারিত কোনও সূচি প্রকাশ করা না হলেও রোড-শো, পথসভা বা জনসভা হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে । মমতার নিজের গড় হিসেবে পরিচিত ভবানীপুর বরাবরই রাজ্য রাজনীতির অন্যতম ভরকেন্দ্র । সেই হাই-প্রোফাইল কেন্দ্রে কেজরিওয়ালের মতো এক সর্বভারতীয় নেতার আগমন তৃণমূলের প্রচারের পালে যে নতুন করে হাওয়া জোগাবে, তা নিয়ে সংশয় নেই রাজনৈতিক মহলের ।
জাতীয় রাজনীতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অরবিন্দ কেজরিওয়ালের রাজনৈতিক সখ্যতা সর্বজনবিদিত । কেন্দ্রে শাসকদল বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে একাধিকবার সর্বভারতীয় স্তরে একজোট হয়ে সুর চড়িয়েছেন এই দুই শীর্ষ নেতা । এর আগে যখনই বিরোধী জোট বা কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপব্যবহার নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, তখনই একে অপরের পাশে দাঁড়িয়েছেন তাঁরা । এবার খোদ মমতার নির্বাচন কেন্দ্রে এসে তাঁর হয়ে ভোট চাওয়ার সিদ্ধান্ত, সেই বন্ধুত্বেরই অন্যতম বড় রাজনৈতিক বার্তা বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা ।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বাংলায় আম আদমি পার্টির নিজস্ব বড় কোনও সাংগঠনিক ভিত্তি না থাকলেও, হিন্দিভাষী ও অবাঙালি ভোটারদের মধ্যে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের একটি পরিচ্ছন্ন ইমেজ ও নিজস্ব প্রভাব রয়েছে । ভবানীপুর এলাকায় অবাঙালি ভোটারের সংখ্যা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ । তাই সেই ভোটব্যাঙ্ককে আরও সুসংহত করতে তৃণমূলের তরফে এই বিশেষ কৌশল নেওয়া হয়ে থাকতে পারে । পাশাপাশি, সর্বভারতীয় রাজনীতিতে বিরোধী ঐক্য যে অটুট রয়েছে, তা প্রমাণ করতেও এই প্রচার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে ।
দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই জাতীয় রাজনীতিতে আপ-এর সংগঠন বিস্তারে ও জোট-রাজনীতিতে আরও বেশি করে জোর দিয়েছেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল । তবে বাংলায় এসে তৃণমূলের হয়ে প্রচার করার এই সিদ্ধান্ত কার্যত প্রমাণ করে দেয় যে, এই রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসকেই বিজেপি-বিরোধী প্রধান শক্তি হিসেবে মেনে নিচ্ছে আম আদমি পার্টি । আগামী 26 ও 27 এপ্রিল ভবানীপুরের রাজপথে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের এই হাইভোল্টেজ প্রচার ঘিরে এখন থেকেই উন্মাদনা তৈরি হয়েছে তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে । খুব শীঘ্রই তাঁর পূর্ণাঙ্গ সফরসূচি প্রকাশ্যে আসবে বলে দলীয় সূত্রে খবর । উল্লেখ্য, বিধানসভা নির্বাচনে ভবানীপুরে ভোট রয়েছে আগামী 29 এপ্রিল ।