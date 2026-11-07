ঠিক ওষুধ দিলেই সব চোখ রাঙানো ভুলে যাবেন অভিষেক, কটাক্ষ অর্জুনের
Arjun Singh Slams Abhishek Banerjee: শনিবার অর্জুন সিং বলেন, ‘‘অভিষেকের অ্যালোপ্যাথি ওষুধের প্রয়োজন ৷ হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিয়ে কাজ হবে না ৷’’
Published : November 7, 2026 at 4:50 PM IST
জগদ্দল, 7 নভেম্বর: মধ্যরাতে জন্মদিন পালনের অনুষ্ঠান ঘিরে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে ৷ শুক্রবার রাতের সেই ঘটনায় মমতা-তৃণমূলের শীর্ষ নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে বচসায় জড়িয়ে পড়তে দেখা যায় ৷ এই নিয়ে শনিবার ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের উদ্দেশে কটাক্ষ ছুঁড়ে দিলেন রাজ্যের শ্রম ও পরিবহণ মন্ত্রী অর্জুন সিং ৷ তাঁর দাবি, সঠিক ওষুধের প্রয়োজন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ ঠিক ওষুধ পেলে অভিষেক সব চোখ রাঙানো ভুলে যাবেন ৷
আজ, 7 নভেম্বর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন ৷ প্রতি বছর মধ্যরাতে তৃণমূলের কর্মী-সমর্থক ও অভিষেকের অনুগামীরা হাজির হন অভিষেকের বাড়ির সামনে ৷ সেখানেই চলে কেক কাটা ও জন্মদিন পালন ৷ এতদিন হরিশ মুখার্জি রোডে অভিষেকের বাড়ির সামনে এই অনুষ্ঠান হত ৷ রীতিমতো পুলিশি ঘেরাটোপে এই অনুষ্ঠান করা হত ৷
এখন আর তৃণমূল ক্ষমতায় নেই ৷ অভিষেকও এখন থাকেন কালীঘাট রোডের একটি ফ্ল্যাটে ৷ শুক্রবার রাতে সেখানেই হাজির হন তৃণমূল কর্মী-সমর্থক ও অভিষেকের অনুগামীরা ৷ বাড়ির সামনেই জন্মদিন পালনের অনুষ্ঠান চলছিল ৷ সেই সময় তৃণমূল ও বিজেপি কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয় বলে অভিযোগ ৷ অভিষেককেও বচসায় জড়িয়ে পড়তেই দেখা যায় ৷ শনিবার এই ঘটনা নিয়েই প্রশ্ন করা হয় অর্জুন সিংয়ের কাছে ৷
রাজ্যের শ্রম ও পরিবহণ মন্ত্রী বলেন, ‘‘অভিষেক বন্দ্য়োপাধ্যায়ের যে ওষুধের দরকার আছে, সেই ওষুধ ওঁকে দেওয়া হচ্ছে না ৷ সেই ওষুধ যদি ওঁকে দিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে সব চোখ রাঙানো ভুলে যাবেন ৷ আমার মনে হচ্ছে, আমাদের দলের কর্মীদের ওই ওষুধের জন্য একটু প্রস্তুতি নিতে হবে ৷ প্রচারে থাকার জন্য এসব করছেন ৷ রোজ রোজ এই চেষ্টা করছেন ৷ রোজ রোজ মিডিয়ায় প্রচার পাচ্ছেন ৷ হয় ওঁকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত নয়, না-হলে ওঁকে উচিত শিক্ষা দেওয়া দরকার ৷ রোজ রোজ আঙুল তুলে কথা বলবেন, সবাইকে চমকাবে-ধমকাবেন, কে হরিদাস পাল ? ওঁর চমকানি সহ্য করতে হবে !’’
অর্জুন আরও বলেন, ‘‘বাংলার কত মানুষের ক্ষতি করেছে, 333 জন ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মীকে খুন করেছে ৷ যে কিষাণজির দৌলতে 2011 সালে ক্ষমতায় এসেছিল, সেই কিষাণজিকে খুন করেছিল ৷ সেই লোকটা (অভিষেক) আবার চোখ রাঙাচ্ছে, আঙুল তুলে কথা বলছে, লোককে ধমকাচ্ছে-চমকাচ্ছে, আমার মনে হচ্ছে এটা সঠিক জবাব দেওয়ার সময় এসেছে ৷ অনেক রকম ওষুধ তো থাকে ৷ ওকে অ্যালোপ্যাথি ওষুধ দেওয়া দরকার ৷ হোমিওপ্যাথি নয় ৷ হোমিওপ্যাথি দিয়ে হবে না ৷’’
কয়েকদিন আগে পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার পাপিয়া সুলতানাকে নিশানা করেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেই প্রসঙ্গে এদিন অর্জুন সিং বলেন, ‘‘পাপিয়া সুলতানা তো সাধারণ মানুষ নন ৷ তিনি পুলিশ সুপার ৷ তাঁর খাকি উর্দির তো একটা দাম আছে ৷ অশোক স্তম্ভ ভারতের রাষ্ট্রপতি, সেনাবাহিনী, পুলিশ পায় ৷ আমরা পাই না ৷ এসপি-কে হুমকি দিচ্ছে ৷ ওঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া উচিত ৷ উনি দেখে নেওয়ার হুমকি দিয়েছেন ৷ ওঁকে দেখে নেওয়া উচিত ৷’’
এমনকী, ডায়মন্ড হারবারে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ উদ্ধার করেছে পুলিশ, সেই প্রসঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে ধরনের অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে করছেন, সেই নিয়ে মন্ত্রী অর্জুন সিংয়ের দাবি, ‘‘ওঁর কাছে যখন সমস্ত প্রমাণ আছে, তাহলে উনি সোশাল মিডিয়াতে সেটা প্রকাশ করুন । কোনও প্রমাণ নেই এসব কথার ৷ তাহলে এই মিথ্যা প্রচারের জন্য ওঁকে গ্রেফতার করা উচিত ।’’
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