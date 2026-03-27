ETV Bharat / politics

হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করে রামনবমীর শোভাযাত্রায় তরোয়াল-কাটারি, সঙ্গী শব্দদানব

বড় বড় ডিজে বাজিয়ে অস্ত্র নিয়ে নাচের তালে মেতে ওঠেন মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা ৷ যদিও পুলিশ প্রশাসনের দেখা মেলেনি কোথাও ৷

অস্ত্র হাতে রামনবমীর শোভাযাত্রা (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 27, 2026 at 1:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বীরভূম, 27 মার্চ: কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বীরভূমে দিকে দিকে রামনবমীর মিছিলে দেদার অস্ত্রের আস্ফালন । বাদ যায়নি তরোয়াল, কাটারি, কুঠার, দা, খড়্গ । অনেক ক্ষেত্রে এই সব মিছিলে নেতৃত্ব দিতে দেখা গিয়েছে বিজেপি প্রার্থীদেরও ৷ যদিও, তাঁরা পরে বিষয়টি অস্বীকার করেছেন ৷ তবে রামনবমীকে কেন্দ্র করে শব্দদানবের তাণ্ডবও চোখে পড়ে ৷ বড় বড় ডিজে বাজিয়ে অস্ত্র নিয়ে নাচের তালে মেতে ওঠেন মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা ৷ যদিও পুলিশ প্রশাসনের দেখা মেলেনি কোথাও ৷

এ প্রসঙ্গে বিজেপির সিউড়ি বিধানসভার প্রার্থী তথা দলের রাজ্য সহ-সভাপতি জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের যুক্তি, "মানুষ রাম মোহে মেতেছেন ৷ রাম নামেই যে সব কিছু তা তাঁরা উচ্ছ্বাস দেখিয়ে প্রমাণ করেছেন ৷" যদিও তাঁর দাবি, "অস্ত্র নিয়ে মিছিল চোখে পড়েনি ।"

হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করে রামনবমীর শোভাযাত্রায় অস্ত্র (নিজস্ব চিত্র)

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিরুদ্ধে একটি মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল যে, রামনবমীর মিছিলে অস্ত্র ব্যবহার করা যাবে না ৷ এমনকি কোনও রকম সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাপূর্ণ স্লোগানও দেওয়া যাবে না ৷ সেই নির্দেশিকাকে কার্যত অমান্য করে বীরভূম জেলার দিকে দিকে দেখা গেল রামনবমীর শোভাযাত্রায় অস্ত্র নিয়ে মিছিল ৷

রামনবমীর শোভাযাত্রায় তরোয়াল-কাটারি (নিজস্ব চিত্র)

বীরভূমের সিউড়ি, দুবরাজপুর, সাঁইথিয়া, রামপুরহাট প্রভৃতি জায়গায় রামনবমীর মিছিলে বড় বড় তরোয়াল, দা, কাটারি, কুঠার, খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পরেন যুবকেরা ৷ তারস্বরে বাজতে থাকে ডিজে ৷ সেই ডিজের তালে গেরুয়া পতাকা আর অস্ত্র নিয়ে মিছিলে চলে নাচ ৷

ডিজে বাজিয়ে অস্ত্র নিয়ে মিছিল (নিজস্ব চিত্র)

অধিকাংশ জায়গায় অস্ত্র মিছিলে দেখা গিয়েছে বিজেপি নেতা থেকে প্রার্থীদেরও ৷ বহু বিজেপি কর্মী অস্ত্র হাতে নৃত্যের ছবি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেও রামনবমীর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ৷ তবে কোনও ক্ষেত্রেই অস্ত্র মিছিলে কাউকে বাধা দিতে দেখা যায়নি পুলিশ ও প্রশাসনকে ৷

বীরভূমের সিউড়ি, দুবরাজপুর, সাঁইথিয়া, রামপুরহাট-সহ বিভিন্ন জায়গায় মিছিল (নিজস্ব চিত্র)

প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়ে গিয়েছে । তাই স্বাভাবিক নিয়মেই পুলিশ ও প্রশাসন নির্বাচন কমিশনের আওতাভুক্ত । অন্যান্য বার রামনবমী হোক, কিংবা হনুমান জয়ন্তী, রাজ্য সরকারের নির্দেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করত প্রশাসন ও পুলিশ । তবে এবার বিষয়টা সেরকম নয় ৷

রামনবমীর শোভাযাত্রায় মহিলারা (নিজস্ব চিত্র)

যদিও, বীরভূমের দুবরাজপুর বিধানসভায় জনসভা থেকে রামনবমীতে হিংসার আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি বলেছিলেন, "রামনবমীতে সাম্প্রদায়িক হিংসা হলে দায় বিজেপি ও কমিশনের ।"

বীরভূমে রামনবমীর শোভাযাত্রা (নিজস্ব চিত্র)

রামনবমীতে অস্ত্র মিছিল প্রসঙ্গে তৃণমূলের বীরভূম জেলা সহ-সভাপতি মলয় মুখোপাধ্যায় বলেন, "আইন, নিয়ম, সংবিধান এরা মানে না ৷ ধর্ম পালন করতে কোথাও বাধা নেই ৷ কিন্তু, উৎশৃঙ্খলতা ধর্মের মার্গ নয় ৷ আমাদের দল মানুষকে ও সংবিধানকে গুরুত্ব দেয় ।"

TAGGED:

ARMS IN RAM NAVAMI RALLY
CAL HIGH COURT ORDER DEFIED
অস্ত্র নিয়ে রামনবমীর মিছিল
কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য
RAM NAVAMI 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.