হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করে রামনবমীর শোভাযাত্রায় তরোয়াল-কাটারি, সঙ্গী শব্দদানব

হাইকোর্টের নির্দেশ অমান্য করে রামনবমীর শোভাযাত্রায় তরোয়াল-কাটারি, সঙ্গী শব্দদানব
Published : March 27, 2026 at 1:28 PM IST
বীরভূম, 27 মার্চ: কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বীরভূমে দিকে দিকে রামনবমীর মিছিলে দেদার অস্ত্রের আস্ফালন । বাদ যায়নি তরোয়াল, কাটারি, কুঠার, দা, খড়্গ । অনেক ক্ষেত্রে এই সব মিছিলে নেতৃত্ব দিতে দেখা গিয়েছে বিজেপি প্রার্থীদেরও ৷ যদিও, তাঁরা পরে বিষয়টি অস্বীকার করেছেন ৷ তবে রামনবমীকে কেন্দ্র করে শব্দদানবের তাণ্ডবও চোখে পড়ে ৷ বড় বড় ডিজে বাজিয়ে অস্ত্র নিয়ে নাচের তালে মেতে ওঠেন মিছিলে অংশগ্রহণকারীরা ৷ যদিও পুলিশ প্রশাসনের দেখা মেলেনি কোথাও ৷
এ প্রসঙ্গে বিজেপির সিউড়ি বিধানসভার প্রার্থী তথা দলের রাজ্য সহ-সভাপতি জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের যুক্তি, "মানুষ রাম মোহে মেতেছেন ৷ রাম নামেই যে সব কিছু তা তাঁরা উচ্ছ্বাস দেখিয়ে প্রমাণ করেছেন ৷" যদিও তাঁর দাবি, "অস্ত্র নিয়ে মিছিল চোখে পড়েনি ।"
বিশ্ব হিন্দু পরিষদের বিরুদ্ধে একটি মামলায় কলকাতা হাইকোর্ট স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল যে, রামনবমীর মিছিলে অস্ত্র ব্যবহার করা যাবে না ৷ এমনকি কোনও রকম সাম্প্রদায়িক উত্তেজনাপূর্ণ স্লোগানও দেওয়া যাবে না ৷ সেই নির্দেশিকাকে কার্যত অমান্য করে বীরভূম জেলার দিকে দিকে দেখা গেল রামনবমীর শোভাযাত্রায় অস্ত্র নিয়ে মিছিল ৷
বীরভূমের সিউড়ি, দুবরাজপুর, সাঁইথিয়া, রামপুরহাট প্রভৃতি জায়গায় রামনবমীর মিছিলে বড় বড় তরোয়াল, দা, কাটারি, কুঠার, খড়্গ প্রভৃতি অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পরেন যুবকেরা ৷ তারস্বরে বাজতে থাকে ডিজে ৷ সেই ডিজের তালে গেরুয়া পতাকা আর অস্ত্র নিয়ে মিছিলে চলে নাচ ৷
অধিকাংশ জায়গায় অস্ত্র মিছিলে দেখা গিয়েছে বিজেপি নেতা থেকে প্রার্থীদেরও ৷ বহু বিজেপি কর্মী অস্ত্র হাতে নৃত্যের ছবি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেও রামনবমীর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ৷ তবে কোনও ক্ষেত্রেই অস্ত্র মিছিলে কাউকে বাধা দিতে দেখা যায়নি পুলিশ ও প্রশাসনকে ৷
প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা হয়ে গিয়েছে । তাই স্বাভাবিক নিয়মেই পুলিশ ও প্রশাসন নির্বাচন কমিশনের আওতাভুক্ত । অন্যান্য বার রামনবমী হোক, কিংবা হনুমান জয়ন্তী, রাজ্য সরকারের নির্দেশে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করত প্রশাসন ও পুলিশ । তবে এবার বিষয়টা সেরকম নয় ৷
যদিও, বীরভূমের দুবরাজপুর বিধানসভায় জনসভা থেকে রামনবমীতে হিংসার আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি বলেছিলেন, "রামনবমীতে সাম্প্রদায়িক হিংসা হলে দায় বিজেপি ও কমিশনের ।"
রামনবমীতে অস্ত্র মিছিল প্রসঙ্গে তৃণমূলের বীরভূম জেলা সহ-সভাপতি মলয় মুখোপাধ্যায় বলেন, "আইন, নিয়ম, সংবিধান এরা মানে না ৷ ধর্ম পালন করতে কোথাও বাধা নেই ৷ কিন্তু, উৎশৃঙ্খলতা ধর্মের মার্গ নয় ৷ আমাদের দল মানুষকে ও সংবিধানকে গুরুত্ব দেয় ।"